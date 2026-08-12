Đánh giá Honda CR-V 2026: Chi tiết giá bán, thông số kỹ thuật và động cơ Hybrid e:HEV Honda CR-V 2026 sở hữu diện mạo thể thao, bổ sung tùy chọn động cơ Hybrid e:HEV tối ưu nhiên liệu cùng gói an toàn Honda Sensing tiên tiến tại Việt Nam.

Honda CR-V thế hệ thứ 6 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của dòng Crossover bán chạy tại Việt Nam. Không chỉ thay đổi toàn diện về ngôn ngữ thiết kế và kích thước tổng thể, mẫu xe này còn bổ sung công nghệ động cơ Hybrid e:HEV, mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội cùng trải nghiệm lái ấn tượng trong phân khúc SUV hạng C.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Honda CR-V 2026 mới nhất

Tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V 2026 được phân phối với 4 phiên bản, bao gồm 3 bản máy xăng lắp ráp trong nước (cấu hình 7 chỗ) và 1 bản Hybrid nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (cấu hình 5 chỗ). Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính cập nhật mới nhất:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (tỷ VND) Honda CR-V G 1,039 1,180 1,159 1,145 Honda CR-V L 1,099 1,247 1,225 1,211 Honda CR-V L AWD 1,250 1,416 1,391 1,377 Honda CR-V e:HEV RS 1,250 1,416 1,391 1,377

*Lưu ý: Giá lăn bánh mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý.

Ngôn ngữ thiết kế góc cạnh và kích thước gia tăng

Honda CR-V 2026 sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.691 x 1.866 x 1.681 mm (phiên bản e:HEV RS có chiều cao 1.691 mm). So với thế hệ tiền nhiệm, xe dài hơn 68 mm và rộng hơn 11 mm. Chiều dài cơ sở tăng từ 2.660 mm lên 2.701 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi hơn đáng kể.

Diện mạo mới của CR-V trở nên nam tính hơn nhờ lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn sơn đen kết hợp cản trước dạng lưới tổ ong. Cụm đèn chiếu sáng full-LED thiết kế mảnh dẻ, tích hợp tính năng tự động bật/tắt và điều chỉnh góc chiếu. Thân xe dập nổi các đường gân khỏe khoắn, đi kèm mâm 18 inch 5 chấu kết hợp bộ lốp 235/60R18.

Đuôi xe giữ cấu trúc đèn hậu LED tạo hình chữ L đặc trưng nhưng được tinh chỉnh hiện đại hơn. Riêng bản cao cấp nhất e:HEV RS được trang bị thêm huy hiệu RS màu đỏ, giá nóc, cùng các chi tiết sơn đen bóng ở ốp gương, lưới tản nhiệt và mâm xe.

Không gian nội thất hiện đại và tiện nghi cabin

Nhờ chiều dài cơ sở kéo dài, khoang cabin của Honda CR-V 2026 được tối ưu hóa không gian sử dụng. Xe cung cấp hai cấu hình chỗ ngồi: 5 chỗ trên bản Hybrid e:HEV RS và 5+2 chỗ trên 3 bản máy xăng.

Khu vực táp-lô sở hữu phong cách tối giản nhưng tinh tế. Ghế ngồi bọc da cao cấp, ghế lái chỉnh điện 8 hướng kèm nhớ 2 vị trí, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch (trên bản L AWD và e:HEV RS) hoặc TFT 7 inch (bản G và L).

Màn hình trung tâm cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto. Những tiện nghi nổi bật khác bao gồm: hệ thống âm thanh Bose 12 loa (bản e:HEV RS), cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng độc lập có cửa gió hàng ghế sau, hiển thị thông tin trên kính lái HUD và phanh tay điện tử tích hợp Giữ phanh tự động.

Khả năng vận hành: Động cơ Turbo và Hybrid e:HEV

Honda CR-V 2026 mang đến hai tùy chọn hệ truyền động đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng:

Động cơ xăng 1.5L DOHC VTEC Turbo: Sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại 1.700–5.000 vòng/phút. Khối động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Sản sinh công suất tối đa 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm tại 1.700–5.000 vòng/phút. Khối động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước (FWD) hoặc 4 bánh toàn thời gian (AWD). Hệ truyền động Hybrid 2.0L e:HEV: Kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L (146 mã lực, 183 Nm) và mô-tơ điện (181 mã lực, 350 Nm), cho tổng công suất kết hợp đạt 204 mã lực. Sử dụng hộp số E-CVT và dẫn động FWD, phiên bản này chỉ tiêu thụ khoảng 3,4 lít/100 km nhiên liệu khi di chuyển trong đô thị.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ người lái

Tất cả các phiên bản Honda CR-V 2026 đều được trang bị gói an toàn chủ động Honda Sensing với các tính năng tiên tiến: Phanh tự động giảm thiểu va chạm, Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, Hỗ trợ giữ làn đường, Cảnh báo chệch làn đường, Đèn pha tự động thích ứng và Cảnh báo xe phía trước khởi hành.

Bên cạnh đó, xe còn sở hữu 8 túi khí, hệ thống quan sát làn đường LaneWatch, camera 360 độ (trên bản L AWD), cảm biến áp suất lốp, cảnh báo người lái buồn ngủ và cảm biến khoảng cách trước/sau.

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Honda CR-V 2026

Thông số CR-V G CR-V L CR-V L AWD CR-V e:HEV RS Số chỗ ngồi 5+2 5+2 5+2 5 Kích thước D x R x C (mm) 4.691 x 1.866 x 1.681 4.691 x 1.866 x 1.681 4.691 x 1.866 x 1.681 4.691 x 1.866 x 1.691 Chiều dài cơ sở (mm) 2.701 2.701 2.701 2.701 Khoảng sáng gầm (mm) 198 198 208 198 Động cơ 1.5L Turbo 1.5L Turbo 1.5L Turbo 2.0L Hybrid Công suất cực đại (hp) 188 188 188 204 (kết hợp) Mô-men xoắn cực đại (Nm) 240 240 240 350 (mô-tơ điện) Hộp số CVT CVT CVT E-CVT Dẫn động FWD FWD AWD FWD Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100 km) 7,49 7,30 7,80 5,20

Đánh giá tổng quan

Ưu điểm: Thiết kế ngoại thất thể thao, hiện đại; khoang cabin rộng rãi, nhiều trang bị cao cấp; động cơ Hybrid e:HEV vận hành êm ái và siêu tiết kiệm nhiên liệu; gói an toàn Honda Sensing hoạt động chuẩn xác.

Nhược điểm: Không gian hàng ghế thứ ba ở bản 5+2 tương đối chật hẹp; bản Hybrid 5 chỗ không trang bị lốp dự phòng; giá thành niêm yết cao hơn một số đối thủ trong cùng phân khúc C-SUV.