Đánh giá Honda CR-V 2026: Sự lột xác toàn diện của mẫu SUV biểu tượng Honda CR-V thế hệ thứ 6 khẳng định vị thế với tùy chọn động cơ Hybrid tiết kiệm nhiên liệu kỷ lục và hệ thống an toàn Honda Sensing cải tiến, mức giá từ 1,039 tỷ đồng.

Kể từ khi ra mắt lần đầu tại Nhật Bản vào năm 1995, Honda CR-V đã trải qua hành trình gần 30 năm để trở thành một trong những mẫu Crossover thành công nhất toàn cầu. Tại thị trường Việt Nam, CR-V thế hệ thứ 6 ra mắt vào cuối năm 2023 đã đánh dấu bước ngoặt lớn với sự xuất hiện của biến thể Hybrid, đáp ứng xu hướng chuyển dịch xanh của ngành công nghiệp ô tô.

Honda CR-V 2026 sở hữu thiết kế hiện đại và mạnh mẽ

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Honda CR-V cập nhật tháng 7/2026

Hiện nay, Honda CR-V được phân phối với 4 phiên bản chính, bao gồm cả biến thể máy xăng lắp ráp trong nước và bản Hybrid nhập khẩu từ Thái Lan. Dưới đây là bảng giá lăn bánh tạm tính tại các khu vực trọng điểm:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh tại Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh tại TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh tại Tỉnh/TP khác (tỷ VND) Honda CR-V G 1,039 1,180 1,159 1,145 Honda CR-V L 1,099 1,247 1,225 1,211 Honda CR-V L AWD 1,250 1,416 1,391 1,377 Honda CR-V e:HEV RS (Hybrid) 1,250 1,416 1,391 1,377

Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị cụ thể của từng xe.

Mẫu SUV của Honda duy trì sức hút nhờ tính bền bỉ và giữ giá

Thiết kế ngoại thất: Thể thao và trưởng thành hơn

Honda CR-V 2026 có sự gia tăng đáng kể về kích thước với chiều dài tăng 68 mm và chiều rộng tăng 11 mm. Đặc biệt, trục cơ sở được kéo dài từ 2.660 mm lên 2.701 mm, tạo tiền đề cho một không gian nội thất rộng rãi hơn. Mặt trước của xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn sơn đen, kết hợp cùng cụm đèn pha LED thanh mảnh, tạo nên diện mạo sang trọng và nam tính.

Phần đầu xe với lưới tản nhiệt lục giác đặc trưng

Thân xe nổi bật với đường gân dập nổi kéo dài và bộ mâm 18 inch 5 chấu kép. Ở phía sau, cụm đèn hậu LED điệu đà cùng ống xả hình thang mạ kim loại giúp xe trông trẻ trung hơn. Riêng phiên bản e:HEV RS cao cấp nhất được trang bị thêm các chi tiết sơn đen bóng và logo RS đỏ đặc trưng để tăng tính nhận diện.

Đường nét thiết kế thân xe khỏe khoắn và khí động học

Nội thất và Tiện nghi: Trải nghiệm số hóa

Khoang cabin của Honda CR-V 2026 mang phong cách thiết kế tối giản nhưng hiện đại, tương đồng với dòng Civic mới. Xe cung cấp hai cấu hình: 5 chỗ (dành cho bản Hybrid) và 5+2 chỗ (dành cho các bản máy xăng). Điểm nhấn công nghệ nằm ở bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình giải trí trung tâm 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây.

Không gian nội thất hiện đại với nhiều vật liệu cao cấp

Bên cạnh đó, các tiện nghi cao cấp như hệ thống 12 loa Bose, hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), cửa sổ trời toàn cảnh và sạc không dây giúp nâng tầm trải nghiệm cho người dùng. Tuy nhiên, một điểm cần lưu ý là hàng ghế thứ 3 trên các phiên bản máy xăng vẫn khá chật hẹp, chủ yếu phù hợp cho trẻ em hoặc dùng trong quãng đường ngắn.

Hàng ghế sau rộng rãi hơn nhờ chiều dài cơ sở được gia tăng

Vận hành: Động cơ Hybrid là tâm điểm

Honda mang đến cho khách hàng Việt hai sự lựa chọn về sức mạnh:

Động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo: Sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, đi kèm hộp số CVT. Phiên bản L AWD được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tăng khả năng bám đường.

Sản sinh công suất 188 mã lực và mô-men xoắn 240 Nm, đi kèm hộp số CVT. Phiên bản L AWD được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, tăng khả năng bám đường. Động cơ Hybrid (e:HEV): Kết hợp máy xăng 2.0L và mô-tơ điện, cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm. Điểm ấn tượng nhất của bản Hybrid là mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 3,4 lít/100 km khi di chuyển trong đô thị.

Động cơ Hybrid trên CR-V mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm

An toàn và Công nghệ hỗ trợ lái

Tất cả các phiên bản của Honda CR-V 2026 đều được trang bị gói an toàn Honda Sensing với các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động giảm thiểu va chạm và đèn pha thích ứng. Ngoài ra, xe còn bổ sung thêm camera 360 độ và hệ thống 8 túi khí, đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách.

Hệ thống an toàn Honda Sensing là trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản

Thông số kỹ thuật chi tiết

Thông số CR-V 1.5L Turbo CR-V e:HEV RS (Hybrid) Công suất cực đại 188 hp @ 6.000 rpm 204 hp (Tổng hợp) Mô-men xoắn cực đại 240 Nm @ 1.700-5.000 rpm 350 Nm (Mô-tơ điện) Hộp số CVT E-CVT Dẫn động FWD hoặc AWD FWD Tiêu thụ nhiên liệu (Đô thị) ~9,3 - 9,8 lít/100 km 3,4 lít/100 km

Nhìn chung, Honda CR-V 2026 vẫn là một lựa chọn hàng đầu cho những gia đình tìm kiếm sự bền bỉ, an toàn và không gian rộng rãi. Dù mức giá có phần cao hơn so với một số đối thủ cùng phân khúc, nhưng những giá trị về công nghệ Hybrid và hệ thống an toàn vượt trội là những điểm cộng xứng đáng để cân nhắc.