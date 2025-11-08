Đánh giá hợp đồng tương tự theo tiêu chuẩn hồ sơ mời thầu

Đơn vị ông Huỳnh Tấn Tài (TPHCM) tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn, nhưng khi đánh giá E-HSDT thì có một nhà thầu cung cấp hợp đồng tương tự là mua sắm hàng hóa. Ông Tài hỏi, trường hợp này có phù hợp không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo đó, việc đánh giá E-HSDT (trong đó có nội dung năng lực, kinh nghiệm) tuân thủ quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu.

