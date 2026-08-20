Đánh giá Hyundai Accent 2026: Bứt phá kích thước, công nghệ vượt trội kèm ưu đãi 89 triệu Hyundai Accent 2026 gây chú ý nhờ kích thước vượt trội, trang bị hiện đại cùng gói SmartSense. Mẫu sedan hạng B đang có ưu đãi lên tới 89 triệu đồng.

Thế hệ thứ 6 của Hyundai Accent chính thức bước vào cuộc đua phân khúc sedan hạng B với sự lột xác toàn diện từ nền tảng khung gầm, thiết kế ngoại thất cho đến danh sách công nghệ vượt cấp. Được lắp ráp nội địa và phân phối với 7 tùy chọn màu sơn, Accent tiếp tục tạo sức ép lớn lên các đối thủ cùng tầm giá như Toyota Vios, Honda City hay Mazda2 nhờ mức chi phí sở hữu cạnh tranh cùng chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Giá xe Hyundai Accent 2026 và chi phí lăn bánh

Trong thời điểm hiện tại, dòng xe Hyundai Accent được phân phối với 4 phiên bản, đi kèm chính sách ưu đãi giảm giá và quà tặng trị giá lên tới 89 triệu đồng tùy thuộc từng phiên bản và chính sách đại lý.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh tạm tính Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Hyundai Accent 1.5 MT 439 507 499 485 Hyundai Accent 1.5 AT 489 563 554 540 Hyundai Accent 1.5 Đặc biệt 529 608 598 584 Hyundai Accent 1.5 Cao cấp 569 653 642 628

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, chưa trừ các khuyến mại trực tiếp tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo trang bị thực tế.

Thiết kế ngoại thất hiện đại tiệm cận sedan hạng C

Hyundai Accent 2026 sở hữu thông số kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.765 x 1.485 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.670 mm cùng khoảng sáng gầm 165 mm giúp xe đạt tầm vóc vượt trội, tiệm cận các dòng sedan phân khúc trên. Chiều dài cơ sở mở rộng trực tiếp mang lại khoang cabin rộng rãi hơn cho mọi vị trí ngồi.

Phần đầu xe gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ với dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài xuyên suốt chiều ngang phía trước. Cụm đèn chiếu sáng chính công nghệ full LED được đặt thấp, kết hợp liền mạch cùng lưới tản nhiệt hình khối đậm chất thể thao.

Thân xe nổi bật với các đường gân dập nổi sắc sảo chạy dọc hông, đường mui xe vuốt nhẹ về sau tạo phom dáng fastback năng động. Xe trang bị mâm hợp kim 16 inch thiết kế 5 chấu lớn khỏe khoắn trên phiên bản cao cấp. Gương chiếu hậu tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện, gập điện, sấy kính và đèn báo rẽ.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED tạo hình chữ L ngược vắt ngang đuôi xe mang lại vẻ hiện đại. Cản sau tích hợp dải đèn phản quang cùng họa tiết kim cương gia tăng nét thẩm mỹ khi nhìn từ phía sau.

Không gian nội thất tối ưu cùng tiện nghi vượt cấp

Nội thất của Hyundai Accent thế hệ mới học hỏi nhiều đường nét từ mẫu xe đàn anh Elantra với khu vực táp-lô tập trung tối đa vào người lái. Bảng điều khiển trung tâm được sắp xếp theo phương ngang trực quan, giúp việc thao tác trở nên thuận tiện.

Màn hình giải trí cảm ứng 8 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, tích hợp bản đồ dẫn đường được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Hệ thống âm thanh 6 loa mang lại trải nghiệm giải trí sống động. Bên cạnh đó, phiên bản Cao cấp còn được trang bị tính năng thông gió (làm mát) cho hàng ghế trước – một tiện nghi hiếm hoi trong phân khúc sedan hạng B.

Các trang bị đáng giá khác bao gồm: điều hòa tự động, sạc không dây chuẩn Qi, cổng sạc Type-C cho cả hai hàng ghế, chìa khóa thông minh khởi động từ xa, cốp sau mở điện thông minh và tính năng kiểm soát hành trình (Cruise Control).

Hiệu năng vận hành từ động cơ Smartstream G1.5

Hyundai Accent 2026 sử dụng khối động cơ xăng Smartstream G 1.5L hút khí tự nhiên, công suất tối đa 115 mã lực tại 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số vô cấp iVT (biến thiên thông minh do Hyundai phát triển dựa trên nền tảng CVT).

Hệ thống lái trợ lực điện biến thiên theo tốc độ đem lại cảm giác phản hồi chính xác, nhẹ nhàng khi di chuyển đô thị và đầm chắc ở tốc độ cao. Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình hỗn hợp của xe đạt từ 5,76 đến 5,89 lít/100 km tùy phiên bản.

Công nghệ an toàn SmartSense tiên tiến

Bên cạnh các hệ thống an toàn tiêu chuẩn như phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, kiểm soát lực kéo TCS và 6 túi khí, Hyundai Accent 2026 còn được nâng cấp gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense trên phiên bản cao cấp nhất. Các tính năng nổi bật bao gồm:

Cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước (FCA)

Cảnh báo và phòng ngừa va chạm điểm mù (BCA)

Hỗ trợ giữ làn đường và duy trì làn đường (LFA & LKA)

Đèn pha tự động thông minh (AHB)

Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi

Cảnh báo mở cửa an toàn và cảnh báo người lái mất tập trung

Thông số kỹ thuật Hyundai Accent 2026

Thông số 1.5 MT 1.5 AT 1.5 Đặc biệt 1.5 Cao cấp Kích thước D x R x C (mm) 4.535 x 1.765 x 1.485 Chiều dài cơ sở (mm) 2.670 Khoảng sáng gầm (mm) 165 Động cơ Smartstream G1.5 (115 hp / 144 Nm) Hộp số 6MT CVT (iVT) CVT (iVT) CVT (iVT) Hệ thống phanh trước/sau Đĩa / Đĩa Kích thước mâm 15 inch 15 inch 15 inch 16 inch Chất liệu ghế Nỉ Nỉ Da Da Thông gió ghế trước Không Không Không Có Gói Hyundai SmartSense Không Không Không Có Số túi khí 2 2 4 6

Đánh giá chung

Với sự nâng cấp toàn diện từ thiết kế, kích thước cho đến danh sách trang bị công nghệ, Hyundai Accent 2026 tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu trong phân khúc sedan hạng B. Xe sở hữu ưu điểm vượt trội về không gian rộng rãi, động cơ 1.5L vận hành mượt mà và gói an toàn SmartSense hiện đại.

Dù vẫn còn một số chi tiết nhựa cứng trong khoang cabin cũng như độ ngả tựa lưng hàng ghế sau ở mức vừa phải, Accent 2026 vẫn là lựa chọn cực kỳ đáng giá cho cả nhu cầu sử dụng gia đình lẫn kinh doanh dịch vụ nhờ mức giá hợp lý và nhiều chương trình ưu đãi đi kèm.