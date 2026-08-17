Đánh giá Hyundai Santa Fe 2026: Thiết kế vuông vức, động cơ 281 mã lực và giá lăn bánh Hyundai Santa Fe 2026 thế hệ mới lột xác với thiết kế vuông vức, loại bỏ động cơ dầu, bổ sung bản tăng áp 281 mã lực đi kèm ưu đãi tới 220 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe 2026 đánh dấu bước chuyển mình toàn diện khi bước sang thế hệ thứ 5 tại thị trường Việt Nam. Mẫu SUV hạng D này được lắp ráp bởi liên doanh Hyundai Thành Công tại nhà máy Ninh Bình, mang ngôn ngữ thiết kế khối hộp độc đáo, bổ sung tùy chọn động cơ tăng áp mạnh mẽ nhất phân khúc và loại bỏ hoàn toàn tùy chọn máy dầu truyền thống.

Ngôn ngữ thiết kế boxy ấn tượng và tối ưu khí động học

Ở thế hệ thứ 5, Hyundai Santa Fe 2026 gia tăng kích thước tổng thể với các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.830 x 1.900 x 1.720 (mm), dài hơn 45 mm và cao hơn 50 mm so với bản tiền nhiệm. Chiều dài cơ sở cũng được kéo dài thêm 50 mm, đạt mức 2.815 mm, mang lại vẻ ngoài bề thế và không gian nội thất tối ưu hơn.

Ngoại hình xe chuyển sang phong cách thiết kế boxy vuông vức thay vì những đường bo tròn quen thuộc. Điểm nhấn nhận diện nằm ở đồ họa chữ "H" tích hợp tinh tế trên hệ thống đèn LED chiếu sáng trước/sau và khu vực cản trước. Lưới tản nhiệt tích hợp tính năng đóng/mở thông minh giúp điều tiết luồng khí, làm mát động cơ và tối ưu lực cản. Nhờ đó, xe đạt hệ số cản gió ấn tượng chỉ 0,298 Cd.

Thân xe tạo điểm nhấn với tùy chọn mâm xe kích thước từ 18 inch, 20 inch đến 21 inch trên phiên bản Calligraphy – kích thước lớn nhất trong phân khúc SUV hạng D. Đặc biệt, Santa Fe là mẫu xe duy nhất phân khúc được trang bị kính hai lớp cách âm, giúp gia tăng sự yên tĩnh cho khoang cabin. Hệ thống treo trước MacPherson và sau liên kết đa điểm cũng được nâng cấp vật liệu để cải thiện độ ổn định và giảm thiểu độ rung.

Không gian cabin hiện đại với cấu hình 6 chỗ thương gia

Nội thất Hyundai Santa Fe 2026 tuân thủ triết lý thiết kế vuông vức đồng nhất với ngoại thất. Bảng táp-lô bố trí theo phương ngang, nổi bật với cụm màn hình kép 12,3 inch nối liền bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí cảm ứng, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Phía dưới là màn hình cảm ứng riêng biệt điều khiển hệ thống điều hòa.

Vô-lăng bọc da thiết kế mới tích hợp cần số điện tử dạng gạt phía sau. Đáng chú ý, đây là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc cung cấp cấu hình 6 chỗ ngồi với hàng ghế thứ hai dạng thương gia độc lập, bên cạnh cấu hình 7 chỗ truyền thống. Toàn bộ ghế ngồi trên các bản cao cấp được bọc da Nappa tích hợp tính năng chỉnh điện, sưởi và làm mát.

Động cơ Smartstream thế hệ mới và công nghệ an toàn ADAS

Hyundai Santa Fe 2026 loại bỏ hoàn toàn động cơ dầu, thay vào đó là 3 tùy chọn động cơ xăng và hybrid:

Động cơ xăng 2.5 Smartstream: Công suất 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Công suất 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 246 Nm tại 4.000 vòng/phút, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Động cơ xăng 2.5 Turbo: Công suất 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại 1.700–4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp (8DCT) và hệ dẫn động 4 bánh AWD.

Công suất 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại 1.700–4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp (8DCT) và hệ dẫn động 4 bánh AWD. Động cơ Hybrid 1.6 Turbo: Kết hợp máy xăng 1.6L và mô-tơ điện cho tổng công suất 235 mã lực, mô-men xoắn 367 Nm.

Về an toàn, xe trang bị gói công nghệ Hyundai SmartSense với các tính năng tiên tiến như: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LFA/LKA), giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù (BVM/BCA), cảnh báo va chạm phía trước (FCA), cùng 6 túi khí và hệ thống phanh ABS, EBD, BA, VSM, ESC.

Thông số kỹ thuật các phiên bản Hyundai Santa Fe 2026

Thông số Exclusive Prestige Calligraphy Calligraphy Turbo Kích thước D x R x C (mm) 4.830 x 1.900 x 1.720 4.830 x 1.900 x 1.720 4.830 x 1.900 x 1.720 4.830 x 1.900 x 1.720 Chiều dài cơ sở (mm) 2.815 2.815 2.815 2.815 Động cơ Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Smartstream G2.5 Turbo Công suất (mã lực) 194 194 194 281 Mô-men xoắn (Nm) 246 246 246 422 Hộp số 8 AT 8 AT 8 AT 8 DCT Dẫn động FWD AWD AWD AWD Kích thước mâm 18 inch 20 inch 21 inch 21 inch

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính

Dưới đây là bảng giá niêm yết và mức giá lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Hyundai Santa Fe 2026, áp dụng ưu đãi lên tới 220 triệu đồng tùy phiên bản:

Phiên bản Giá niêm yết (tỷ VND) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VND) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (tỷ VND) Exclusive 1,069 1,220 1,198 1,179 Prestige 1,265 1,439 1,414 1,395 Calligraphy (6 chỗ) 1,315 1,495 1,469 1,450 Calligraphy (7 chỗ) 1,315 1,495 1,469 1,450 Calligraphy Turbo 1,365 1,551 1,524 1,505 Hybrid 1,369 1,555 1,528 1,509

Nhìn chung, với sự thay đổi toàn diện từ thiết kế boxy thời thượng, không gian nội thất giàu tiện nghi cùng các tùy chọn động cơ xăng và hybrid mạnh mẽ, Hyundai Santa Fe 2026 tiếp tục khẳng định vị thế cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ Honda CR-V, Toyota Fortuner, Mazda CX-8 và Ford Everest trong phân khúc SUV D tại Việt Nam.