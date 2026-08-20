Đánh giá Hyundai Tucson 2026: Lựa chọn SUV cỡ C đa dạng phiên bản cùng ưu đãi tới 85 triệu đồng Hyundai Tucson 2026 ấn tượng với thiết kế Sensuous Sportiness, 3 tùy chọn động cơ Smartstream, trang bị an toàn SmartSense cùng mức giá ưu đãi hấp dẫn.

Hyundai Tucson là mẫu CUV cỡ C ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2004. Ở thế hệ thứ 4, mẫu xe này tiếp tục khẳng định vị thế với diện mạo tái thiết kế toàn diện, nâng cấp công nghệ hiện đại và bổ sung biến thể N Line thể thao nhằm gia tăng sức ép lên các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander hay Nissan X-Trail.

Tại thị trường Việt Nam, Hyundai Tucson 2026 tiếp tục được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản tiêu chuẩn cùng bản thể thao N Line. Xe đi kèm 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm Đen, Trắng Winter, Xám, Xanh trời, Đỏ, Trắng kem và Nâu, đồng thời áp dụng mức ưu đãi giá trị lên tới 85 triệu đồng trong tháng 8/2026.

Giá niêm yết và chi phí lăn bánh Hyundai Tucson 2026

Dưới đây là bảng tổng hợp giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản Hyundai Tucson 2026 cập nhật mới nhất:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Ưu đãi Hyundai Tucson 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 769 877 862 848 Ưu đãi tới 85 triệu đồng Hyundai Tucson 2.0 Xăng Đặc biệt 859 978 961 947 Ưu đãi tới 85 triệu đồng Hyundai Tucson 2.0 Dầu Đặc biệt 989 1.123 1.104 1.090 Ưu đãi tới 85 triệu đồng Hyundai Tucson 1.6 Turbo HTRAC 979 1.112 1.093 1.079 Ưu đãi tới 85 triệu đồng Hyundai Tucson N Line 989 1.123 1.104 1.090 Ưu đãi tới 85 triệu đồng

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Ngôn ngữ thiết kế Sensuous Sportiness đậm chất thể thao

Hyundai Tucson 2026 sở hữu thông số kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.665 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm và khoảng sáng gầm xe ở mức 181 mm. So với thế hệ tiền nhiệm, chiều dài xe tăng 150 mm, chiều rộng tăng 15 mm, chiều cao tăng 35 mm và trục cơ sở mở rộng thêm 85 mm, mang lại dáng vóc bề thế và không gian cabin rộng rãi hơn.

Diện mạo xe lột xác hoàn toàn theo triết lý Sensuous Sportiness. Mặt trước ấn tượng với lưới tản nhiệt tạo hình tam giác độc đáo tích hợp hệ thống đèn chiếu sáng ban ngày LED ẩn Parametric Jewel Hidden Lights. Hệ thống đèn chiếu xa và chiếu gần đều sử dụng công nghệ full-LED hiện đại.

Thân xe tạo điểm nhấn bằng những đường gân dập nổi góc cạnh khỏe khoắn. Xe được trang bị bộ mâm kích thước từ 17–19 inch tùy phiên bản với tạo hình cánh quạt mới. Gương chiếu hậu tích hợp chỉnh điện, gập điện, báo rẽ và sấy gương. Tay nắm cửa mạ crom sang trọng.

Phía sau, cụm đèn hậu LED vệt dài liền mạch mang tính thẩm mỹ cao. Cần gạt nước được giấu tinh tế dưới cánh lướt gió gió mái, kết hợp cùng ăng-ten vây cá mập tạo nên tổng thể đuôi xe mượt mà.

Riêng phiên bản Tucson N Line sở hữu cản trước/sau hầm hố hơn, lưới tản nhiệt gắn logo N Line, cánh gió thể thao và bộ mâm 19 inch thiết kế riêng mang hơi hướng xe đua.

Không gian cabin hiện đại và tiện nghi đẳng cấp

Khoang nội thất của Hyundai Tucson 2026 được thiết kế lại theo hướng tối giản nhưng sang trọng. Vô-lăng 3 chấu thể thao tích hợp logo mã Morse độc đáo. Phía sau vô-lăng là cụm màn hình cong kép cùng kích thước 12,3 inch, đảm nhận chức năng hiển thị thông số vận hành và giải trí đa phương tiện, có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Táp-lô trung tâm được thu gọn với các phím bấm chức năng sắp xếp khoa học. Đáng chú ý, hệ thống điều hòa thông gió đa chiều 2 vùng độc lập giúp nâng cao khả năng lọc không khí trong cabin.

Các trang bị nổi bật khác bao gồm: hệ thống 8 loa Bose cao cấp, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sưởi và làm mát hàng ghế trước, phanh tay điện tử tích hợp Autohold, sạc không dây, đèn viền nội thất 64 màu và cốp điện thông minh 4 vị trí mở. Xe cũng sở hữu bản đồ định vị dành riêng cho thị trường Việt Nam hoạt động độc lập qua vệ tinh GPS mà không cần kết nối Internet.

Bản Tucson N Line điểm xuyết sự khác biệt bằng bộ ghế da kết hợp vải dệt khâu chỉ đỏ tương phản, logo N thêu nổi ở lưng ghế cùng bàn đạp ga, phanh mạ inox.

Khung gầm cải tiến và 3 tùy chọn động cơ Smartstream

Hyundai Tucson 2026 được phát triển trên hệ thống khung gầm mới giúp tối ưu độ cứng, giảm triệt để tiếng ồn, độ rung (NVH) và nâng cao hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu. Xe cung cấp 3 tùy chọn động cơ nâng cấp:

Động cơ Smartstream 1.6L T-GDi: Công suất tối đa 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500–4.500 vòng/phút. Đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7 DCT) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Động cơ này giúp tăng 4% công suất, 5% hiệu suất và giảm 12% lượng khí thải.

Công suất tối đa 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 265 Nm tại 1.500–4.500 vòng/phút. Đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7 DCT) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian HTRAC. Động cơ này giúp tăng 4% công suất, 5% hiệu suất và giảm 12% lượng khí thải. Động cơ Smartstream Diesel D2.0: Công suất tối đa 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 416 Nm tại 2.000–2.750 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp (8 AT) và dẫn động cầu trước FWD.

Công suất tối đa 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 416 Nm tại 2.000–2.750 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8 cấp (8 AT) và dẫn động cầu trước FWD. Động cơ Smartstream Xăng 2.0L MPI: Công suất tối đa 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 192 Nm tại 4.500 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 6 cấp (6 AT) và dẫn động cầu trước FWD.

Hệ thống an toàn chủ động SmartSense vượt trội

Về mặt an toàn, Hyundai Tucson 2026 trang bị gói công nghệ Hyundai SmartSense tiên tiến gồm các tính năng: hỗ trợ giữ làn đường (LFA), giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù (BVM & BCA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go.

Đặc biệt, mẫu xe này lần đầu tiên trong phân khúc CUV cỡ C được tích hợp hệ thống phòng chống va chạm khi lùi/đỗ (PCA). Bên cạnh đó là các tính năng tiêu chuẩn gồm hệ thống ABS, EBD, BA, TCS, VSM, ESC, HAC, DBC, cảm biến áp suất lốp (TPMS), camera 360 và 6 túi khí.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Hyundai Tucson 2026

Thông số / Phiên bản 2.0 Xăng Tiêu chuẩn 2.0 Xăng Đặc biệt 2.0 Dầu Đặc biệt 1.6 Turbo HTRAC Kích thước D x R x C (mm) 4.630 x 1.865 x 1.665 4.630 x 1.865 x 1.665 4.630 x 1.865 x 1.665 4.630 x 1.865 x 1.665 Chiều dài cơ sở (mm) 2.755 2.755 2.755 2.755 Khoảng sáng gầm (mm) 181 181 181 181 Thông số mâm lốp 235/65 R17 235/60 R18 235/60 R18 235/55 R19 Động cơ Smartstream G2.0 Smartstream G2.0 Smartstream D2.0 Smartstream 1.6 T-GDI Công suất cực đại (mã lực / vòng/phút) 156 / 6.200 156 / 6.200 186 / 4.000 180 / 5.500 Mô-men xoắn cực đại (Nm / vòng/phút) 192 / 4.500 192 / 4.000 416 / 2.000–2.750 265 / 1.500–4.500 Hộp số 6 AT 6 AT 8 AT 7 DCT Hệ dẫn động FWD FWD FWD AWD (HTRAC) Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp (lít/100 km) 7,64 7,90 6,16 7,15 Màn hình giải trí & Cụm đồng hồ 12,3 inch / Analog + 4,2 inch 12,3 inch / 12,3 inch 12,3 inch / 12,3 inch 12,3 inch / 12,3 inch Hệ thống âm thanh 6 loa 8 loa Bose 8 loa Bose 8 loa Bose Số túi khí 6 túi khí 6 túi khí 6 túi khí 6 túi khí

Đánh giá chung

Với mức giá khởi điểm dễ tiếp cận, thiết kế ngoại thất ấn tượng, không gian nội thất giàu công nghệ cùng đa dạng tùy chọn động cơ, Hyundai Tucson 2026 tiếp tục là một trong những lựa chọn hàng đầu trong phân khúc CUV 5 chỗ tại Việt Nam. Dù khoang hành lý có phần khiêm tốn so với một số đối thủ, những giá trị về vận hành, tính năng an toàn SmartSense và chính sách ưu đãi giá bán vẫn tạo nên sức hút lớn cho mẫu xe này.