Đánh giá iOS 27 Public Beta 3: Bước tiến lớn của Siri AI và ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass Apple vừa phát hành iOS 27 Public Beta 3 với độ ổn định cao hơn, tập trung nâng cấp trải nghiệm Siri AI thông minh và tối ưu ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass.

Apple vừa chính thức tung ra bản cập nhật thử nghiệm iOS 27 và iPadOS 27 Public Beta 3 dành cho người dùng đăng ký chương trình thử nghiệm công khai. Bản cập nhật này xuất hiện khoảng hai tuần sau phiên bản Public Beta 2, mang đến độ ổn định vượt trội cùng lượng lỗi phát sinh được giảm thiểu đáng kể so với các phiên bản Developer Beta trước đó.

Apple phát hành iOS 27 public beta 3

Trợ lý Siri AI: Bước chuyển mình sang mô hình hội thoại thông minh

Trọng tâm chú ý lớn nhất của bản cập nhật iOS 27 tiếp tục nằm ở Siri AI, phiên bản tái thiết kế toàn diện của trợ lý ảo nhằm trở thành một trợ lý thông minh thực thụ. Siri mới không còn giới hạn ở các câu lệnh phản hồi cơ bản mà đã sở hữu khả năng tìm kiếm dữ liệu chuyên sâu trên web, truy xuất thông tin cá nhân được cấp phép và nhận diện trực tiếp ngữ cảnh nội dung đang hiển thị trên màn hình.

Đáng chú ý, Apple đã tích hợp một ứng dụng Siri riêng biệt hỗ trợ tương tác hai chiều, mang lại trải nghiệm hội thoại tương tự các mô hình trí tuệ nhân tạo hàng đầu như ChatGPT hay Claude. Ngoài ra, công cụ Write with Siri cũng hỗ trợ tạo nội dung và chỉnh sửa văn bản trực tiếp trong quá trình làm việc. Tuy nhiên, các tính năng Siri AI nâng cao này đòi hỏi thiết bị phải hỗ trợ phần cứng Apple Intelligence.

iOS 27 mang đến khá nhiều thay đổi, tính năng mới thú vị

Giao diện Liquid Glass và khả năng nhận diện Visual Intelligence

Bên cạnh các cải tiến về trí tuệ nhân tạo, Apple tiếp tục hoàn thiện ngôn ngữ thiết kế Liquid Glass. Bản thử nghiệm iOS 27 Public Beta 3 bổ sung thanh trượt điều chỉnh độ trong suốt linh hoạt, giúp tối ưu giao diện hiển thị hài hòa và dễ quan sát hơn. Tính năng Visual Intelligence cũng được tích hợp sâu vào ứng dụng Camera, cho phép quét và phân tích thông tin thực tế như xác định giá trị dinh dưỡng của món ăn hoặc hỗ trợ chia hóa đơn tự động.

Apple sẽ sớm phát hành iOS 27 bản chính thức cho người dùng iPhone

Nâng cấp toàn diện ứng dụng hệ thống và hệ sinh thái

Hệ sinh thái ứng dụng mặc định trên iOS 27 nhận được nhiều nâng cấp giá trị:

Ứng dụng Photos: Bổ sung bộ công cụ chỉnh sửa hình ảnh thông minh dựa trên AI.

Bổ sung bộ công cụ chỉnh sửa hình ảnh thông minh dựa trên AI. Trình duyệt Safari: Tự động phân loại và sắp xếp thẻ truy cập, hỗ trợ tạo Phím tắt và tiện ích mở rộng thông qua câu lệnh tự nhiên.

Tự động phân loại và sắp xếp thẻ truy cập, hỗ trợ tạo Phím tắt và tiện ích mở rộng thông qua câu lệnh tự nhiên. AirPods & Home: Hỗ trợ bộ cân bằng âm thanh (EQ) tùy chỉnh cho AirPods và tích hợp khả năng ghi hình 4K cho ứng dụng Home.

Hỗ trợ bộ cân bằng âm thanh (EQ) tùy chỉnh cho AirPods và tích hợp khả năng ghi hình 4K cho ứng dụng Home. An toàn gia đình: Mở rộng thêm các tính năng quản lý thiết bị trẻ em dành cho phụ huynh.

Thông số phần cứng tối ưu cho hệ điều hành mới

Để vận hành mượt mà toàn bộ các tính năng AI và đồ họa nâng cao của iOS 27, thiết bị cần đáp ứng tiêu chuẩn phần cứng mạnh mẽ. Dưới đây là thông số tham khảo trên dòng máy thế hệ mới:

Thông số Chi tiết kỹ thuật Màn hình 6,3 inch ProMotion 120Hz, độ sáng tối đa 3000 nits, Ceramic Shield 2 Vi xử lý Chip A19, GPU 5 nhân, Neural Engine cải tiến Hệ thống Camera Camera chính 48MP Dual Fusion, Ultra Wide 48MP, Camera trước 18MP Center Stage Thời lượng pin Xem video lên đến 30 giờ, sạc nhanh 50% trong 20 phút

Người dùng muốn trải nghiệm bản thử nghiệm có thể thực hiện đăng ký chương trình Apple Beta Software Program, sau đó truy cập vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm và chọn mục iOS 27 Public Beta. Tuy nhiên, do phần mềm vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, người dùng nên cân nhắc sao lưu dữ liệu kỹ lưỡng trước khi cài đặt trên thiết bị sử dụng chính hàng ngày.