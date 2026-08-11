Đánh giá iPhone 14 Plus: Lựa chọn màn hình lớn pin trâu hiệu năng mượt giá rẻ trong tháng 8 iPhone 14 Plus gây chú ý nhờ màn hình OLED 6,7 inch, pin 4.325 mAh vượt trội cùng vi xử lý A15 Bionic 5 nhân GPU mượt mà với mức giá từ 9,79 triệu đồng.

Dù đã ra mắt được một thời gian, iPhone 14 Plus vẫn giữ được sức hút lớn trên thị trường máy đã qua sử dụng nhờ sự kết hợp giữa màn hình kích thước lớn 6,7 inch, thời lượng pin ấn tượng và mức giá dễ tiếp cận. Với chi phí chỉ từ 9,79 triệu đồng, đây là lựa chọn tối ưu cho người dùng muốn sở hữu không gian hiển thị rộng rãi và hiệu năng ổn định mà không cần bỏ ra số tiền quá lớn cho các dòng Pro Max.

Bảng giá và thông số kỹ thuật chi tiết của iPhone 14 Plus

Ở thời điểm hiện tại, mức giá cho các phiên bản iPhone 14 Plus đã qua sử dụng đã giảm về phân khúc tầm trung, tạo lợi thế cạnh tranh lớn so với nhiều đối thủ trong cùng tầm giá.

Phiên bản / Thông số Chi tiết kỹ thuật Giá bản 128GB 9.790.000 đồng Giá bản 256GB 10.990.000 đồng Màn hình 6,7 inch Super Retina XDR OLED, 60Hz, độ sáng tối đa 1.200 nits Vi xử lý Apple A15 Bionic (tiến trình 5nm, 5 lõi GPU) Bộ nhớ RAM 6GB Hệ thống camera Camera đôi 12MP (Góc rộng + Góc siêu rộng 120 độ) Dung lượng pin 4.325 mAh (xem video liên tục lên đến 26 giờ)

Khả năng hiển thị sắc nét trên không gian 6,7 inch

iPhone 14 Plus sở hữu màn hình Super Retina XDR công nghệ OLED với kích thước 6,7 inch. Dù duy trì tần số quét 60Hz tiêu chuẩn, chất lượng tấm nền vẫn mang lại độ sắc nét cao, màu sắc rực rỡ và khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gay gắt nhờ độ sáng tối đa 1.200 nits.

Khi so sánh trực tiếp về khả năng hiển thị với các thế hệ mới hơn như iPhone 16 Plus hay mẫu iPhone 17e, khác biệt về màu sắc và độ chi tiết là không quá lớn. Đối với người dùng ưu tiên trải nghiệm giải trí, xem phim hay thao tác trên màn hình rộng, iPhone 14 Plus vẫn đáp ứng hoàn toàn tốt các tiêu chuẩn hiện hành.

Hệ thống camera kép xử lý hình ảnh chân thực

Mặt sau của thiết bị được trang bị hai ống kính cùng độ phân giải 12MP, bao gồm một camera chính góc rộng và một camera góc siêu rộng với góc chụp 120 độ. Nhờ sử dụng cảm biến hình ảnh kích thước lớn, máy ghi lại những bức ảnh có độ chi tiết cao và màu sắc trung thực trong nhiều điều kiện ánh sáng.

Bên cạnh đó, việc tối ưu hóa thuật toán xử lý hình ảnh giúp thiết bị giữ được lợi thế về màu sắc chuẩn xác khi so với một số đối thủ trong cùng phân khúc. Máy hoàn toàn đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh đời thường, quay video chất lượng cao cũng như bắt trọn các khoảnh khắc góc rộng.

Cấu hình A15 Bionic 5 nhân GPU và thời lượng pin vượt trội

Sức mạnh xử lý của iPhone 14 Plus đến từ chip A15 Bionic sản xuất trên tiến trình 5nm, phiên bản trang bị 5 nhân đồ họa (GPU) tương tự dòng iPhone 13 Pro Max. Kết hợp cùng dung lượng RAM 6GB, cấu hình này mang tới hiệu năng xử lý đồ họa mượt mà, cân tốt các tựa game phổ biến hiện nay mà không gặp hiện tượng giật lag.

Điểm nâng cấp giá trị nhất trên thiết bị chính là viên pin dung lượng 4.325 mAh. Nhờ thân máy kích thước lớn và sự tối ưu năng lượng từ hệ điều hành, máy cho thời gian xem video liên tục lên tới 26 giờ. Ngay cả với các sản phẩm đã qua sử dụng có tình trạng dung lượng pin còn 80-90%, thời lượng vận hành thực tế vẫn rất bền bỉ, vượt trội hơn đáng kể so với các mẫu iPhone bản tiêu chuẩn kích thước nhỏ.

Nhìn chung, iPhone 14 Plus là phương án nâng cấp hợp lý cho người dùng đang sử dụng các thế hệ cũ như iPhone 11 trở xuống, muốn tìm kiếm một chiếc điện thoại màn hình lớn, pin trâu và hiệu năng ổn định lâu dài trong phân khúc giá phổ thông.