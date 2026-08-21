Đánh giá KIA Sportage 2026: Bản Premium giảm 50 triệu đồng quyết đấu Hyundai Tucson KIA Sportage 2026 thu hút nhờ thiết kế Opposites United hiện đại, khoang cabin ngập tràn công nghệ cùng mức ưu đãi giá đến 50 triệu đồng cho bản Premium.

Phân khúc Crossover (CUV) hạng C tại Việt Nam tiếp tục chứng kiến sự cạnh tranh gay gắt giữa các tên tuổi lớn như Hyundai Tucson, Mazda CX-5 và Honda CR-V. Trở lại thị trường từ thế hệ thứ 5, KIA Sportage 2026 nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ sự thay đổi toàn diện từ ngôn ngữ thiết kế, nền tảng khung gầm cho đến công nghệ hỗ trợ lái. Trong chương trình điều chỉnh giá mới nhất, phiên bản Sportage 2.0G Premium nhận mức ưu đãi lên đến 50 triệu đồng, tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể trong tầm giá dưới 900 triệu đồng.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh KIA Sportage

Tại thị trường Việt Nam, KIA Sportage được lắp ráp trong nước với 5 phiên bản chính cùng các cấu hình trang bị khác nhau. Bên cạnh đó, xe mang đến 8 tùy chọn màu sắc ngoại thất cùng 2 tông màu nội thất (Đen Saturn Black trên bản Luxury, Premium và Nâu Sequoia Brown trên bản Signature, Signature X-Line).

Dưới đây là chi tiết giá niêm yết và mức chi phí lăn bánh tạm tính cho các phiên bản chủ lực của KIA Sportage:

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh tỉnh khác (triệu VND) Chương trình ưu đãi KIA Sportage 2.0G Premium 819 933 917 903 Ưu đãi lên đến 50 triệu đồng KIA Sportage 2.0G Signature 929 1.056 1.038 1.024 Ưu đãi lên đến 30 triệu đồng KIA Sportage 1.6T Signature AWD 1.009 1.146 1.126 1.112 Ưu đãi lên đến 30 triệu đồng

*Lưu ý: Chi phí lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa trừ các khuyến mại từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực đăng ký.

Ngôn ngữ thiết kế Opposites United cá tính

KIA Sportage 2026 sở hữu kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.660 x 1.865 x 1.700 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm cùng khoảng sáng gầm xe 190 mm. So với thế hệ cũ, mẫu CUV này gia tăng đáng kể kích thước, tạo tiền đề cho không gian cabin rộng rãi bậc nhất phân khúc.

Đầu xe ấn tượng với lưới tản nhiệt mũi hổ đồ họa vảy rồng sơn đen bóng, kết hợp cụm đèn chiếu sáng Matrix LED dạng hình thoi hiện đại. Dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình boomerang sắc nét ôm trọn cụm đèn pha. Thân xe dập nổi các đường gân thể thao, đi kèm bộ mâm kích thước 18 đến 19 inch thiết kế dạng lốc xoáy. Gương chiếu hậu dời khỏi cột A giúp tối ưu tầm nhìn cho người lái, tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh/gập điện, sấy gương và cảnh báo điểm mù.

Ở phía sau, cụm đèn hậu LED tạo hình móc câu nối liền bằng dải ốp màu đen kéo dài ngang đuôi xe. Cản sau tích hợp tấm ốp bảo vệ màu bạc cùng cánh lướt gió trên cao tạo diện mạo khỏe khoắn.

Không gian nội thất số hóa và tiện nghi cao cấp

Khoang lái của KIA Sportage 2026 áp dụng phong cách thiết kế tối giản nhưng giàu tính công nghệ. Điểm nhấn trung tâm là cụm màn hình đôi cong nối liền gồm màn hình đa thông tin 12,3 inch và màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch nghiêng về phía người lái.

Bề mặt táp-lô loại bỏ hầu hết các phím bấm cơ học, thay bằng cụm điều khiển cảm ứng thông minh. Bệ trung tâm trang bị nút xoay chuyển số điện tử hiện đại. Toàn bộ ghế ngồi được bọc da cao cấp, trong đó ghế lái chỉnh điện 10 hướng tích hợp nhớ 2 vị trí, đi kèm tính năng sưởi ấm và làm mát cho hàng ghế trước.

Hàng ghế thứ hai sở hữu độ ngả lưng lớn, không gian để chân thoải mái. Thể tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 591 lít và có thể mở rộng lên tối đa 1.829 lít khi gập hàng ghế sau. Danh sách tiện nghi nổi bật khác bao gồm: hệ thống 8 loa Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold và tính năng khởi động từ xa.

Tùy chọn động cơ và công nghệ an toàn ADAS

KIA Sportage 2026 cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam 3 tùy chọn động cơ Smartstream:

Động cơ xăng 2.0L: Công suất tối đa 154 mã lực, mô-men xoắn cực đại 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước (FWD).

Công suất tối đa 154 mã lực, mô-men xoắn cực đại 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước (FWD). Động cơ xăng T-GDi 1.6L Tăng áp: Công suất tối đa 178 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD).

Công suất tối đa 178 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT) và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Động cơ Diesel 2.0L: Công suất tối đa 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 416 Nm, kết hợp hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu trước (FWD).

Về mặt an toàn, bên cạnh các trang bị tiêu chuẩn như 6 túi khí, phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử VSC, xe còn tích hợp gói hỗ trợ lái an toàn nâng cao ADAS. Các tính năng nổi bật bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ phanh tự động tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ giữ làn đường (LKA), camera quan sát điểm mù (LaneWatch) và camera 360 độ.

Thông số kỹ thuật chi tiết KIA Sportage 2026

Thông số 2.0G Premium 2.0G Signature 1.6T Signature AWD Kích thước D x R x C (mm) 4.660 x 1.865 x 1.700 4.660 x 1.865 x 1.700 4.660 x 1.865 x 1.700 Chiều dài cơ sở (mm) 2.755 2.755 2.755 Khoảng sáng gầm (mm) 190 190 190 Động cơ Smartstream 2.0G Smartstream 2.0G Smartstream 1.6 T-GDi Công suất cực đại (hp) 154 154 178 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 192 192 265 Hộp số Tự động 6 cấp Tự động 6 cấp Ly hợp kép 7 cấp Hệ dẫn động FWD FWD AWD Kích thước mâm 19 inch 19 inch 19 inch

Đánh giá chung

Nhìn chung, KIA Sportage 2026 là một lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc CUV 5 chỗ nhờ ngôn ngữ thiết kế phá cách, không gian nội thất giàu công nghệ và cấu hình động cơ đa dạng. Điểm trừ nhỏ nằm ở hệ thống treo được tinh chỉnh theo thiên hướng thể thao nên sẽ cảm giác hơi cứng khi di chuyển qua các gờ giảm tốc lớn, cùng việc thiếu vắng lựa chọn động cơ Hybrid. Dù vậy, với mức giảm giá 50 triệu đồng dành cho bản Premium, mẫu xe này tiếp tục gia tăng sức ép đáng kể lên các đối thủ cùng phân khúc.