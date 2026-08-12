Tin mới

    Đánh giá loa JBL Pulse 6 với công suất 40W, Bluetooth 6.0 và thiết kế tay cầm phát sáng

    Lê Nhân12/08/2026 12:30

    Loa di động JBL Pulse 6 ra mắt với công suất 40W, Bluetooth 6.0, tích hợp thuật toán AI Sound Boost chống méo tiếng và tay cầm phát sáng độc đáo.

    JBL Pulse 6 là mẫu loa di động mới nhất thuộc dòng sản phẩm trình diễn ánh sáng đặc trưng của thương hiệu JBL. Thiết bị mang đến những cải tiến toàn diện từ cấu trúc âm thanh công suất 40W, chuẩn kháng nước IP68 cho đến việc áp dụng các công nghệ kết nối hiện đại như Bluetooth 6.0 và thuật toán tối ưu âm thanh bằng trí tuệ nhân tạo.

    JBL Pulse 6 ra mắt
    JBL Pulse 6 ra mắt

    Thiết kế lột xác với tay cầm phát sáng và độ bền chuẩn IP68

    Mẫu loa JBL Pulse 6 tiếp tục duy trì phom dáng hình trụ trong suốt quen thuộc nhưng đã nhận được điểm nhấn nâng cấp quan trọng ở phần ngoại hình. Thiết bị tích hợp thêm phần tay cầm phát sáng phía trên, vừa tạo vẻ ngoài đậm chất tương lai vừa tối ưu hóa tính cơ động. Với trọng lượng chỉ 1.49kg, người dùng có thể dễ dàng xách theo thiết bị trong mọi di chuyển.

    Bao phủ quanh thân loa là hệ thống đèn LED 360 độ có khả năng đồng bộ theo nhịp điệu âm nhạc. Người dùng có thể tùy chỉnh 16 hiệu ứng ánh sáng đa dạng thông qua ứng dụng JBL One. Đáng chú ý, Pulse 6 đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP68, giúp tăng cường độ bền khi sử dụng tại các bữa tiệc ngoài trời hoặc khu vực bể bơi.

    Mẫu loa bluetooth mới của JBL có thiết kế bắt mắt
    Mẫu loa bluetooth mới của JBL có thiết kế bắt mắt

    Cấu trúc âm thanh 40W và công nghệ xử lý AI Sound Boost

    Về khả năng trình diễn âm thanh, JBL Pulse 6 sở hữu hệ thống loa hai đường tiếng với tổng công suất đạt 40W. Cụ thể, phần cứng bao gồm một loa trầm RMS 30W đảm nhiệm dải âm dải thấp uy lực và một loa tweeter RMS 10W xử lý dải âm cao. Thiết bị có dải tần đáp ứng rộng từ 42Hz đến 20kHz, đáp ứng tốt nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

    Nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm, JBL tích hợp thuật toán AI Sound Boost trên Pulse 6. Công nghệ này phân tích tín hiệu âm thanh theo thời gian thực để tự động tối ưu hóa công suất đầu ra. Nhờ đó, loa triệt tiêu hiện tượng méo tiếng khi phát ở mức âm lượng tối đa, giữ cho chi tiết bản nhạc rõ ràng hơn.

    Thông số kỹ thuậtChi tiết trên JBL Pulse 6
    Tổng công suất40W (Loa trầm 30W RMS + Loa tweeter 10W RMS)
    Dải tần đáp ứng42Hz - 20kHz
    Công nghệ kết nốiBluetooth 6.0 (Codec SBC, AAC, LC3), Auracast
    Tính năng âm thanhThuật toán AI Sound Boost, DAC giải mã qua USB-C
    Thời lượng pin34Wh (12 giờ chơi nhạc + 2 giờ với Playtime Boost)
    Chuẩn bảo vệKháng nước và bụi IP68
    Trọng lượng1.49 kg

    Khả năng kết nối Bluetooth 6.0 và tính năng giải mã nhạc Lossless

    JBL Pulse 6 là một trong những dòng loa di động tiên phong trang bị chuẩn kết nối Bluetooth 6.0, hỗ trợ các codec âm thanh cao cấp bao gồm SBC, AAC và LC3. Thiết bị cũng hỗ trợ tính năng Auracast, cho phép ghép nối nhanh chóng với các loa JBL tương thích để mở rộng không gian âm thanh.

    JBL Pulse 6 hỗ trợ kết nối Bluetooth 6.0 tiên tiến
    JBL Pulse 6 hỗ trợ kết nối Bluetooth 6.0 tiên tiến

    Bên cạnh kết nối không dây, sản phẩm còn được trang bị sẵn bộ giải mã DAC tích hợp qua cổng USB-C. Điều này cho phép truyền tải và xử lý âm thanh chất lượng cao (lossless) trực tiếp từ máy tính chạy hệ điều hành Windows hoặc Mac. Mẫu loa di động này sở hữu viên pin dung lượng 34Wh, cung cấp thời gian phát nhạc liên tục lên đến 12 giờ và có thể mở rộng thêm khoảng 2 giờ nhờ chế độ Playtime Boost.

    Giá bán và mức độ hoàn thiện sản phẩm

    Mẫu loa JBL Pulse 6 đã chính thức được mở bán đầu tiên tại thị trường Trung Quốc với mức giá niêm yết là 2,499 nhân dân tệ (tương đương khoảng 370 USD). Thông tin về sản phẩm cũng đã xuất hiện trên hệ thống trang chủ của JBL Campuchia. Sự kết hợp giữa thiết kế tay cầm đèn LED mới, công nghệ AI Sound Boost cùng chuẩn Bluetooth 6.0 giúp Pulse 6 trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc loa di động trình diễn.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Khoa học - công nghệ
      Đánh giá loa JBL Pulse 6 với công suất 40W, Bluetooth 6.0 và thiết kế tay cầm phát sáng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO