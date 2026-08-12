Đánh giá loa JBL Pulse 6 với công suất 40W, Bluetooth 6.0 và thiết kế tay cầm phát sáng Loa di động JBL Pulse 6 ra mắt với công suất 40W, Bluetooth 6.0, tích hợp thuật toán AI Sound Boost chống méo tiếng và tay cầm phát sáng độc đáo.

JBL Pulse 6 là mẫu loa di động mới nhất thuộc dòng sản phẩm trình diễn ánh sáng đặc trưng của thương hiệu JBL. Thiết bị mang đến những cải tiến toàn diện từ cấu trúc âm thanh công suất 40W, chuẩn kháng nước IP68 cho đến việc áp dụng các công nghệ kết nối hiện đại như Bluetooth 6.0 và thuật toán tối ưu âm thanh bằng trí tuệ nhân tạo.

JBL Pulse 6 ra mắt

Thiết kế lột xác với tay cầm phát sáng và độ bền chuẩn IP68

Mẫu loa JBL Pulse 6 tiếp tục duy trì phom dáng hình trụ trong suốt quen thuộc nhưng đã nhận được điểm nhấn nâng cấp quan trọng ở phần ngoại hình. Thiết bị tích hợp thêm phần tay cầm phát sáng phía trên, vừa tạo vẻ ngoài đậm chất tương lai vừa tối ưu hóa tính cơ động. Với trọng lượng chỉ 1.49kg, người dùng có thể dễ dàng xách theo thiết bị trong mọi di chuyển.

Bao phủ quanh thân loa là hệ thống đèn LED 360 độ có khả năng đồng bộ theo nhịp điệu âm nhạc. Người dùng có thể tùy chỉnh 16 hiệu ứng ánh sáng đa dạng thông qua ứng dụng JBL One. Đáng chú ý, Pulse 6 đạt tiêu chuẩn kháng nước và bụi bẩn IP68, giúp tăng cường độ bền khi sử dụng tại các bữa tiệc ngoài trời hoặc khu vực bể bơi.

Mẫu loa bluetooth mới của JBL có thiết kế bắt mắt

Cấu trúc âm thanh 40W và công nghệ xử lý AI Sound Boost

Về khả năng trình diễn âm thanh, JBL Pulse 6 sở hữu hệ thống loa hai đường tiếng với tổng công suất đạt 40W. Cụ thể, phần cứng bao gồm một loa trầm RMS 30W đảm nhiệm dải âm dải thấp uy lực và một loa tweeter RMS 10W xử lý dải âm cao. Thiết bị có dải tần đáp ứng rộng từ 42Hz đến 20kHz, đáp ứng tốt nhiều thể loại âm nhạc khác nhau.

Nhằm nâng cao chất lượng trải nghiệm, JBL tích hợp thuật toán AI Sound Boost trên Pulse 6. Công nghệ này phân tích tín hiệu âm thanh theo thời gian thực để tự động tối ưu hóa công suất đầu ra. Nhờ đó, loa triệt tiêu hiện tượng méo tiếng khi phát ở mức âm lượng tối đa, giữ cho chi tiết bản nhạc rõ ràng hơn.

Thông số kỹ thuật Chi tiết trên JBL Pulse 6 Tổng công suất 40W (Loa trầm 30W RMS + Loa tweeter 10W RMS) Dải tần đáp ứng 42Hz - 20kHz Công nghệ kết nối Bluetooth 6.0 (Codec SBC, AAC, LC3), Auracast Tính năng âm thanh Thuật toán AI Sound Boost, DAC giải mã qua USB-C Thời lượng pin 34Wh (12 giờ chơi nhạc + 2 giờ với Playtime Boost) Chuẩn bảo vệ Kháng nước và bụi IP68 Trọng lượng 1.49 kg

Khả năng kết nối Bluetooth 6.0 và tính năng giải mã nhạc Lossless

JBL Pulse 6 là một trong những dòng loa di động tiên phong trang bị chuẩn kết nối Bluetooth 6.0, hỗ trợ các codec âm thanh cao cấp bao gồm SBC, AAC và LC3. Thiết bị cũng hỗ trợ tính năng Auracast, cho phép ghép nối nhanh chóng với các loa JBL tương thích để mở rộng không gian âm thanh.

JBL Pulse 6 hỗ trợ kết nối Bluetooth 6.0 tiên tiến

Bên cạnh kết nối không dây, sản phẩm còn được trang bị sẵn bộ giải mã DAC tích hợp qua cổng USB-C. Điều này cho phép truyền tải và xử lý âm thanh chất lượng cao (lossless) trực tiếp từ máy tính chạy hệ điều hành Windows hoặc Mac. Mẫu loa di động này sở hữu viên pin dung lượng 34Wh, cung cấp thời gian phát nhạc liên tục lên đến 12 giờ và có thể mở rộng thêm khoảng 2 giờ nhờ chế độ Playtime Boost.

Giá bán và mức độ hoàn thiện sản phẩm

Mẫu loa JBL Pulse 6 đã chính thức được mở bán đầu tiên tại thị trường Trung Quốc với mức giá niêm yết là 2,499 nhân dân tệ (tương đương khoảng 370 USD). Thông tin về sản phẩm cũng đã xuất hiện trên hệ thống trang chủ của JBL Campuchia. Sự kết hợp giữa thiết kế tay cầm đèn LED mới, công nghệ AI Sound Boost cùng chuẩn Bluetooth 6.0 giúp Pulse 6 trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc loa di động trình diễn.