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    Đánh giá Mazda CX-30 Luxury và Premium 2026: Chi tiết thông số, trang bị và giá lăn bánh

    Hoa Núi25/08/2026 09:03

    Mazda CX-30 nhập khẩu nguyên chiếc nổi bật với thiết kế Kodo thể thao, động cơ Skyactiv-G 2.0L mạnh mẽ cùng gói công nghệ an toàn i-Activsense cao cấp hàng đầu.

    Mazda CX-30 là mẫu SUV đô thị cỡ B+ được định vị nằm giữa Mazda CX-3 và Mazda CX-5. Xe hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một phương tiện nhỏ gọn, thiết kế năng động cùng mức giá dễ tiếp cận hơn đàn anh CX-5 nhưng vẫn giữ trọn vẹn sự cao cấp đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản.

    Tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-30 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và phân phối với 2 phiên bản gồm 2.0L Luxury và 2.0L Premium, đi cùng 3 tùy chọn màu sắc ngoại thất: đỏ, xanh và trắng. Mẫu xe này trực tiếp cạnh tranh cùng các đối thủ trong phân khúc như Toyota Corolla Cross, KIA Seltos, Hyundai Kona và Honda HR-V.

    Mazda CX-30 tại thị trường Việt Nam

    Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính Mazda CX-30

    Dưới đây là chi tiết giá niêm yết cùng mức giá lăn bánh tạm tính của Mazda CX-30 tại các địa phương:

    Phiên bảnGiá niêm yết (triệu đồng)Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng)Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng)Lăn bánh tỉnh/thành khác (triệu đồng)
    Mazda CX-30 2.0L Luxury699799785771
    Mazda CX-30 2.0L Premium749855840826

    *Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy theo từng khu vực cũng như trang bị thực tế của xe.

    Giá lăn bánh Mazda CX-30

    Bảng thông số kỹ thuật Mazda CX-30

    Mazda CX-30 sở hữu nền tảng khung gầm vững chắc cùng thông số kích thước tối ưu cho việc di chuyển linh hoạt trong đô thị:

    Thông sốMazda CX-30 2.0L LuxuryMazda CX-30 2.0L Premium
    Kích thước tổng thể D x R x C (mm)4.395 x 1.795 x 1.540
    Chiều dài cơ sở (mm)2.655
    Khoảng sáng gầm xe (mm)175
    Bán kính vòng quay tối thiểu (m)5,3
    Trọng lượng không tải (kg)1.4411.452
    Trọng lượng toàn tải (kg)1.936
    Thể tích khoang hành lý (lít)430 – 1.406
    Dung tích bình nhiên liệu (lít)51
    Động cơSkyactiv-G 2.0L, 4 xi-lanh
    Dung tích xi-lanh (cc)1.988
    Hệ thống nhiên liệuPhun xăng trực tiếp
    Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút)153 @ 6.000
    Mô-men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút)200 @ 4.000
    Hộp sốTự động 6 cấp (6AT)
    Hệ dẫn độngCầu trước (FWD)
    Hệ thống treo trước / sauĐộc lập MacPherson / Thanh xoắn
    Hệ thống phanh trước / sauĐĩa tản nhiệt / Đĩa đặc
    Thông số lốp & mâm xe215/55 R18, mâm hợp kim 18 inch
    Số túi khí7
    Gói an toàn i-ActivsenseKhông

    Ngôn ngữ thiết kế Kodo tinh giản và phong cách coupe

    Ngoại thất Mazda CX-30 với triết lý KODO

    Mazda CX-30 được kiến tạo dựa trên triết lý thiết kế KODO thế hệ mới, áp dụng quan điểm mỹ thuật “Less is more”. Tổng thể thân xe là sự giao thoa giữa nét tinh xảo, thanh lịch và dáng vẻ thể thao, cơ bắp của một mẫu SUV hiện đại.

    Đầu xe Mazda CX-30 với lưới tản nhiệt vân tổ ong

    Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt dạng tổ ong sơn đen bóng, bao bọc bởi viền crôm sáng nối liền cụm đèn pha LED vuốt mảnh. Logo Mazda dạng 3D đặt ngay trung tâm, tăng cường tính nhận diện thương hiệu trên đường phố.

    Thân xe Mazda CX-30 với đường nét vuốt mềm mại

    Nhìn từ bên hông, CX-30 tạo điểm nhấn với những mảng dập nổi uốn lượn phản chiếu ánh sáng tinh tế. Cột D kéo dài về sau tạo cảm giác thanh thoát kiểu coupe, kết hợp cùng bộ mâm đúc hợp kim 18 inch dạng cánh hoa 5 chấu kép.

    Đuôi xe Mazda CX-30 bố trí đối xứng

    Phía sau xe áp dụng lối thiết kế đối xứng nhằm tôn lên sự vững chãi và bề thế. Cụm đèn hậu LED dạng elip kéo dài mang phong cách đặc trưng, đồng điệu với nét hiện đại tổng thể.

    Không gian nội thất sang trọng và tiện nghi cao cấp

    Khoang lái Mazda CX-30 sang trọng

    Bước vào khoang cabin, Mazda CX-30 mang lại cảm giác cao cấp với chất liệu bọc da cùng các đường chỉ khâu tương phản tỉ mỉ. Bảng táp-lô được thiết kế tối giản, tập trung hoàn toàn vào vị trí người lái.

    Vô-lăng 3 chấu thể thao trên Mazda CX-30

    Vô-lăng bọc da 3 chấu tích hợp điểm nhấn kim loại và các nút bấm điều khiển chức năng tiện lợi. Phía sau là cụm đồng hồ hiển thị rõ nét cùng màn hình HUD phản chiếu thông tin tốc độ trên kính lái.

    Màn hình giải trí trung tâm 8.8 inch

    Hệ thống giải trí trên xe vận hành qua màn hình trung tâm 8,8 inch đặt nổi trên táp-lô, hỗ trợ kết nối USB, Bluetooth, Apple CarPlay và Android Auto. Xe trang bị điều hòa tự động 2 vùng độc lập, phanh tay điện tử kèm tính năng tự động giữ phanh Auto Hold, cốp sau đóng/mở điện và cửa sổ trời.

    Hàng ghế da cao cấp trên Mazda CX-30
    Không gian hàng ghế sau Mazda CX-30

    Khả năng vận hành và hiệu năng động cơ Skyactiv-G

    Động cơ Skyactiv-G 2.0L trên Mazda CX-30

    Cả hai phiên bản Mazda CX-30 đều sử dụng khối động cơ xăng Skyactiv-G 2.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 153 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200 Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới các bánh trước thông qua hộp số tự động 6 cấp.

    Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát gia tốc GVC, hệ thống ngắt động cơ tạm thời i-stop và chế độ lái thể thao Sport Mode, mang lại phản hồi chân ga nhạy bén cùng khả năng kiểm soát thân xe ổn định khi vào cua.

    Công nghệ an toàn chủ động i-Activsense

    Về mặt an toàn, phiên bản Mazda CX-30 2.0L Premium được trang bị gói công nghệ chủ động i-Activsense với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái tiên tiến:

    • Cảnh báo chệch làn đường (LDWS) và hỗ trợ giữ làn đường (LAS).
    • Kiểm soát hành trình thích ứng tích hợp radar (MRCC).
    • Cảnh báo điểm mù (BSM) và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA).
    • Hỗ trợ phanh thông minh phía trước (SBS).
    • Đèn pha thích ứng tự động điều chỉnh chế độ chiếu sáng (HBC) và mở rộng góc chiếu theo hướng đánh lái (AFS).
    Trang bị an toàn trên Mazda CX-30

    Ngoài ra, các trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản gồm có 7 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (DSC), camera lùi cùng hệ thống cảm biến đỗ xe trước và sau.

    Đánh giá chung

    Mazda CX-30 là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV cỡ nhỏ nhờ thiết kế bắt mắt, nội thất tiệm cận xe sang cùng danh sách công nghệ an toàn phong phú. Dù vậy, mức giá bán nhỉnh hơn một số đối thủ cùng không gian hàng ghế sau ở mức vừa phải là những điểm người mua cần cân nhắc theo nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình.

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      Đánh giá Mazda CX-30 Luxury và Premium 2026: Chi tiết thông số, trang bị và giá lăn bánh
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