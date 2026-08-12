Đánh giá Mazda2 2026: Giá niêm yết từ 418 triệu đồng kèm trang bị an toàn i-Activsense Mazda2 2026 thu hút người dùng nhờ thiết kế Kodo hiện đại, động cơ Skyactiv-G 1.5L tiết kiệm cùng gói an toàn i-Activsense, giá bán từ 418 triệu đồng.

Trong phân khúc sedan và hatchback hạng B tại Việt Nam, Mazda2 2026 tiếp tục là lựa chọn đáng chú ý dành cho khách hàng tìm kiếm một mẫu xe đô thị nhỏ gọn, cảm giác lái lanh lẹ và nhiều công nghệ. Mẫu xe do THACO nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, phân phối song song hai biến thể Sedan và Hatchback (Sport) cùng 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất.

Sở hữu mức giá niêm yết khởi điểm từ 418 triệu đồng, Mazda2 trực tiếp cạnh tranh cùng các đối thủ trong phân khúc như Toyota Vios, Honda City và Hyundai Accent.

Mazda2 2026 được phân phối dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Mazda2 2026

Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh ước tính cho từng phiên bản của Mazda2:

Biến thể Phiên bản Giá niêm yết (triệu đồng) Lăn bánh Hà Nội (triệu đồng) Lăn bánh TP.HCM (triệu đồng) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu đồng) Sedan 1.5AT 418 484 476 462 Sedan 1.5L Deluxe 459 530 521 501 Sedan 1.5L Luxury 494 569 559 545 Sedan 1.5L Premium 508 585 575 561 Hatchback (Sport) 1.5L Luxury 537 617 606 593 Hatchback (Sport) 1.5L Premium 544 625 614 600

*Lưu ý: Chi phí lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi riêng tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất nâng cấp giúp xe mang vẻ ngoài bề thế hơn.

Ngôn ngữ thiết kế Kodo tinh tế và linh hoạt đô thị

Mazda2 2026 duy trì kích thước tổng thể lần lượt là 4.340 x 1.695 x 1.470 mm cùng chiều dài cơ sở 2.570 mm. Điểm cộng lớn của mẫu xe này khi di chuyển trong phố là bán kính vòng quay tối thiểu chỉ 4,7 m và khoảng sáng gầm 140 mm, giúp xe xoay xở dễ dàng trên các tuyến đường hẹp.

Cụm đèn LED hiện đại kết hợp lưới tản nhiệt viền mạ crom rộng hơn.

Ở phần đầu xe, lưới tản nhiệt kích thước lớn được làm mới với họa tiết kim loại bắt mắt, kết hợp đường viền mạ crom mở rộng ăn sâu vào cụm đèn chiếu sáng LED. Đuôi xe tinh chỉnh cản sau liền khối với đèn phản quang, tạo cảm giác đầm chắc. Biến thể Sedan sử dụng mâm 15 hoặc 16 inch, trong khi bản Sport trang bị tiêu chuẩn mâm 16 inch thiết kế 5 chấu kép.

Không gian cabin tối giản và trang bị tiện nghi phong phú

Bên trong khoang cabin, Mazda2 2026 theo đuổi phong cách tối giản nhưng vẫn mang tới sự chỉn chu về vật liệu. Táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp hệ thống Mazda Connect, điều khiển qua cụm nút xoay trung tâm. Kết nối Apple CarPlay và Android Auto hiện đã là trang bị tiêu chuẩn trên tất cả phiên bản.

Vô-lăng 3 chấu bọc da kết hợp các phím bấm chức năng tiện ích.

Ghế ngồi trên Mazda2 sử dụng cấu trúc mới giúp duy trì tư thế cong tự nhiên của cột sống, giảm mệt mỏi khi đi xa. Các phiên bản cao cấp được trang bị ghế da, gương chống chói tự động, hệ thống âm thanh 6 loa, kiểm soát hành trình Cruise Control và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).

Màn hình trung tâm 7 inch cùng các trang bị tiện nghi hỗ trợ người lái.

Khung gầm SkyActiv và động cơ vận hành êm ái

Sức mạnh của Mazda2 2026 đến từ khối động cơ xăng Skyactiv-G 1.5L phun xăng trực tiếp, sản sinh công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.000 vòng/phút. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp có tích hợp chế độ lái thể thao và lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Động cơ Skyactiv-G 1.5L mang lại khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm.

Đặc biệt, xe được ứng dụng kiến trúc khung gầm SkyActiv-Vehicle Architecture kết hợp hệ thống kiểm soát gia tốc nâng cao GVC Plus, giúp xe vào khúc ôm cua mượt mà, kiểm soát thân xe ổn định hơn và nâng cao độ an toàn khi vận hành ở tốc độ cao.

Công nghệ an toàn i-Activsense vượt trội

Bên cạnh các hệ thống an toàn tiêu chuẩn như ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, phiên bản Premium của cả hai biến thể đều được trang bị gói an toàn chủ động i-Activsense. Gói công nghệ này bao gồm: cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), cảnh báo lệch làn đường (LDWS), hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố trước/sau (SCBS F&R) và cảnh báo người lái nghỉ ngơi (DAA). Xe trang bị tùy chọn lên tới 6 túi khí trên các bản từ Deluxe trở lên.

Gói an toàn i-Activsense là điểm cộng lớn của Mazda2 so với các đối thủ cùng phân khúc.

Đánh giá chung

Ưu điểm: Thiết kế thời trang, trang bị công nghệ an toàn vượt trội phân khúc, động cơ Skyactiv vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu, giá bán cạnh tranh cho một dòng xe nhập khẩu.

Nhược điểm: Không gian hàng ghế thứ 2 chưa thực sự rộng rãi so với một số đối thủ cùng tầm giá, khả năng cách âm ở tốc độ cao vẫn còn hạn chế.