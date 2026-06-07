Thông tin Đánh giá nhanh DJI Osmo Pocket 4 - liệu còn đáng nâng cấp sau khi đàn anh Pocket 4P ra mắt? Sự xuất hiện bất ngờ của phiên bản cao cấp Pocket 4P khiến không ít người dùng đang nhắm đến DJI Osmo Pocket 4 bỗng chốc lưỡng lự. Liệu bản tiêu chuẩn có bị lép vế, hay đây thực chất mới là "điểm ngọt" cân bằng hoàn hảo giữa hiệu năng và giá thành? Sau một tuần trải nghiệm thực tế, dưới đây là những đánh giá chi tiết giúp bạn có góc nhìn rõ nét nhất trước khi quyết định xuống tiền.

Trải nghiệm DJI Osmo Pocket 4: Những điểm sáng không thể bỏ qua

Dù bị đặt lên bàn cân với "đàn anh", DJI Pocket 4 vẫn chứng minh được vị thế vững chắc của mình thông qua loạt nâng cấp thực dụng, hướng thẳng đến trải nghiệm quay chụp hằng ngày của giới sáng tạo nội dung.

Màn hình cảm ứng lớn và bộ nhớ trong khổng lồ: Tối ưu thao tác, quay chụp liền mạch DJI đã khắc phục triệt để điểm yếu về không gian hiển thị trên các thế hệ cũ bằng một màn hình cảm ứng sắc nét. Sự thay đổi này giúp người dùng dễ dàng bố cục khung hình, kiểm tra lại source video rõ ràng ngay cả khi đang tác nghiệp dưới trời nắng gắt. Thêm vào đó, việc tích hợp sẵn bộ nhớ lưu trữ lớn giúp bạn tự tin bấm máy mọi lúc mọi nơi mà không sợ bỏ lỡ khoảnh khắc chỉ vì quên mang thẻ nhớ.

Thông số nổi bật: Màn hình cảm ứng 2 inch (độ sáng 1000 nits), bộ nhớ trong 107GB, hỗ trợ thẻ nhớ microSD lên đến 1TB

Cảm biến 1 inch & Chống rung 3 trục: Chất lượng hình ảnh tiệm cận máy ảnh chuyên nghiệp Chất lượng quay video chính là vũ khí giúp Pocket 4 tự tin đứng vững trên thị trường. Cảm biến lớn kết hợp hệ thống gimbal cơ học giúp vlogger, travel creator thu được những thước phim mượt mà, sắc nét, giàu chi tiết và không bị nhiễu hạt ngay cả khi quay trong điều kiện ánh sáng yếu. Các tính năng như ActiveTrack 7.0 đảm bảo chủ thể luôn ở trung tâm khung hình dù đang di chuyển với tốc độ cao, rất lý tưởng cho các cảnh quay thể thao hay đạp xe, chạy bộ.

Thông số nổi bật: Cảm biến CMOS 1 inch, ống kính 20mm, quay 4K/60fps, Slow-motion 4K/240fps, chống rung cơ học 3 trục, D-Log M 10-bit.

Tản nhiệt thông minh & Thời lượng pin bền bỉ: Sẵn sàng cho mọi lịch trình Lỗi lo quá nhiệt khi quay 4K thời gian dài đã được DJI xử lý vô cùng khéo léo trên thế hệ này. Máy duy trì mức nhiệt độ ổn định, không gây khó chịu khi cầm nắm lâu. Điều này cho phép bạn thoải mái ghi lại trọn vẹn một buổi cắm trại, một sự kiện âm nhạc hay những chuyến đi dài mà không bị gián đoạn giữa chừng vì sập nguồn hay máy báo lỗi nhiệt độ.

Thông số nổi bật: Viên pin LiPo 1545 mAh, hỗ trợ sạc nhanh USB-C PD, có thể mở rộng thời lượng với tay cầm pin rời.

Đứng trước Pocket 4P, bản tiêu chuẩn Pocket 4 có còn đáng mua?

Sự ra mắt của Pocket 4P mang đến những thông số "khủng" hướng tới dân làm phim chuyên nghiệp thực thụ. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách thực tế, DJI Osmo Pocket 4 lại là sự lựa chọn tối ưu hơn về mặt chi phí cho 90% người dùng hiện nay.

Với khả năng quay 4K/120fps, cảm biến 1 inch thu sáng xuất sắc cùng hệ thống tracking thế hệ mới, bản tiêu chuẩn đã quá dư sức để bạn sản xuất những video chất lượng cao cho YouTube, TikTok hay các nền tảng mạng xã hội khác. Việc nâng cấp lên 4P chỉ thực sự cần thiết nếu tính chất công việc của bạn đòi hỏi những tiêu chuẩn điện ảnh khắt khe và sẵn sàng chi trả một mức ngân sách lớn hơn rất nhiều.

Ngược lại, nếu bạn đang dùng Pocket 2, Pocket 3 hoặc đang tìm kiếm một chiếc camera thứ hai nhỏ gọn để làm vlog du lịch hằng ngày, Pocket 4 chính là bước nhảy vọt hoàn hảo nhất về cả trải nghiệm lẫn hiệu suất đầu tư.

Mua DJI Osmo Pocket 4 ở đâu uy tín, hậu mãi tốt?

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