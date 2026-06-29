Thời sự Đánh giá thực hiện Quy hoạch xây dựng KDL quốc gia Mũi Né 6 tháng đầu năm Chiều 29/6, tại phường Mũi Né, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch (KDL) quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 trong 6 tháng đầu năm và bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (áo trắng) chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND phường Mũi Né cho biết, 6 tháng đầu năm, hoạt động du lịch trên địa bàn tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực. Lượng khách, đặc biệt là khách quốc tế, tăng khá so với cùng kỳ, góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tổng lượng khách lưu trú đạt hơn 1,1 triệu lượt.

Cùng với đó, sự phối hợp giữa chính quyền, lực lượng chức năng và doanh nghiệp ngày càng chặt chẽ; môi trường du lịch tiếp tục được cải thiện. Công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải và duy tu cảnh quan tại các điểm du lịch trọng điểm được duy trì thường xuyên...

Việc triển khai Quy hoạch chung xây dựng KDL quốc gia Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 bước đầu tạo sự thống nhất trong nhận thức, định hướng đầu tư, quản lý không gian phát triển và thu hút nguồn lực xã hội. Qua đó, góp phần giữ vững hình ảnh KDL quốc gia Mũi Né là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Sau khi nghe báo cáo, lãnh đạo phường Mũi Né, Phú Thủy, xã Hòa Thắng, xã Phan Rí Cửa cùng các sở, ngành đã thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy hoạch chung xây dựng KDL quốc gia Mũi Né. Trong đó, nổi bật là nguồn lực dành cho chỉnh trang đô thị và xúc tiến quảng bá còn hạn chế; công tác vệ sinh môi trường, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng yêu cầu; một số dự án hạ tầng du lịch triển khai chậm, hiệu quả sử dụng đất chưa cao và việc chỉnh trang các khu vực công cộng chưa theo kịp yêu cầu phát triển của KDL quốc gia.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Ngoài ra, tình trạng rác thải đại dương dạt vào bờ theo mùa tại một số khu vực ven biển, nhất là làng chài Mũi Né, vẫn chưa được xử lý triệt để, ảnh hưởng đến cảnh quan và hình ảnh du lịch. Tình trạng chặt chém, gian lận tại một số điểm du lịch vẫn còn xảy ra và được du khách phản ánh trên mạng xã hội...

Chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại khu vực làng chài Mũi Né.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp để đưa KDL quốc gia Mũi Né trở thành điểm đến tầm cỡ quốc tế. Trong 6 tháng cuối năm, các địa phương tập trung quản lý chặt trật tự xây dựng, sử dụng đất và cảnh quan; nâng cao chất lượng môi trường du lịch; chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, dịch vụ; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch.

Kết luận cuộc họp, ông Võ Thành Huy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của đại biểu. Ông đề nghị các xã, phường sớm hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch 6 tháng đầu năm gửi sở tổng hợp; chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, gắn với đầu tư công. Riêng phường Mũi Né cần khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng Dự án Đường Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Đình Chiểu trong đầu tháng 7 nhằm tạo diện mạo thông thoáng, nâng cao chất lượng môi trường du lịch.

Bên cạnh đó, ông Võ Thành Huy đề nghị Thường trực Hiệp hội Du lịch tỉnh xây dựng kế hoạch phối hợp với 4 xã, phường trong KDL quốc gia Mũi Né nhằm phân công nhiệm vụ rõ ràng, tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề trọng tâm như bảo vệ môi trường du lịch biển, quản lý giá cả, xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, sạch đẹp, thân thiện, an toàn, chất lượng và bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tại khu vực làng chài Mũi Né. Đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng chủ động tiếp nhận, phản ứng nhanh và xử lý kịp thời các phản ánh của du khách liên quan đến hoạt động du lịch.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá và liên kết phát triển du lịch

