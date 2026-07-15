Giáo dục - Đào tạo Đánh giá tổng thể việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên cả nước, đề xuất phương án phù hợp, phòng ngừa phát sinh tiêu cực Chiều 15/7, tại tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang. (Ảnh: THANH GIANG)

Chiều 15/7, tại tỉnh Tuyên Quang, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm an ninh quốc phòng, tháo gỡ khó khăn trên địa bàn…

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ rất vui mừng trước những kết quả tích cực mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong 6 tháng, trong đó nổi bật là: tăng trưởng kinh tế 6 tháng tăng 7,72% (cao nhất trong 5 năm qua). Đây là nỗ lực rất lớn trong điều kiện có nhiều khó khăn. Tỉnh đang từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; các ngành, lĩnh vực chủ yếu đạt kết quả tích cực; thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 4,2 nghìn tỷ đồng (trên 59,3% dự toán); doanh nghiệp tiếp tục phát triển; giải ngân vốn đầu tư công đạt 36,8% kế hoạch (đứng thứ 20/34 tỉnh, thành phố; cao hơn mức 35,5% bình quân cả nước).

Tỉnh đã khẩn trương phê duyệt và triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch triển khai; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như: Cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang (giai đoạn 1), Bệnh viện đa khoa tỉnh tại địa điểm mới, các trường phổ thông liên cấp nội trú ở các xã biên giới. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, thông suốt. Tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Môi trường đầu tư kinh doanh đã có cải thiện bước đầu (PCI thuộc nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế “Khá”, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành).

Tập trung xử lý, tháo gỡ vướng mắc 51/56 dự án tồn đọng (với quy mô sử dụng đất hơn 6,2 nghìn ha, tổng mức đầu tư hơn 86,8 nghìn tỷ đồng); 5/56 dự án còn lại đã có phương án xử lý. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng; các hoạt động đối ngoại, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa với các địa phương biên giới nước bạn được đẩy mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. (Ảnh: THANH GIANG)

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước. Về hạn chế, khó khăn, thách thức, Thủ tướng nêu rõ, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm (7,72%) thấp hơn mức bình quân cả nước (8,18%); đứng thứ 27/34 cả nước và thứ 7/9 trong vùng Trung du và miền núi phía bắc. Để đạt mục tiêu cả năm 10,17% thì 6 tháng cuối năm phải tăng hơn 12%, tạo áp lực rất lớn.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng mới đạt 28,5% mục tiêu cả năm. Thu hút đầu tư FDI còn rất hạn chế, chưa có nhiều dự án trong lĩnh vực chế biến, chế tạo; chưa có nhiều doanh nghiệp uy tín, dự án công nghệ cao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đứng thứ 20/34 cả nước. Tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp thấp, đạt khoảng 43%. Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ còn thấp (24,6%), thấp hơn mức bình quân chung cả nước (29,7%). Tỷ lệ hộ nghèo còn cao (22,9%), thu nhập bình quân thấp, đời sống một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới còn khó khăn; chịu tác động ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, bão lũ.

Thủ tướng yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo, rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng cụ thể trên từng lĩnh vực, địa bàn và giao nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, định kỳ đánh giá tiến độ thực hiện. Đây là thước đo đánh giá cán bộ. Phát huy hết khả năng, nguồn lực sẵn có của tỉnh phục vụ phát triển. Tỉnh phải cam kết với Trung ương giải ngân 100% vốn đầu tư công được phân bổ; khẩn trương hoàn thành việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, theo đúng tinh thần Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2 ; trong đó lưu ý bảo đảm đánh giá đầy đủ, hạch toán hiệu quả kinh tế-xã hội, hiệu quả đầu tư, phân bổ có trọng tâm, trọng điểm; giảm tối thiểu 30% số lượng dự án so kế hoạch giai đoạn 2021-2025.

Vừa qua, Chính phủ đã thống nhất chủ trương phương án tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay thành một Chương trình chung, để tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, bảo đảm ưu tiên đối tượng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia chung với tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là đối với các dự án lớn chậm tiến độ. Quan tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng; tích cực thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài; quyết liệt hoàn thiện các khu, cụm công nghiệp; tập trung phát huy lợi thế lâm nghiệp. Khẩn trương hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả đồng bộ Quy hoạch tỉnh. Ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Bảo đảm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, hiệu quả, nâng cao năng lực điều hành và quản trị địa phương theo đúng tinh thần Kết luận số 64-KL/TW ngày 1/7/2026 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là nâng cao năng lực cán bộ cấp xã, ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho cơ sở nhưng gắn với năng lực địa phương. Đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ các xã, phường; bố trí hợp lý biên chế phù hợp nhu cầu thực tế của địa phương, nhất là các địa bàn khó khăn, lĩnh vực giáo dục và y tế.

Tạo đột phá triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối đồng bộ hệ thống. Thực hiện tốt các chính sách phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc y tế, giáo dục, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027 theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Hoàn thành 6 trường phổ thông nội trú liên cấp khởi công đợt 1 (năm 2025) vào ngày 30/8/2026, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để đưa các trường vào vận hành trong năm học mới 2026-2027. Tăng cường phòng chống thiên tai, bão lũ, sạt lở đất trong mùa mưa bão sắp tới.

Củng cố quốc phòng, an ninh, nhất là an ninh biên giới; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại, kinh tế cửa khẩu, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, kịp thời xử lý tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Triển khai hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, thân nhân liệt sĩ nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7).

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị tỉnh đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh, dân chủ, hành động, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, có bản lĩnh, năng lực vượt trội, có tầm nhìn phát triển, dám nghĩ, dám làm, vì nhân dân phục vụ. Tăng cường trách nhiệm giải trình, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu; kịp thời thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm cảnh báo, phòng ngừa sai phạm.

Xử lý nghiêm sai phạm ở Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông ở Tuyên Quang

Về vụ việc xảy ra ở Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 ở điểm thi Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, vụ việc này có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi, tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành giáo dục và đào tạo, niềm tin của xã hội, của người dân đối với công tác tổ chức thi.

Để có đủ cơ sở xử lý vụ việc đúng pháp luật, khách quan, nghiêm minh, việc xử lý phải bảo đảm các nguyên tắc: phải xác minh đầy đủ, khách quan bản chất của vụ việc, bảo đảm công bằng, công khai theo đúng quy định của pháp luật. Xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm theo đúng quy định của pháp luật; trong đó phân hóa rõ vai trò, trách nhiệm, tính chất, mức độ vi phạm của từng tổ chức và cá nhân. Phương án xử lý, đề xuất theo thẩm quyền, đúng quy chế thi và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm tính nhân văn trong giáo dục, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các thí sinh theo quy định; đồng thời giữ nguyên kỷ cương, công bằng và uy tín của kỳ thi.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng tại các văn bản Thông báo số 356 ngày 7/7 và văn bản số 3075 ngày 10/7/2026, trong đó lưu ý Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục khẩn trương, điều tra, xác minh và làm rõ các đối tượng liên quan vi phạm quy chế thi vi phạm các quy định của pháp luật trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt sai phạm, đánh giá một cách toàn diện, công tâm, khách quan kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông của điểm thi Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang, trên cơ sở đó kiến nghị, đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án xử lý cụ thể.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đề nghị Bí thư Tỉnh ủy, các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo, theo dõi sát tình hình, không để phát sinh các vấn đề tiêu cực trên địa bàn.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi có kết luận và báo cáo chính thức của cơ quan chức năng, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo để thống nhất quyết định phương án xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho công luận và xã hội; nghiêm túc nhận trách nhiệm về thiếu sót, sai phạm trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nếu có. Bên cạnh việc xử lý nghiêm các vi phạm, xác định rõ bản chất vi phạm để có căn cứ quy định pháp luật, đề xuất hình thức xử lý, các đơn vị, lãnh đạo có liên quan cũng phải kiểm điểm rất nghiêm túc.

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vi phạm đối tượng trong vụ việc, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan; đề xuất xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm, không bỏ sót vi phạm, không có vùng cấm và không có ngoại lệ; đề xuất phương án xử lý phải đúng quy định; bảo đảm quyền lợi chính đáng của thí sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ quy định của pháp luật, quy chế thi, kết quả điều tra, xác minh của cơ quan chức năng, cần khẩn trương chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, rà soát kỹ lưỡng, thống nhất và quyết định phương án xử lý đối với kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 của điểm thi Trường trung học phổ thông Chuyên Tuyên Quang; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục rà soát tổng thể kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 trên cả nước. Trường hợp phát hiện sai phạm, kịp thời phối hợp các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

Khẩn trương rà soát quy chế, quy định tổ chức kỳ thi, các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho tất cả các khâu, các bước của kỳ thi, bảo đảm không tái diễn tình trạng vi phạm quy chế thi và quy định của pháp luật.

Trong quá trình chờ kết luận của cơ quan chức năng, tất cả chúng ta phải hết sức bình tĩnh và tin tưởng vào trách nhiệm, sự nghiêm minh, khách quan, công tâm của cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan điều tra của Công an. Cho đến khi có kết quả, báo cáo chính thức, tỉnh Tuyên Quang, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho dư luận.

Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ những vụ việc này, phải đánh giá tổng thể việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, nghiên cứu đề xuất phương án phù hợp để phòng ngừa những tiêu cực phát sinh.