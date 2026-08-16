Đánh giá Toyota Corolla Cross 2026: Nâng cấp thiết kế Lexus RX và động cơ Hybrid siêu tiết kiệm Toyota Corolla Cross 2026 lột xác thiết kế kiểu Lexus, bổ sung màn hình 12,3 inch, phanh tay điện tử và hệ truyền động Hybrid tiêu thụ 3,67 lít/100 km.

Toyota Corolla Cross là mẫu SUV cỡ trung được hãng xe Nhật Bản trình làng từ năm 2020, đóng vai trò cầu nối hoàn hảo giữa dòng C-HR và RAV4. Tại thị trường Việt Nam, Corolla Cross ghi dấu ấn đặc biệt khi là mẫu ô tô phổ thông đầu tiên được trang bị công nghệ động cơ Hybrid, cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ như Honda HR-V, KIA Seltos, Mazda CX-3 và Hyundai Creta.

Phiên bản Toyota Corolla Cross 2026 tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 2 tùy chọn phiên bản gồm 1.8V và 1.8HEV. Xe sở hữu 7 tùy chọn màu sơn ngoại thất đa dạng cùng 2 tông màu chủ đạo cho không gian nội thất là đen hoặc đỏ, đáp ứng tối đa cá tính của người dùng.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh Toyota Corolla Cross cập nhật

Dưới đây là chi phí niêm yết và ước tính giá lăn bánh cho các phiên bản Toyota Corolla Cross (đơn vị: triệu VND):

Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Lăn bánh Hà Nội Lăn bánh TP.HCM Lăn bánh Tỉnh/TP khác Toyota Corolla Cross 1.8V Các màu khác 820 934 918 904 Trắng ngọc trai 828 943 926 913 Toyota Corolla Cross 1.8HEV Các màu khác 865 985 967 954 Trắng ngọc trai 873 994 976 962

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị thực tế của từng xe.

Thiết kế ngoại thất mang ngôn ngữ hiện đại và sang trọng

Toyota Corolla Cross 2026 duy trì nền tảng khung gầm TNGA tiên tiến với kích thước tổng thể lần lượt là 4.460 x 1.825 x 1.620 mm, chiều dài cơ sở 2.640 mm và khoảng sáng gầm xe 161 mm. Điểm nhấn cải tiến lớn nhất nằm ở phần đầu xe với lưới tản nhiệt thiết kế dạng tổ ong tràn viền, gợi liên tưởng rõ nét đến phong cách thiết kế trên các dòng xe hạng sang Lexus RX.

Cụm đèn chiếu sáng phía trước LED Crystalized được tái thiết kế tinh tế, tích hợp đèn báo rẽ dạng dòng chảy mượt mà. Bên hông xe, các đường gân dập nổi kết hợp cùng bộ mâm 18 inch phay xước viền ốp đen tôn lên vẻ cứng cáp. Phía sau, cụm đèn hậu LED tạo hình bắt mắt kết hợp cùng cánh lướt gió và tính năng mở cốp rảnh tay đem lại sự tiện lợi tối đa.

Không gian cabin rộng rãi và công nghệ tiện nghi phong phú

Bên trong khoang lái, Toyota Corolla Cross 2026 ghi điểm bởi ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng giàu tính thẩm mỹ. Trung tâm táp-lô nổi bật với màn hình hiển thị thông tin 12,3 inch sau vô-lăng da 3 chấu. Màn hình cảm ứng trung tâm đạt kích thước 9 inch trên bản 1.8V và nâng lên 10,1 inch trên bản 1.8HEV, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Bên cạnh đó, xe còn được nâng cấp phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, cổng sạc USB-C và kính trần toàn cảnh trên bản cao cấp. Dung tích khoang hành lý đạt 440 lít, linh hoạt đáp ứng hành lý cho những chuyến hành trình dài ngày cho cả gia đình.

Vận hành linh hoạt và hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng

Khách hàng có 2 tùy chọn sức mạnh vận hành trên Toyota Corolla Cross 2026:

Phiên bản 1.8V: Động cơ xăng 1.8L mã 2ZR-FE kết hợp hộp số vô cấp CVT, sản sinh công suất 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp đạt 7,55 lít/100 km.

Động cơ xăng 1.8L mã 2ZR-FE kết hợp hộp số vô cấp CVT, sản sinh công suất 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp đạt 7,55 lít/100 km. Phiên bản 1.8HEV: Hệ truyền động Hybrid gồm động cơ xăng 1.8L (97 mã lực, 142 Nm) phối hợp cùng mô-tơ điện (71 mã lực, 163 Nm). Bản Hybrid đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng chỉ 3,67 lít/100 km đường hỗn hợp và 3,01 lít/100 km trong đô thị.

Thông số kỹ thuật chi tiết Toyota Corolla Cross 2026