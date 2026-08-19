Đánh giá Toyota Fortuner 2026: Chi tiết giá lăn bánh, thông số vận hành và nâng cấp mới Toyota Fortuner 2026 gây chú ý với động cơ Euro 5, màn hình 9 inch kết nối không dây cùng gói an toàn Toyota Safety Sense trên các phiên bản cao cấp.

Toyota Fortuner 2026 là mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung sử dụng chung nền tảng khung gầm với xe bán tải Hilux. Xe cung cấp hai tùy chọn hệ dẫn động cầu sau (RWD) hoặc hai cầu bán thời gian (4WD), đi kèm sự tinh chỉnh đáng giá về trang bị tiện nghi và chuẩn khí thải Euro 5 mới.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính

Ở đợt nâng cấp mới, Toyota Fortuner 2026 đã loại bỏ phiên bản số sàn, đồng thời điều chỉnh mức giá niêm yết giảm từ 63 đến 120 triệu đồng so với các bản cũ. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính áp dụng mới nhất:

Mẫu xe Nhiên liệu Giá niêm yết (tỷ VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (tỷ VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (tỷ VNĐ) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (tỷ VNĐ) Fortuner 2.4 AT 4x2 Dầu 1,055 1,198 1,176 1,163 Fortuner 2.4 AT 4x2 Legender Dầu 1,185 1,343 1,319 1,306 Fortuner 2.8 AT 4x4 Legender Dầu 1,350 1,528 1,501 1,487 Fortuner 2.7 AT 4x2 Xăng 1,155 1,310 1,286 1,273 Fortuner 2.7 AT 4x2 Legender Xăng 1,290 1,461 1,435 1,421 Fortuner 2.7 AT 4x4 Xăng 1,395 1,578 1,550 1,537

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi khuyến mại tại đại lý.

Thiết kế ngoại thất góc cạnh và cơ bắp

Bên cạnh việc giữ nguyên đường nét tổng thể bền dáng, Toyota Fortuner 2026 bổ sung tùy chọn ngoại thất hai tông màu thể thao với nóc đen kết hợp cùng màu trắng ngọc trai hoặc nâu đồng trên các phiên bản Legender.

Phần đầu xe nổi bật nhờ lưới tản nhiệt dạng sóng lượn. Cụm đèn chiếu sáng chính, đèn chiếu sáng ban ngày, đèn sương mù trước và đèn hậu đều ứng dụng công nghệ full-LED. Hệ thống đèn trước hỗ trợ bật/tắt tự động, tự động cân bằng góc chiếu và tích hợp chế độ đèn chờ dẫn đường.

Thân xe sở hữu các đường gân dập nổi thể thao. Xe trang bị mâm đúc phối 2 tông màu đen - bạc với kích thước 17 inch hoặc 18 inch tùy phiên bản. Gương chiếu hậu chỉnh/gập điện tích hợp đèn báo rẽ LED.

Khoang cabin rộng rãi và nâng cấp tiện nghi

Không gian nội thất của Toyota Fortuner 2026 tối ưu sự tiện dụng với vô-lăng 3 chấu bọc da ốp gỗ, tích hợp nút bấm điều khiển và lẫy chuyển số. Ghế ngồi bọc da toàn bộ, trong đó ghế lái và ghế phụ phía trước đều hỗ trợ chỉnh điện 8 hướng. Khả năng làm mát không khí được đảm bảo bởi hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập kết hợp cửa gió cho hàng ghế sau.

Đáng chú ý, hai phiên bản Legender được nâng cấp màn hình giải trí trung tâm lên kích thước 9 inch (thay cho màn hình 8 inch cũ), đồng thời bổ sung tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây tiện lợi.

Tùy chọn động cơ đạt chuẩn khí thải Euro 5

Toyota Fortuner 2026 cung cấp 3 biến thể động cơ đáp ứng đa dạng nhu cầu vận hành:

Động cơ Diesel 2.4L (2GD-FTV): Công suất tối đa 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 vòng/phút.

Công suất tối đa 147 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 400 Nm tại 1.600 vòng/phút. Động cơ Xăng 2.7L (2TR-FE): Công suất tối đa 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Công suất tối đa 164 mã lực tại 5.200 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 245 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ Diesel 2.8L (1GD-FTV): Công suất tối đa 201 mã lực tại 3.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 500 Nm tại 1.600 vòng/phút.

Tất cả các phiên bản động cơ dầu hiện tại đã nâng cấp đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, giúp cải thiện hiệu suất đốt cháy nhiên liệu và giảm thiểu khí thải ra môi trường.

Hệ thống an toàn và hỗ trợ người lái

Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, phân bổ lực phanh điện tử (EBD), kiểm soát lực kéo (TRC), cân bằng điện tử (VSC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), các phiên bản Fortuner 2.8L cao cấp còn sở hữu gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense. Gói này bao gồm cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng.

Thông số kỹ thuật Toyota Fortuner 2026

Thông số 2.4 4x2 AT 2.4 4x2 AT Legender 2.7 4x2 AT 2.7 4x4 AT 2.8 4x4 AT Legender Kích thước D x R x C (mm) 4.795 x 1.855 x 1.835 4.795 x 1.855 x 1.835 4.795 x 1.855 x 1.835 4.795 x 1.855 x 1.835 4.795 x 1.855 x 1.835 Chiều dài cơ sở (mm) 2.745 2.745 2.745 2.745 2.745 Khoảng sáng gầm (mm) 279 279 279 279 279 Trọng lượng bản thân (kg) 2.000 2.005 1.875 1.875 2.140 Dung tích bình xăng/dầu (L) 80 80 80 80 80 Hệ dẫn động Cầu sau Cầu sau Cầu sau 2 cầu bán thời gian 2 cầu bán thời gian Mâm xe 17 inch 18 inch 17 inch 18 inch 18 inch Mức tiêu thụ kết hợp (lít/100 km) 7,63 8,28 11,2 11,1 8,63

Nhìn chung, Toyota Fortuner 2026 tiếp tục duy trì điểm mạnh về độ bền bỉ, không gian rộng rãi cùng chi phí sử dụng hợp lý. Việc tinh giản phiên bản số sàn và giảm giá niêm yết giúp mẫu SUV Nhật Bản gia tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc.