Đánh giá VinFast Kyo: Mẫu xe máy điện đô thị hỗ trợ đổi pin nhanh với giá từ 28 triệu đồng VinFast Kyo chính thức cập bến đại lý với mức giá ưu đãi từ 28 triệu đồng, nổi bật nhờ cơ chế đổi pin linh hoạt, quãng đường 160 km cùng nhiều trang bị hiện đại.

Mẫu xe máy điện VinFast Kyo vừa chính thức xuất hiện tại hệ thống đại lý trên toàn quốc, sẵn sàng giao tới tay người tiêu dùng Việt Nam. Mẫu xe này thu hút sự chú ý nhờ mức giá dễ tiếp cận, thiết kế hiện đại cùng giải pháp đổi pin linh hoạt nhằm tối ưu cho nhu cầu di chuyển đô thị hằng ngày.

VinFast Kyo được niêm yết với hai phương án lựa chọn: phiên bản chưa kèm pin có giá 30 triệu đồng và phiên bản kèm pin là 35,3 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT và bộ sạc kèm xe). Đáng chú ý, phần lớn đại lý đang áp dụng chương trình ưu đãi giảm 7% trong tháng 8, đưa giá xe chưa pin xuống còn từ 28 triệu đồng, đi kèm chính sách miễn phí đổi pin trong 1 năm. Mức giá này tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên cả các mẫu xe máy điện cùng tầm giá lẫn các dòng xe tay ga chạy xăng truyền thống.

VinFast Kyo chính thức có mặt tại các đại lý với mức giá ưu đãi.

Thiết kế kiểu dáng thanh lịch và không gian tiện dụng

VinFast Kyo sở hữu kích thước tổng thể chiều dài x rộng x cao lần lượt là 1.999 x 694 x 1.130 mm cùng chiều dài cơ sở 1.360 mm. So với mẫu Honda Vision (1.925 x 686 x 1.126 mm, chiều dài cơ sở 1.277 mm), Kyo có vóc dáng bề thế hơn rõ rệt. Kích thước lớn mang lại không gian ngồi thoải mái nhưng cũng khiến trọng lượng xe đạt 104 kg, nhỉnh hơn khoảng 7 kg so với đối thủ chạy xăng.

Về tổng thể, Kyo đi theo ngôn ngữ thiết kế bo tròn mềm mại, thân xe vuốt gọn về phía sau. Điểm nhấn phía trước nằm ở cụm đèn pha LED tròn đặt trong chóa hình lục giác sang trọng, kết hợp quây gió lịch lãm tích hợp logo thương hiệu. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ LED. Xe có chiều cao yên 785 mm tôn dáng, sàn để chân dạng phẳng rộng rãi cùng gác chân sau gấp gọn tiện lợi.

Cốp chứa đồ dung tích 21 lít đáp ứng tốt nhu cầu chứa đồ cá nhân.

Về khả năng chứa đồ, dung tích cốp dưới yên của Kyo đạt 21 lít, lớn hơn 3 lít so với Honda Vision, đủ sức chứa mũ bảo hiểm nửa đầu, áo mưa và các vật dụng cá nhân. Xe cũng có 2 hốc chứa đồ phía trước kèm móc treo tiện lợi. Tuy nhiên, điểm trừ nhỏ nằm ở cụm đèn xi nhan sau thiết kế mảnh và nhô ra hai bên, có thể dễ bị va chạm trong không gian hẹp.

Động cơ điện tối ưu phố thị và hệ thống pin LFP kép

Cung cấp sức mạnh cho VinFast Kyo là động cơ điện tích hợp trực tiếp vào trục bánh sau (In-hub) có công suất danh định 1,8 kW và công suất tối đa 3 kW. Xe đạt tốc độ tối đa 64 km/h cùng khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong 16 giây theo công bố. Người lái có thể linh hoạt chuyển đổi giữa hai chế độ vận hành ECO và SPORT qua nút bấm trên tay lái.

Khả năng vận hành êm ái cùng hệ thống đổi pin thuận tiện.

Lợi thế lớn của motor điện là mô-men xoắn xuất hiện gần như tức thì, giúp Kyo vọt nhanh và êm ái khi xuất phát tại các giao lộ. Về nguồn năng lượng, xe sử dụng hai pin LFP dung tích 1,5 kWh, cho phép di chuyển tối đa khoảng 160 km/lần sạc ở điều kiện tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, tính năng đổi pin tại trạm giúp người dùng nạp lại năng lượng chỉ trong vài phút thông qua hệ thống trạm đổi pin rộng khắp của VinFast.

Khung gầm, trang bị an toàn và công nghệ kết nối

VinFast Kyo sử dụng mâm 14 inch cho cả hai bánh, kết hợp phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng kết hợp giảm xóc sau lò xo đôi giúp triệt tiêu độ rung tốt hơn so với xe máy xăng. Khoảng sáng gầm xe đạt 160 mm (cao hơn mức 152 mm của Vision), mang lại lợi thế khi lên xuống gờ giảm tốc hoặc đi qua mặt đường không bằng phẳng.

Cụm đồng hồ TFT hiển thị sắc nét, hỗ trợ kết nối thông minh.

Trang bị công nghệ là điểm mạnh nổi bật của Kyo với cụm đồng hồ màn hình TFT hiển thị sắc nét, hỗ trợ kết nối Bluetooth, định vị và tìm xe trong bãi đỗ. Xe còn tích hợp chìa khóa thông minh (Smart Key) và cổng sạc USB tiện ích cho các thiết bị di động.

Thông số kỹ thuật VinFast Kyo