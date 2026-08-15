Đánh giá VinFast VF 7: Thiết kế đột phá, vận hành vượt trội và giá lăn bánh tháng 8/2026 VinFast VF 7 tạo sức hút lớn trong phân khúc C-SUV nhờ thiết kế Torino Design cá tính, khả năng vận hành tới 349 mã lực và giá lăn bánh từ 742 triệu đồng.

VinFast VF 7 là mẫu xe gầm cao thuần điện thuộc phân khúc C-SUV, lần đầu ra mắt công chúng toàn cầu tại triển lãm CES 2022 dưới tên gọi thử nghiệm VF e34P. Với ngôn ngữ thiết kế hiện đại và hiệu suất ấn tượng, VF 7 nhanh chóng trở thành mảnh ghép chiến lược giúp VinFast hoàn thiện hệ sinh thái xe điện. Tại thị trường Việt Nam, xe chính thức chào sân vào tháng 11/2023 với 2 phiên bản Eco và Plus, trực tiếp cạnh tranh cùng các đối thủ xe xăng như Honda CR-V, Mazda CX-5 và Mitsubishi Outlander.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh mới nhất

Bước sang tháng 8/2026, VinFast áp dụng chương trình ưu đãi giảm 6% giá niêm yết (tương đương 44 - 51 triệu đồng tùy phiên bản). Bên cạnh đó, khách hàng mua xe điện chạy pin tiếp tục được hưởng chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ kéo dài đến hết ngày 28/02/2027 theo Nghị định 51/2025/NĐ-CP, cùng ưu đãi miễn phí sạc pin tại trạm sạc công cộng đến hết ngày 30/06/2027. Từ ngày 01/03/2025, hãng cũng đã chính thức dừng chính sách thuê pin, toàn bộ xe bán ra đều kèm pin.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Lăn bánh Hà Nội (triệu VNĐ) Lăn bánh TP.HCM (triệu VNĐ) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VNĐ) VF 7 Eco 740 756 756 742 VF 7 Plus 830 846 846 832 VF 7 Plus (Trần kính toàn cảnh) 850 866 866 852

Thiết kế Torino Design mang tinh thần tương lai

Được chắp bút bởi studio lừng danh Torino Design (Ý), VinFast VF 7 sở hữu ngôn ngữ thiết kế "Vũ trụ phi đối xứng" cá tính và tối ưu khí động học. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.545 x 1.890 x 1.635 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.840 mm và khoảng sáng gầm 190 mm. Chiều rộng vượt trội giúp xe có vẻ ngoài bề thế dù chiều dài tổng thể gọn gàng hơn một số đối thủ cùng phân khúc.

Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ V đặc trưng, ôm trọn logo VinFast sáng bóng ở trung tâm. Cụm đèn pha LED projector góc cạnh được đặt thấp phía dưới. Thân xe khắc họa nét cơ bắp bằng các đường gân dập nổi mạnh mẽ, tay nắm cửa dạng ẩn tối ưu khí động học và mâm hợp kim 20 inch đi kèm bộ lốp Pirelli P-Zero kích thước 265/40 trên bản Plus (bản Eco dùng mâm 19 inch). Đuôi xe vuốt dáng Coupe sành điệu với dải LED chữ V kéo dài sang hai bên.

Khoang cabin tối giản và tiện nghi hiện đại

Không gian nội thất VinFast VF 7 đi theo phong cách tối giản nhưng sang trọng. Khu vực táp-lô loại bỏ hầu hết nút bấm cơ học, thay vào đó là màn hình cảm ứng trung tâm 12,9 inch xoay nhẹ về phía người lái. Xe không trang bị đồng hồ hiển thị phía sau vô-lăng mà tích hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD).

Vô-lăng bọc da dáng D-cut vát đáy thể thao. Toàn bộ ghế ngồi bọc da cao cấp (bản Plus dùng da tổng hợp phối 2 màu), ghế lái chỉnh điện 8 hướng có tính năng thông gió. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập tích hợp chức năng lọc không khí Combi PM 1.0 và ion hóa. Bản Plus còn có thêm tùy chọn cửa sổ trời toàn cảnh trần kính tạo cảm giác thoáng đãng cho khoang cabin.

Thông số kỹ thuật và khả năng vận hành

VinFast VF 7 mang đến hai tùy chọn sức mạnh vận hành vượt trội so với các mẫu xe trong phân khúc SUV cỡ C:

Thông số VinFast VF 7 Eco VinFast VF 7 Plus Số mô-tơ điện 1 mô-tơ (FWD) 2 mô-tơ (AWD) Công suất tối đa 174 mã lực (130 kW) 349 mã lực (260 kW) Mô-men xoắn cực đại 250 Nm 500 Nm Dung lượng pin 59,6 kWh 75,3 kWh Quãng đường di chuyển (WLTP) 375 km 431 km Tăng tốc 0–100 km/h 10 – 11 giây 5,8 giây Thời gian sạc nhanh (10-70%) 24,19 phút 24,19 phút

Hệ thống công nghệ an toàn ADAS toàn diện

Bên cạnh các trang bị an toàn tiêu chuẩn như hệ thống cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 6 túi khí trên bản Eco (8 túi khí trên bản Plus), phiên bản VF 7 Plus được tích hợp gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Gói công nghệ này bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ lái trên đường cao tốc, phanh khẩn cấp tự động trước/sau, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo chệch làn và camera 360 độ. Cả hai phiên bản đều sở hữu trợ lý ảo tương tác giọng nói tiếng Việt đa vùng miền thông minh.