Đánh giá xe Kia K3 kèm bảng giá lăn bánh: Sedan hạng C nhiều tiện nghi từ 584 triệu đồng Kia K3 ghi điểm nhờ thiết kế thể thao, không gian nội thất rộng rãi cùng nhiều tiện nghi hiện đại trong phân khúc sedan hạng C với giá từ 584 triệu đồng.

Kia K3 là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) nhằm thay thế tên gọi Cerato tại thị trường Việt Nam. Việc đồng bộ tên gọi K3 giúp dòng sedan hạng C của thương hiệu Hàn Quốc nhất quán với chuỗi sản phẩm trên toàn cầu, đồng thời khẳng định sức hút nhờ ngoại hình hiện đại, khoang cabin giàu công nghệ và mức giá cạnh tranh.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính Kia K3

Được lắp ráp trong nước với 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất (Trắng, Đen, Xám kim loại, Vàng, Bạc, Xanh, Xanh đậm, Đỏ), Kia K3 tiếp tục cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ trong phân khúc như Mazda3, Toyota Corolla Altis, Honda Civic và Hyundai Elantra. Dưới đây là bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tham khảo:

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) Kia K3 1.6 Luxury 584 670 658 644 Kia K3 1.6 Turbo GT 649 743 730 716

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi từ đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể.

Thiết kế ngoại thất hiện đại và góc cạnh

Kia K3 giữ nguyên phom dáng tổng thể nhưng tinh chỉnh sắc sảo ở các chi tiết nhận diện. Lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng nối liền cụm đèn pha, tích hợp logo thương hiệu mới mang lại cái nhìn tươi trẻ. Cản trước, đèn sương mù và cụm đèn hậu phía sau cũng được tái thiết kế tinh tế hơn.

Ở các phiên bản cao cấp, hệ thống chiếu sáng trước sau sử dụng công nghệ LED tự động bật/tắt, trong khi bản tiêu chuẩn trang bị bóng Halogen Projector. Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng mâm đúc kích thước 17 inch đi kèm lốp 225/45R17. Gương chiếu hậu tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện, gập điện, sấy và đèn báo rẽ. Đối với bản 1.6 Turbo GT, xe điểm xuyết thêm viền đỏ ở lưới tản nhiệt và hốc đèn sương mù để tăng nét thể thao.

Không gian nội thất giàu tiện nghi công nghệ

Bước vào bên trong, Kia K3 duy trì bố cục táp-lô khoa học, tập trung tối đa vào sự tiện dụng cho người lái. Các vật liệu hoàn thiện được nâng cấp, hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi yêu thích công nghệ trải nghiệm.

Đáng chú ý, Kia K3 là mẫu xe tiên phong trong phân khúc trang bị tính năng mở cốp rảnh tay thông minh khi người lái cầm chìa khóa đứng gần đuôi xe trong 3 giây. Tính năng khởi động từ xa qua chìa khóa thông minh cũng xuất hiện trên hầu hết các bản cao.

Màn hình cảm ứng giải trí trung tâm kích thước lên tới 10,25 inch (lớn nhất phân khúc) hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto. Ngoài ra, xe còn sở hữu các trang bị cao cấp như sạc không dây, sưởi và làm mát ghế trước, ghế lái chỉnh điện nhớ 2 vị trí, gương chiếu hậu chống chói ECM và lẫy chuyển số sau vô-lăng. Trên bản 1.6 Turbo GT, cabin nổi bật hơn với chỉ khâu màu đỏ tương phản, vô-lăng dạng D-cut thể thao và ốp bàn đạp kim loại.

Tùy chọn động cơ đa dạng và khả năng vận hành

Kia K3 cung cấp cho người tiêu dùng Việt Nam 3 cấu hình động cơ bao gồm:

Động cơ Gamma 1.6L MPI: Công suất tối đa 126 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 155 Nm tại 4.850 vòng/phút, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp.

Công suất tối đa 126 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 155 Nm tại 4.850 vòng/phút, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp. Động cơ 2.0L MPI: Công suất tối đa 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Công suất tối đa 150 mã lực, mô-men xoắn cực đại 192 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Động cơ 1.6L Turbo-GDi: Công suất mạnh mẽ lên tới 201 mã lực và mô-men xoắn 265 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp (7 DCT). Bản GT còn sử dụng hệ thống treo sau dạng đa liên kết thay cho dạng thanh xoắn trên các bản còn lại.

Công nghệ an toàn hỗ trợ người lái

Kia K3 được trang bị danh sách an toàn tương đối đầy đủ bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), camera lùi, hệ thống điều khiển hành trình và 6 túi khí. Bản 2.0 Premium trang bị thêm cảm biến áp suất lốp, trong khi bản 1.6 Turbo GT có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù (BCW).

Thông số kỹ thuật chi tiết các phiên bản Kia K3