Đánh giá xe máy điện VinFast Kinet: Thiết kế thể thao, động cơ 5.200W, pin LFP đi 160 km VinFast Kinet gia nhập phân khúc xe máy điện tầm trung với thiết kế thể thao, công suất cực đại 5.200W, kháng nước IP67 cùng mức giá từ 40 triệu đồng.

Mẫu xe máy điện VinFast Kinet chính thức gia nhập thị trường Việt Nam nhằm mở rộng sự lựa chọn ở phân khúc tầm trung. Sở hữu ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, hệ truyền động mạnh mẽ cùng khả năng đổi pin linh hoạt, Kinet thu hút sự chú ý của nhóm khách hàng đô thị tìm kiếm một phương tiện di chuyển hiện đại, tiết kiệm và bền bỉ.

VinFast Kinet được bán tại Việt Nam với giá 40 triệu đồng (Ảnh: Facebook/thinhu).

Kiểu dáng thể thao và tối ưu trải nghiệm đô thị

Khác biệt với các dòng xe điện đô thị thiên về nét bo tròn thanh lịch, VinFast Kinet mang phong cách thể thao với nhiều đường cắt xẻ góc cạnh. Xe sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là 2.021 x 713 x 1.135 mm cùng chiều cao yên 785 mm, tạo tư thế ngồi tôn dáng nhưng vẫn đảm bảo sự linh hoạt khi di chuyển qua các con phố đông đúc.

Hệ thống chiếu sáng trên Kinet sử dụng hoàn toàn công nghệ LED. Cụm đèn pha kép được bố trí thấp ở phần quây trước, giúp tối ưu tầm nhìn ban đêm mà không làm chói mắt người đi ngược chiều. Đèn định vị ban ngày, đèn xi-nhan và cụm đèn hậu cũng được hoàn thiện tỉ mỉ, tăng độ nhận diện cho xe.

Màn hình TFT toàn phần, kèm hốc chứa đồ phía trước (Ảnh: Facebook).

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, tính thực dụng của VinFast Kinet được thể hiện qua không gian chứa đồ. Cốp xe dưới yên có dung tích 22 lít đủ sức chứa nhiều vật dụng cá nhân. Phía trước có thêm hốc chứa đồ nhỏ tích hợp cổng sạc tiện lợi cho thiết bị di động. Yên xe phân tầng mang lại sự thoải mái cho cả hai người ngồi, đi kèm gác chân sau có thể gập gọn tinh tế. Mẫu xe cung cấp 5 tùy chọn màu sắc: xám, trắng xám, đỏ, đen và nâu.

Cốp chứa đồ rộng rãi (Ảnh: Facebook).

Động cơ 5.200W và công nghệ pin LFP đổi linh hoạt

Về sức mạnh vận hành, VinFast Kinet vượt trội so với nhiều mẫu xe điện thông thường nhờ động cơ điện có công suất danh định 3.000 W và đạt công suất cực đại tới 5.200 W. Khối động cơ này cho phép xe tăng tốc 0–50 km/h chỉ trong 6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 90 km/h. Tùy thuộc vào nhu cầu, người lái có thể chọn giữa hai chế độ vận hành ECO hoặc SPORT.

Xe được trang bị hệ thống 2 pin LFP với tổng dung lượng 1,5 kWh. Trong điều kiện tiêu chuẩn, hai khối pin cho phép xe di chuyển tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy. Công nghệ pin LFP được đánh giá cao nhờ độ bền, khả năng chống cháy nổ và chịu nhiệt tốt. Thời gian sạc tiêu chuẩn mất khoảng 9 giờ để nạp từ 0–100%, tuy nhiên với bộ sạc nhanh 1.000 W, thời gian này giảm xuống còn 3,5 giờ. Đặc biệt, Kinet tương thích với mạng lưới trạm đổi pin của VinFast, giúp người dùng rút ngắn thời gian chờ đợi đáng kể.

Khung gầm chắc chắn và công nghệ an toàn

VinFast Kinet được trang bị bộ mâm đúc 14 inch kết hợp lốp không săm kích thước 90/90-14 phía trước và 120/70-14 phía sau. Hệ thống giảm xóc gồm dạng ống lồng phía trước và giảm xóc lò xo đôi kèm bình dầu cao cấp phía sau, giúp xe vận hành êm ái qua các đoạn đường xóc.

Giảm xóc lò xo kèm bình dầu cao cấp (Ảnh: Facebook).

Hệ thống an toàn gồm phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau. Đáng chú ý, xe tích hợp tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc Auto Hold, chống trôi xe khi dừng trên các dốc cầu đô thị. Khả năng chống nước đạt chuẩn IP67 cho phép Kinet lội qua vùng ngập sâu 0,5 m trong thời gian 30 phút.

Yên xe rộng rãi và được phân tầng hợp lý (Ảnh: Facebook/tavinhco).

Về công nghệ kết nối, trung tâm điều khiển là màn hình TFT màu hiển thị đầy đủ thông số hành trình, thông báo cuộc gọi, thời tiết khi kết nối Bluetooth với smartphone. Xe tích hợp GPS, tính năng định vị và quản lý phương tiện từ xa qua ứng dụng di động.

Bảng thông số kỹ thuật VinFast Kinet

Thông số Chi tiết Kích thước (D x R x C) 2.021 x 713 x 1.135 mm Chiều cao yên 785 mm Động cơ điện Công suất danh định 3.000 W, cực đại 5.200 W Tốc độ tối đa 90 km/h Tăng tốc 0–50 km/h 6 giây Loại pin / Dung lượng LFP / 1,5 kWh (kết cấu 2 pin) Quãng đường di chuyển 160 km/lần sạc (điều kiện tiêu chuẩn) Thời gian sạc 9 giờ (sạc chuẩn) / 3,5 giờ (sạc nhanh 1.000 W) Kháng nước Chuẩn IP67 (ngập 0,5 m trong 30 phút)

Giá bán và ưu đãi áp dụng

VinFast Kinet được phân phối với hai phương án lựa chọn:

Kinet (chưa gồm pin): 40 triệu đồng

40 triệu đồng Kinet (đã gồm pin): 49,9 triệu đồng

Giá bán trên đã bao gồm thuế VAT và bộ sạc đi kèm. Khách hàng mua xe ở thời điểm hiện tại còn nhận được các ưu đãi bao gồm: miễn phí 100% phí trước bạ (tương đương 2% giá trị xe), miễn phí 1 năm thuê pin cho hình thức thuê pin và giảm thêm 2 triệu đồng dành cho khách hàng đã từng sở hữu xe VinFast.

Sở hữu chế độ bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, VinFast Kinet là giải pháp di chuyển xanh đáng cân nhắc, kết hợp hài hòa giữa hiệu năng vận hành, trang bị tiện nghi và tính kinh tế dài hạn.