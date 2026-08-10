Đánh giá xe máy điện Yadea Osta P và H+: Pin LFP tầm hoạt động 181 km, giảm 2,6 triệu Xe máy điện Yadea Osta gây chú ý với pin LFP cho quãng đường di chuyển lên tới 181 km, trang bị hệ thống TCS, Hill Hold và đang ưu đãi tới 2,61 triệu đồng.

Dòng xe máy điện Yadea Osta mang theo những nâng cấp đáng giá về công nghệ truyền động và an toàn cho phân khúc di chuyển đô thị. Xe được phân phối với hai phiên bản Osta H+ và Osta P, hướng tới những nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng khác nhau. Đáng chú ý, dòng xe này đang nhận được chương trình ưu đãi giá bán giảm tới 2,61 triệu đồng, đưa mức giá khởi điểm xuống chỉ còn từ 26,38 triệu đồng.

Nền tảng động cơ và hệ thống hỗ trợ vận hành

Cả hai phiên bản Yadea Osta đều sử dụng động cơ điện gắn trực tiếp ở bánh sau, sở hữu công suất định danh 1.500 W và đạt công suất tối đa 2.750 W. Khối động cơ này sản sinh mô-men xoắn tức thì lên tới 22,5 Nm, mang lại khả năng tăng tốc linh hoạt và phản hồi tay ga nhạy bén trong điều kiện giao thông đông đúc.

Bên cạnh 3 chế độ vận hành gồm TTFAR, SPORT và FREE, Yadea còn tích hợp chế độ lùi xe hỗ trợ người lái xoay xở dễ dàng hơn trong không gian hẹp. Về khía cạnh an toàn, Osta gây ấn tượng khi sở hữu hệ thống kiểm soát lực kéo TCS chống trượt bánh trên mặt đường trơn ướt cùng tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc Hill Hold.

Tích hợp nhiều công nghệ hiện đại (Ảnh: Yadea).

Công nghệ pin LFP và phạm vi di chuyển thực tế

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng trên Yadea Osta là việc áp dụng công nghệ pin LFP (Lithium Iron Phosphate). Loại pin này được đánh giá cao nhờ độ bền vượt trội, độ an toàn cao và duy trì hiệu suất ổn định ở điều kiện nhiệt độ cao. Xe sử dụng cấu trúc pin gắn cố định, sạc trực tiếp qua nguồn điện sinh hoạt gia đình thay vì cơ cấu tháo rời hay đổi pin nhanh.

Tích hợp nhiều tính năng thông minh (Ảnh: Yadea).

So sánh thông số kỹ thuật Yadea Osta H+ và Osta P

Sự khác biệt cốt lõi giữa hai phiên bản nằm ở dung lượng pin, tốc độ tối đa và quy định pháp lý đối với người điều khiển. Phiên bản Osta H+ phù hợp cho học sinh từ 16 tuổi trở lên nhờ vận tốc giới hạn 48 km/h, không yêu cầu bằng lái. Trong khi đó, bản Osta P đạt tốc độ tối đa 65 km/h, đòi hỏi người lái từ 18 tuổi trở lên và có bằng lái xe máy.

Tùy phiên bản mà Yadea Osta cần bằng lái hay không (Ảnh: Facebook).

Thông số / Tiêu chí Yadea Osta H+ Yadea Osta P Giá niêm yết 28.990.000 VNĐ 33.990.000 VNĐ Tốc độ tối đa 48 km/h 65 km/h Yêu cầu bằng lái Không (Đủ 16 tuổi) Có (Đủ 18 tuổi trở lên) Loại pin & Dung lượng Pin LFP 72V30Ah Pin LFP 72V45Ah Quãng đường / lần sạc 120 km 181 km Khối lượng bản thân 92 kg ~107 kg Dung tích cốp xe 14 lít 10 lít

6 lựa chọn màu sắc trên xe máy (Ảnh: Yadea).

Cập nhật giá bán và khuyến mãi

Tại các đại lý, Yadea Osta H+ hiện có giá thực tế khoảng 27,54 triệu đồng (giảm 1,45 triệu đồng), còn bản Osta P ở mức 32,29 triệu đồng (giảm 1,7 triệu đồng). Đặc biệt, khi mua sắm qua gian hàng trực tuyến trên TikTok Shop trong thời gian ưu đãi, giá Osta H+ giảm xuống còn 26,38 triệu đồng (tiết kiệm 2,61 triệu đồng so với niêm yết).

Yadea Osta đang được khuyến mãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Nhận định chung

Nhờ sự kết hợp giữa khối pin LFP bền bỉ, tính năng an toàn TCS, Hill Hold cùng tầm vận hành tối đa tới 181 km/lần sạc, Yadea Osta là lựa chọn phương tiện điện đáng cân nhắc cho nhu cầu đi lại hàng ngày. Việc chia làm hai biến thể Osta H+ (không cần bằng lái) và Osta P (hiệu năng cao) giúp dòng xe này đáp ứng tốt nhu cầu của từ học sinh cho đến người đi làm.