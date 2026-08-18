Đánh giá xe máy điện Yadea Velax P: Mẫu xe thể thao đi 192 km với công nghệ CBS an toàn Yadea Velax P gây chú ý trong phân khúc xe máy điện thể thao với công suất 3.050 W, quãng đường di chuyển lên tới 192 km và trang bị phanh CBS an toàn.

Hãng xe điện Yadea vừa chính thức bổ sung vào dải sản phẩm tại Việt Nam mẫu xe máy điện thể thao Velax P với mức giá niêm yết 33,9 triệu đồng. Nhắm tới nhóm khách hàng trẻ tuổi di chuyển trong đô thị, chiếc xe sở hữu động cơ công suất cực đại 3.050 W, hệ thống phanh kết hợp CBS, cùng khả năng mở rộng quãng đường di chuyển tối đa lên tới 192 km/lần sạc khi sử dụng hai bộ pin.

Thiết kế thể thao góc cạnh và tính thực dụng trong đô thị

Khác biệt với phong cách bo tròn mềm mại phổ biến ở dòng xe điện đô thị, Yadea Velax P lựa chọn ngôn ngữ thiết kế góc cạnh với đường nét cơ bắp và tỷ lệ thân xe bề thế. Kiểu dáng tổng thể mang đậm chất thể thao, tạo cảm giác chắc chắn và cá tính ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Xe máy điện Yadea Velax với thiết kế thể thao (Ảnh: Yadea).

Mẫu xe sở hữu kích thước tổng thể lần lượt dài x rộng x cao là 1.955 x 705 x 1.090 mm. Chiều cao yên ở mức 760 mm vừa vặn với vóc dáng trung bình của người tiêu dùng Việt Nam, giúp việc chống chân và kiểm soát xe trở nên dễ dàng. Khoảng sáng gầm 145 mm mang lại lợi thế vượt trội khi leo vỉa hè hoặc di chuyển qua các đoạn đường gồ gề mà không lo va chạm gầm xe. Tổng trọng lượng xe đạt 111 kg (đã bao gồm pin), giúp xe giữ được độ đầm chắc cần thiết khi vận hành ở tốc độ cao.

Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, tính thực dụng cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Phần yên xe dài và rộng rãi đủ chỗ cho hai người ngồi thoải mái, kết hợp cùng sàn để chân dạng phẳng rộng rãi. Phía dưới yên là cốp chứa đồ có thể tích lên tới 25 lít, đủ sức chứa một mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân. Bên cạnh đó, hốc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB tiện lợi cho phép sạc nhanh thiết bị di động khi đang di chuyển.

Cốp chứa đồ rộng 25 lít (Ảnh: Yadea).

Hiệu năng vận hành mạnh mẽ và khả năng di chuyển ấn tượng

Về mặt sức mạnh, Yadea Velax P được trang bị động cơ điện có công suất định danh 2.000 W, đạt công suất tối đa 3.050 W và mô-men xoắn tức thời lên tới 31,6 Nm. Sức kéo mạnh mẽ này giúp xe bứt tốc nhanh chóng từ vị trí xuất phát, đạt tốc độ tối đa 68 km/h và dễ dàng vượt qua các dốc nghiêng tới 15%.

Khả năng vận hành mạnh mẽ và pin ấn tượng (Ảnh: Yadea).

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin Lithium 72V30Ah tiêu chuẩn, cho phép di chuyển quãng đường tối đa 96 km trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Đáng chú ý, Velax P được thiết kế sẵn khay pin phụ. Khi trang bị thêm viên pin thứ hai, quãng đường di chuyển tối đa của xe tăng gấp đôi, đạt khoảng 192 km/lần sạc tiêu chuẩn (hoặc khoảng 160 km trong điều kiện vận hành hỗn hợp thực tế). Thời gian sạc đầy bộ pin từ 0–100% mất khoảng 6–8 giờ.

Khung gầm vững chắc và hệ thống an toàn CBS

Để bảo đảm sự ổn định khi vận hành ở dải tốc độ cao, Yadea Velax P sử dụng hệ thống khung thép carbon cường độ cao, hạn chế tối đa hiện tượng rung lắc thân xe. Hệ thống treo bao gồm giảm xóc trước dạng ống lồng kết hợp giảm xóc sau lò xo đôi, hỗ trợ triệt tiêu xung động hiệu quả khi đi qua địa hình xấu.

Xe tích hợp phanh CBS an toàn (Ảnh: Yadea).

Xe được trang bị mâm kích thước 14 inch kết hợp lốp không săm 90/90-14 cho cả bánh trước và bánh sau, tăng cường diện tích tiếp xúc và độ bám đường. Khả năng an toàn được củng cố nhờ hệ thống phanh đĩa đĩa đặn trên cả hai bánh, tích hợp công nghệ phân bổ lực phanh CBS (Combined Braking System), giúp phân bổ lực hãm cân bằng giữa trục trước và sau, giảm nguy cơ trượt bánh khi phanh gấp.

Hệ sinh thái công nghệ Easy Go và tính năng thông minh

Hệ thống chiếu sáng trên Yadea Velax P áp dụng toàn bộ công nghệ LED, tối ưu hiệu quả chiếu sáng ban đêm và tiết kiệm điện năng tiêu thụ. Cụm đồng hồ kỹ thuật số màn hình LCD hiển thị sắc nét các thông số kỹ thuật như tốc độ, dung lượng pin và chế độ lái.

Chìa khóa thông minh và hốc chứa đồ kèm cổng sạc tiện lợi (Ảnh: Yadea).

Điểm nhấn công nghệ trên Velax P là hệ thống kết nối thông minh Easy Go. Bên cạnh khóa Smartkey truyền thống, người dùng có thể kích hoạt xe qua Bluetooth hoặc ứng dụng trên điện thoại di động, đồng thời hỗ trợ chia sẻ quyền sử dụng xe cho tối đa 5 người. Ngoài ra, xe tích hợp định vị GPS và trí tuệ nhân tạo AI giúp giám sát phương tiện từ xa, phát cảnh báo lăn bánh trái phép, thiết lập hàng rào điện tử và kích hoạt chế độ tìm xe bị mất.

Hệ thống chiếu sáng công nghệ LED hiện đại (Ảnh: Yadea).

Bảng thông số kỹ thuật xe máy điện Yadea Velax P

Thông số Chi tiết Công suất định danh / tối đa 2.000 W / 3.050 W Mô-men xoắn cực đại 31,6 Nm Vận tốc tối đa 68 km/h Loại pin Lithium 72V30Ah (Hỗ trợ khay pin phụ) Quãng đường di chuyển 96 km (1 pin) / 192 km (2 pin) Thời gian sạc (0–100%) 6–8 giờ Hệ thống phanh Phanh đĩa trước/sau kết hợp CBS Kích thước (D x R x C) 1.955 x 705 x 1.090 mm Chiều cao yên / Khoảng sáng gầm 760 mm / 145 mm Thể tích cốp chứa đồ 25 lít

Tổng kết

Với mức giá 33,9 triệu đồng, Yadea Velax P là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc xe máy điện thể thao tầm trung tại Việt Nam. Sự kết hợp giữa động cơ mạnh mẽ, hệ thống an toàn CBS, công nghệ quản lý Easy Go cùng khả năng nâng cấp phạm vi hoạt động lên đến 192 km mang lại giá trị sử dụng cao cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.