Đánh giá xe VinFast VF 9 Eco và Plus: SUV điện cỡ lớn 402 mã lực cùng giá lăn bánh mới nhất VinFast VF 9 sở hữu động cơ điện 402 mã lực, hệ dẫn động AWD và không gian 6-7 chỗ đẳng cấp, tiếp tục khẳng định vị thế SUV điện cỡ lớn hàng đầu phân khúc.

VinFast VF 9 là mẫu SUV điện cỡ lớn (hạng E) đầu bảng của thương hiệu xe Việt, hướng tới phân khúc tiệm cận hạng sang cùng các đối thủ truyền thống như Ford Explorer, Volkswagen Teramont và Toyota Land Cruiser Prado. Lần đầu trình làng toàn cầu với tên gọi VF e36 tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2021, mẫu xe chính thức đổi tên thành VF 9 và công bố giá bán tại CES 2022, đánh dấu bước ngoặt chuyển dịch hoàn toàn sang xe điện của VinFast.

Tại thị trường Việt Nam, những chiếc VinFast VF 9 đầu tiên đã chính thức đến tay người tiêu dùng. Mẫu SUV điện cỡ E này thu hút sự quan tâm lớn nhờ không gian cabin rộng rãi, hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian (AWD) mạnh mẽ và danh sách công nghệ an toàn hỗ trợ người lái vượt trội.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh VinFast VF 9

VinFast VF 9 được phân phối với hai phiên bản chính là Eco và Plus, đi kèm lựa chọn cấu hình 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi. Khách hàng mua xe được hưởng ưu đãi giảm 10% giá niêm yết theo chương trình khuyến mại từ nhà sản xuất, tương đương mức giảm từ 134,8 triệu đến 152,9 triệu đồng tùy phiên bản.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VND) Lăn bánh Hà Nội (triệu VND) Lăn bánh TP.HCM (triệu VND) Lăn bánh Tỉnh/TP khác (triệu VND) VinFast VF 9 Eco 1.348 1.364 1.364 1.350 VinFast VF 9 Plus 1.529 1.545 1.545 1.531

Bên cạnh ưu đãi trực tiếp về giá, các chính sách sở hữu dành cho VinFast VF 9 cũng mang lại nhiều lợi thế cạnh tranh. Chính phủ đã ban hành Nghị định 51/2025/NĐ-CP kéo dài thời gian miễn 100% lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin đến hết ngày 28/02/2027. Ngoài ra, hãng xe Việt cũng chính thức dừng chính sách thuê pin, chuyển sang bán xe kèm pin và gia hạn chính sách miễn phí sạc pin cho khách hàng đến hết ngày 30/06/2027.

Thiết kế ngoại thất hầm hố, mang dấu ấn Italia

Được tạo hình bởi studio lừng danh Pininfarina, VinFast VF 9 sở hữu diện mạo cơ bắp đúng chất SUV full-size nhưng vẫn bảo tồn nét tinh tế thanh lịch. Chiều dài x rộng x cao của xe đạt 5.118 x 2.254 x 1.696 mm, cùng chiều dài cơ sở lên tới 3.150 mm và khoảng sáng gầm 197 mm, tạo nên vóc dáng bề thế tương đương các dòng xe sang cỡ lớn.

Phần đầu xe gây ấn tượng với nắp ca-pô dập nổi các mảng khối lớn hầm hố, kết hợp dải đèn LED định vị hình chữ V đặc trưng ôm trọn logo thương hiệu. Hệ thống chiếu sáng full-LED thông minh hỗ trợ tự động bật/tắt và điều chỉnh góc chiếu. Bên thân xe, điểm nhấn nằm ở tay nắm cửa dạng ẩn giúp tối ưu khí động học cùng bộ mâm kích thước lớn 20 inch trên bản Eco và 21 inch trên bản Plus. Đuôi xe hoàn thiện vẻ cứng cáp với cụm đèn hậu LED chữ V đồng điệu và cánh gió thể thao tích hợp đèn phanh.

VinFast cung cấp 8 tùy chọn màu sơn ngoại thất gồm: Trắng (Brahminy White), Bạc (Desat Silver), Đỏ (Crimson Red), Xám (Neptune Grey), Xanh dương (VinFast Blue), Xanh rêu (Deep Ocean), Đen (Jet Black) và Cam (Sunset Orange).

Không gian nội thất tối giản, tiện nghi hạng thương gia

Bước vào cabin, VinFast VF 9 theo đuổi phong cách thiết kế tối giản triệt để khi loại bỏ cụm đồng hồ truyền thống sau vô-lăng, tích hợp mọi hiển thị vận hành vào màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) ở bản Plus. Khu vực táp-lô được tinh chỉnh gọn gàng với chất liệu bọc da nhân tạo (bản Eco) hoặc da thật cao cấp (bản Plus).

Cần số dạng nút bấm xếp hàng ngang độc đáo mang đậm hơi thở siêu xe. Vô-lăng vát đáy D-cut thể thao tích hợp phím bấm cơ học, hỗ trợ sưởi và chỉnh điện 4 hướng có nhớ vị trí ở bản cao cấp. Hệ thống giải trí đi kèm dàn âm thanh 13 loa kết hợp 1 loa trầm, hệ thống điều hòa tự động 2-3 vùng tích hợp màng lọc không khí HEPA than hoạt tính, cửa sổ trời toàn cảnh chống tia UV 99% cùng tính năng trợ lý ảo điều khiển giọng nói bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Hàng ghế thứ 2 ở tùy chọn 6 chỗ được thiết kế dạng thương gia độc lập, trang bị bệ tỳ tay trung tâm kèm màn hình cảm ứng 8 inch điều khiển riêng, tích hợp đầy đủ tính năng chỉnh điện, sưởi ấm và thông gió làm mát.

Khung gầm, động cơ và khả năng vận hành

Sức mạnh của VinFast VF 9 đến từ hệ thống 2 mô-tơ điện đặt trên hai trục bánh xe, tạo thành hệ dẫn động 2 cầu toàn thời gian (AWD). Tổng công suất tối đa đạt 402 mã lực và mô-men xoắn cực đại 620 Nm. Khối sức mạnh này giúp chiếc SUV nặng gần 2,9 tấn tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 6,5 giây.

Bộ pin Lithium-ion dung lượng 92 kWh cung cấp quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy đạt khoảng 438 km đối với bản Eco và 423 km đối với bản Plus (theo tiêu chuẩn đánh giá). Nhờ công nghệ sạc nhanh DC, xe có thể nạp dung lượng pin từ 10% lên 70% trong thời gian dưới 26 phút.

Hệ thống treo trước dạng tay đòn kép và treo sau đa liên kết kết hợp lò xo khí nén mang lại khả năng dập tắt dao động êm ái, xử lý thân xe ổn định khi qua cua hay di chuyển ở tốc độ cao trên đường cao tốc.

Công nghệ an toàn và hỗ trợ lái nâng cao

VinFast VF 9 được thiết kế hướng tới tiêu chuẩn an toàn 5 sao cao nhất của các tổ chức uy tín như Euro NCAP, NHTSA và ASEAN NCAP. Xe trang bị sẵn 11 túi khí bảo vệ toàn diện cùng gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao ADAS phong phú.

Các tính năng an toàn nổi bật bao gồm: kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường, tự động chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe chủ động, nhận diện biển báo giao thông, cảnh báo điểm mù, cảnh báo tiền va chạm và hệ thống camera 360 độ sắc nét.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết VinFast VF 9

Thông số VinFast VF 9 Eco VinFast VF 9 Plus Số chỗ ngồi 6 hoặc 7 6 hoặc 7 Kích thước D x R x C (mm) 5.118 x 2.254 x 1.696 5.118 x 2.254 x 1.696 Chiều dài cơ sở (mm) 3.150 3.150 Khoảng sáng gầm (mm) 197 197 Loại động cơ 2 Mô-tơ điện (AWD) 2 Mô-tơ điện (AWD) Công suất tối đa (mã lực) 402 402 Mô-men xoắn cực đại (Nm) 620 620 Dung lượng pin (kWh) 92 92 Tầm hoạt động (km) 438 423 Thời gian sạc nhanh DC (10-70%) < 26 phút < 26 phút Kích thước mâm 20 inch (275/45R20) 21 inch (275/40R21) Màn hình giải trí 15,6 inch 15,6 inch Màn hình HUD Không Có Số túi khí 11 11

Đánh giá chung

Nhìn chung, VinFast VF 9 là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV cỡ lớn nhờ thiết kế ngoại thất bề thế, không gian rộng rãi trang bị tiện nghi hiện đại cùng khả năng vận hành 402 mã lực đầy ấn tượng. Mức giá lăn bánh dễ chịu hơn đáng kể so với xe xăng cùng phân khúc nhờ chính sách miễn phí trước bạ và miễn phí sạc pin chính là điểm cộng lớn thu hút người tiêu dùng Việt.