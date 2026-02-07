Căn cứ vào danh mục máy móc, thiết bị cơ bản, cơ quan có thẩm quyền quyết định danh mục máy móc, thiết bị cụ thể cho từng Trạm Y tế cấp xã đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và tình hình thực tế.
b) Đối với máy móc, thiết bị chưa có trong danh mục máy móc, thiết bị cơ bản, cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định bổ sung cho từng Trạm Y tế cấp xã đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn, điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực và tình hình thực tế;
c) Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Trạm Y tế cấp xã được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 15/2025/QĐ-TTg về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2026/QĐ-TTg và Thông tư số 10/2026/TT-BYT quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế và phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế và các quy định pháp luật có liên quan.
Việc xác định danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn của Trạm Y tế cấp xã phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.
Thông tư 22/2026/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ CƠ BẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA TRẠM Y TẾ CẤP XÃ
STT
Tên máy móc, thiết bị*
Đơn vị tính
I
Nhóm thiết bị lĩnh vực y, dược cổ truyền
1
Ấm sắc thuốc
Cái
2
Bàn chia vị thuốc cổ truyền
Cái
3
Bộ giác hơi
Bộ
4
Cân chia thuốc
Cái
5
Chậu ngâm thuốc cổ truyền
Cái
6
Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt
Cái
7
Hệ thống sắc thuốc, đóng túi tự động
Hệ thống
8
Laser châm
Cái
9
Máy điện châm
Máy
10
Máy điện châm không kim
Máy
11
Máy ngâm thuốc cổ truyền
Máy
12
Máy sắc thuốc
Máy
13
Máy xông hơi thuốc cổ truyền bộ phận
Máy
14
Ống chụp mặt xông hơi thuốc
Cái
15
Tủ, giá, kệ đựng vị thuốc cổ truyền
Cái
16
Túi đựng thuốc xông
Cái
17
Xe đẩy vận chuyển vị thuốc cổ truyền
Cái
II
Nhóm thiết bị lĩnh vực khám, nội khoa tổng quát
18
Bảng đo thị lực điện tử
Cái
19
Bộ đo nhãn áp
Bộ
20
Bộ dụng cụ khám bệnh
Bộ
21
Bộ dụng cụ lấy dị vật mắt
Bộ
22
Bộ dụng cụ lấy dị vật Tai - Mũi - Họng
Bộ
23
Bộ dụng cụ mổ quặm
Bộ
24
Bộ dụng cụ nhổ răng các loại
Bộ
25
Bộ khám nam khoa
Bộ
26
Bộ khám ngũ quan
Bộ
27
Bộ kính thử thị lực kèm gọng
Bộ
28
Cân sức khỏe điện tử có thước đo chiều cao
Cái
29
Đèn khám bệnh
Cái
30
Đèn khám đặt sàn (đèn gù)
Cái
31
Đèn soi đáy mắt
Cái
32
Hệ thống nội soi tai mũi họng
Hệ thống
33
Huyết áp kế
Cái
34
Kẹp lấy dị vật cho người lớn/ trẻ em
Bộ
35
Khoan răng điện
Cái
36
Máy đo đường huyết cá nhân
Máy
37
Máy đo huyết áp tự động
Máy
38
Máy đo khúc xạ tự động
Máy
39
Máy đo thính lực người lớn có ghi kết quả
Máy
40
Máy khí dung
Máy
41
Máy và ghế nha khoa
Bộ
42
Ống nghe
Cái
43
Sinh hiển vi khám mắt
Cái
III
Nhóm thiết bị lĩnh vực sản khoa
44
Bàn đẻ
Cái
45
Bàn khám sản khoa
Cái
46
Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn
Bộ
47
Bộ dụng cụ cấy/ tháo que cấy tránh thai
Bộ
48
Bộ dụng cụ đặt/ tháo vòng tránh thai
Bộ
49
Bộ dụng cụ đỡ đẻ
Bộ
50
Bộ dụng cụ khám phụ khoa
Bộ
51
Bộ dụng cụ khám thai
Bộ
52
Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung
Bộ
53
Bộ hút thai chân không bằng tay
Bộ
54
Máy Doppler tim thai
Máy
55
Máy soi cổ tử cung
Máy
56
Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
Máy
IV
Nhóm thiết bị lĩnh vực nhi
57
Bàn chăm sóc sơ sinh
Cái
58
Bộ dụng cụ lấy mẫu máu gót chân cho trẻ sơ sinh để sàng lọc các bệnh bẩm sinh
Bộ
59
Bộ hồi sức trẻ sơ sinh
Bộ
60
Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần
Cái
61
Cân trẻ sơ sinh
Cái
62
Đèn điều trị vàng da
Cái
63
Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh
Cái
64
Máy đo âm ốc tai để sàng lọc khiếm thính
Máy
65
Máy đo thính lực trẻ em có ghi kết quả
Máy
66
Máy hút dịch cho trẻ sơ sinh
Máy
V
Nhóm thiết bị cấp cứu, tiểu phẫu
67
Bàn bột bó xương
Cái
68
Bàn phẫu thuật (tiểu phẫu)
Cái
69
Bình ôxy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ôxy
Bộ
70
Bộ đặt nội khí quản
Bộ
71
Bộ mở khí quản (người lớn/ trẻ em)
Bộ
72
Bộ nẹp chân
Bộ
73
Bộ nẹp cổ
Bộ
74
Bộ nẹp tay
Bộ
75
Bộ tiểu phẫu
Bộ
76
Bơm tiêm điện
Cái
77
Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần
Cái
78
Cáng tay
Cái
79
Đèn phẫu thuật (tiểu phẫu)
Bộ
80
Giường cấp cứu
Cái
81
Máy cắt đốt cao tần
Máy
82
Máy hút dịch
Máy
83
Máy hút liên tục áp lực thấp
Máy
84
Máy tạo ôxy
Máy
85
Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 05 thông số
Máy
86
Máy truyền dịch
Máy
87
Vali cấp cứu
Cái
VI
Nhóm thiết bị xét nghiệm, phân tích, chẩn đoán
88
Kính hiển vi
Cái
89
Máy điện tim
Máy
90
Máy đo độ loãng xương
Máy
91
Máy đo SPO2
Máy
92
Máy ly tâm
Máy
93
Máy phân tích nước tiểu tự động
Máy
94
Máy siêu âm tổng quát
Máy
95
Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
Máy
96
Máy xét nghiệm huyết học
Máy
97
Máy xét nghiệm miễn dịch
Máy
98
Máy xét nghiệm sinh hóa
Máy
99
Pipette / Micropipet các loại + giá đỡ
Bộ
100
Thiết bị lấy mẫu bệnh phẩm
Cái
101
Tủ ấm vi sinh
Cái
VII
Nhóm thiết bị phục hồi chức năng
102
Đèn hồng ngoại điều trị
Cái
103
Gậy, nạng
Cái
104
Ghế tập ngồi cho trẻ bại não
Cái
105
Giường phục hồi chức năng
Cái
106
Khung tập đi
Cái
107
Máy điện xung
Máy
108
Máy điều trị điện từ trường
Máy
109
Máy điều trị sóng ngắn
Máy
110
Máy kéo dãn cột sống
Máy
111
Ròng rọc tập khớp vai
Bộ
VIII
Nhóm thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn
112
Đèn cực tím
Cái
113
Máy đóng gói dụng cụ tiệt trùng
Máy
114
Máy giặt đồ vải
Máy
115
Máy khử khuẩn không khí
Máy
116
Máy sấy đồ vải
Máy
117
Nồi hấp tiệt trùng
Cái
118
Tủ sấy
Cái
IX
Nhóm máy móc, thiết bị khác
119
Ẩm kế
Cái
120
Bộ bơm định liều Methadone
Bộ
121
Bộ dụng cụ lấy mẫu thực phẩm
Bộ
122
Giá treo dịch truyền
Cái
123
Giường bệnh nhân
Cái
124
Hệ thống lọc nước RO cơ bản
Hệ thống
125
Hòm lạnh bảo quản vắc xin
Cái
126
Hộp vận chuyển bệnh phẩm
Cái
127
Máy đo cường độ ánh sáng
Máy
128
Máy đo độ ẩm
Máy
129
Máy đo độ ồn
Máy
130
Máy đo nhiệt độ môi trường
Máy
131
Máy đo nhiệt độ thực phẩm
Máy
132
Máy hút ẩm
Máy
133
Máy phun hóa chất
Máy
134
Máy phun tồn lưu
Máy
135
Máy phun ULV
Máy
136
Nhiệt kế đo nhiệt độ nước
Cái
137
Nhiệt kế hồng ngoại
Cái
138
Phích lạnh bảo quản vắc xin
Cái
139
Thiết bị bảo quản mẫu lạnh
Cái
140
Thiết bị theo dõi độ ẩm bảo quản thuốc, vắc xin
Cái
141
Thiết bị theo dõi nhiệt độ bảo quản thuốc, vắc xin
Cái
142
Tủ bảo quản vắc xin
Cái
143
Tủ đầu giường
Cái
144
Tủ đựng thuốc và dụng cụ
Cái
145
Tủ lạnh âm sâu
Cái
146
Tủ lạnh bảo quản thuốc, sinh phẩm có điều kiện bảo quản đặc biệt
Cái
147
Tủ lạnh lưu mẫu
Cái
148
Xe đẩy bệnh nhân
Cái
149
Xe tiêm
Cái
X
Thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động chuyên môn và chuyển đổi số
150
Hạ tầng mạng và kết nối công nghệ thông tin (bao gồm: Router cân bằng tải/ Firewall; Switch mạng; Bộ phát WiFi; Tủ rack; Bộ lưu điện UPS; Hệ thống camera giám sát IP; Thiết bị VPN…)
Bộ
151
Thiết bị máy chủ và lưu trữ (bao gồm: NAS lưu trữ; Ổ cứng backup ngoài…)
Hệ thống
152
Thiết bị đầu cuối phục vụ chuyên môn (bao gồm: Máy tính để bàn; Máy tính xách tay; Máy tính bảng…)
Bộ
153
Thiết bị bảo mật và an toàn thông tin (bao gồm: Firewall; Phần mềm antivirus; Thiết bị backup tự động; Thiết bị xác thực…)
Bộ
154
Thiết bị Telehealth/ Telemedicine (bao gồm: Camera hội nghị; Micro hội nghị đa hướng; Loa hội nghị; Màn hình hội nghị; Bộ codec hội nghị trực tuyến; Máy tính telehealth chuyên dụng …)
Bộ
155
Thiết bị khác (bao gồm: Máy in laser; Máy in mã vạch/QR; Máy quét mã QR CCCD/BHYT; Đầu đọc thẻ CCCD gắn chip; Máy scan tài liệu tốc độ cao; Chữ ký số USB Token; Webcam; Smart TV...)
Bộ
* Ghi chú: Tên máy móc, thiết bị quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này là tên chung theo chức năng, mục đích sử dụng. Khi xây dựng danh mục, các đơn vị căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế để xác định tên cụ thể của máy móc, thiết bị tương ứng. Trường hợp một máy móc, thiết bị có khả năng thực hiện nhiều chức năng chuyên môn thì được thay thế cho các thiết bị riêng lẻ tương ứng.