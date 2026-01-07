Chính phủ vừa ban hành danh mục vị trí việc làm viên chức tại tất cả các lĩnh vực trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại Nghị định 232/2026/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm viên chức, Chính phủ đã ban hành danh mục vị trí việc làm viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định.

6 vị trí việc làm ngành, lĩnh vực Nội vụ

Đối với ngành, lĩnh vực Nội vụ có 6 vị trí việc làm. Trong đó có 1 vị trí việc làm sử dụng bậc nghề nghiệp từ bậc 1 đến bậc 4: Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; tư vấn viên dịch vụ việc làm; hỗ trợ phát triển quan hệ lao động; chăm sóc, hỗ trợ người có công với cách mạng; người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 1 vị trí việc làm sử dụng bậc nghề nghiệp từ 1 đến 5: lưu trữ.

7 vị trí việc làm ngành, lĩnh vực Tư pháp

Với ngành, lĩnh vực Tư pháp có 5 vị trí việc làm sử dụng bậc nghề nghiệp từ bậc 3 đến bậc 5: Đăng ký biện pháp bảo đảm; trợ giúp viên pháp lý; công chứng viên; đấu giá viên; phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 2 vị trí việc làm sử dụng bậc nghề nghiệp từ 3 đến 4 là hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ nghiệp vụ.

28 vị trí việc làm ngành, lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường

Ngành, lĩnh vực Nông nghiệp có 28 vị trí việc làm sử dụng bậc nghề nghiệp từ bậc 1 đến bậc 4 bao gồm: khuyến nông; kiểm nghiệm môi trường; bảo vệ thực vật; giám định thuốc bảo vệ thực vật; kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu; giám định kiểm dịch thực vật; khảo nghiệm, kiểm nghiệm phân bón; khảo nghiệm, kiểm nghiệm chăn nuôi và thú y; chẩn đoán, xét nghiệm thú y; kiểm nghiệm thủy sản; quản lý, bảo vệ rừng; đăng kiểm tàu cá; đánh giá chất lượng, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản; kỹ thuật thủy lợi; kỹ thuật nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; kỹ thuật đê điều và phòng chống thiên tai; điều tra nông nghiệp và môi trường; kỹ thuật giống cây trồng và vật nuôi; địa chính; xử lý ô nhiễm môi trường; dự báo khí tượng thủy văn; kiểm soát khí tượng thủy văn; đo đạc bản đồ; viễn phám; quan trắc tài nguyên môi trường; kiểm chuẩn thiết bị; phân tích thí nghiệm; Quản lý, vận hành cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, khu bảo tồn biển.

12 vị trí việc làm ngành, lĩnh vực xây dựng

Ngành, lĩnh vực Xây dựng có 12 vị trí việc làm viên chức. Trong đó, có 3 vị trí việc làm áp dụng bậc nghề nghiệp từ bậc 3 đến bậc 5: kiến trúc sư; thông tin an ninh hàng hải; tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

9 vị trí việc làm sử dụng bậc nghề nghiệp từ bậc 1 đến bậc 5: thẩm kế viên; quản lý dự án; kỹ thuật viên đường bộ; kỹ thuật viên bến phà; đăng kiểm viên; đào tạo lái xe cơ giới đường bộ; cảng vụ viên hàng không; cảng vụ viên hàng hải; cảng vụ viên đường thủy nội địa.

12 vị trí việc làm ngành, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

Ngành, lĩnh vực Khoa học và Công nghệ cũng có danh mục về 12 vị trí việc làm viên chức. Cụ thể, có 5 vị trí việc làm sử dụng bậc nghề nghiệp từ 1 đến 5: nghiên cứu viên; kỹ sư; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ. 7 vị trí việc làm sử dụng bậc nghề nghiệp từ bậc 3 đến bậc 5: quản lý khoa học, công nghệ; quản lý, thúc đẩy phát triển tài nguyên internet; quản lý giao dịch điện tử; kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa; năng suất, chất lượng; đánh giá hợp chuẩn và hợp quy; an toàn thông tin.

15 vị trí việc làm ngành, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Đối với ngành, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo gồm có 12 vị trí việc làm bao gồm: giáo viên mầm non; giáo viên tiểu học; giáo viên trung học cơ sở; giáo viên trung học phổ thông; giáo viên dự bị đại học; giáo viên giáo dục thường xuyên; giáo viên sơ cấp; giáo viên trung cấp; giáo viên trung học nghề; giảng viên cao đẳng; giảng viên đại học; giảng viên đào tạo, bồi dưỡng (gồm: Giảng viên, Giảngviên chính, Giảng viên cao cấp, Giáo sư, Phó Giáo sư); giảng viên trường chính trị (gồm: Giảng viên, Giảng viên chính, Giảng viên cao cấp, Giáo sư, Phó Giáo sư); quản lý đào tạo; quản lý chất lượng giáo dục.

Ngành, lĩnh vực y tế có 22 vị trí việc làm viên chức

22 vị trí việc làm viên chức của ngành, lĩnh vực y tế bao gồm: bác sĩ; bác sĩ y học dự phòng; y sĩ; dược; y tế công cộng; điều dưỡng; hộ sinh; kỹ thuật y; hộ sinh trưởng; điều dưỡng trưởng; kỹ thuật y trưởng; kỹ thuật dược trưởng; dinh dưỡng; khúc xạ nhãn khoa; kỹ thuật thiết bị y tế; dân số; công tác xã hội; tâm lý lâm sàng; dinh dưỡng lâm sàng; đánh giá, bảo đảm an toàn thuốc, dược liệu, vắc xin, thực phẩm; kiểm định, kiểm nghiệm; điều tra tài nguyên dược liệu; bảo quản chế biến dược liệu sau thu hoạch.

Vị trí việc làm ngành, lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch

Ngành, lĩnh vực Văn hóa, thể thao và du lịch có 19 vị trí việc làm: thư viện viên; di sản viên; phương pháp viên; hướng dẫn viên văn hóa; đạo diễn nghệ thuật; diễn viên; họa sĩ; tuyên truyền viên văn hóa; huấn luyện viên; hướng dẫn viên; biên tập viên; phóng viên; biên dịch viên; đạo diễn truyền hình; âm thanh viên; kỹ thuật dựng phim; phát thanh viên; quay phim; kỹ thuật ánh sáng.

Vị trí việc làm ngành, lĩnh vực Ngân hàng

Ngành, lĩnh vực Ngân hàng có 2 vị trí việc làm viên chức: thông tin tín dụng; phân tích và xếp hạng tín dụng.

14 vị trí việc làm ngành, lĩnh vực Công thương

Ngành, lĩnh vực Công thương gồm 14 vị trí việc làm: khuyến công; ứng phó sự cố và an toàn hóa chất; cảnh báo sớm trong phòng vệ thương mại; phát triển thị trường điện và chuyển đổi số về năng lượng; quản lý dự án và cơ sở dữ liệu thông tin năng lượng; phát triển thương mại điện tử và kinh tế số; hỗ trợ phát triển công nghiệp; hỗ trợ xuất nhập khẩu; xúc tiến thương mại và đầu tư; phát triển công nghiệp môi trường; hỗ trợ điện lực, năng lượng tái tạo và quản trị hệ thống thông tin năng lượng; hỗ trợ cạnh tranh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

Ngành, lĩnh vực Tài chính có 1 vị trí việc làm là Kế toán

Ngoài ra còn có vị trí việc làm tại ngành, lĩnh vực khác và Dịch vụ tổng hợp ở cấp xã./.