Đất nước con người Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn: Biểu tượng trường tồn của trí tuệ, văn hóa Việt Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn, một bậc đại khoa, đại trí, đại tài, đã để lại cho hậu thế những công trình vô cùng giá trị, là biểu hiện của sự kết nối giữa tri thức Việt Nam với các nền văn hóa khác.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026) diễn ra lúc 20 giờ ngày 31/7 tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, Hưng Yên) và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

Điểm nhấn của Lễ kỷ niệm là lễ trao bằng ghi danh Danh nhân văn hóa thế giới của Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Rạng rỡ văn hiến Việt Nam” tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của ông.

Trong lịch sử dân tộc, Lê Quý Đôn là nhà bác học lớn, một bậc đại khoa, đại trí, đại tài, đã để lại cho hậu thế những công trình vô cùng giá trị, là biểu hiện của sự kết nối giữa tri thức Việt Nam với các nền văn hóa khác.

Ngày 31/10/2025, Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

Việc UNESCO thông qua Nghị quyết đã khẳng định sự đánh giá cao của quốc tế đối với những giá trị khoa học, văn hóa, giáo dục của Việt Nam và với cá nhân Danh nhân Lê Quý Đôn; là niềm vinh dự của tỉnh Hưng Yên nói riêng và của Việt Nam nói chung. Danh nhân Lê Quý Đôn sinh ngày 2/8/1726, cách đây tròn 300 năm.