Danh sách 10 cầu thủ Úc đắt giá nhất lịch sử: Alessandro Circati lập kỷ lục 20 triệu euro Thương vụ Alessandro Circati sang Benfica với giá 20 triệu euro đã thiết lập cột mốc mới, vượt qua hàng loạt ngôi sao như Harry Souttar hay Harry Kewell.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Úc vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử khi trung vệ Alessandro Circati chính thức chuyển sang khoác áo Benfica từ Parma với mức giá 20 triệu euro. Bản hợp đồng này không chỉ đưa sự nghiệp của tuyển thủ Socceroos lên một tầm cao mới mà còn xô đổ kỷ lục chuyển nhượng từ trước đến nay của bóng đá xứ sở chuột túi.

Circati đã phá kỷ lục chuyển nhượng của Úc. Ảnh: Getty.

Những thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Úc

Sự kiện Circati gia nhập gã khổng lồ Bồ Đào Nha là dịp để nhìn lại bức tranh chuyển nhượng của bóng đá Úc, nơi chứng kiến sự vươn mình của các thế hệ cầu thủ từ thời kỳ đỉnh cao Serie A cho đến làn sóng trẻ hóa hiện tại.

1. Alessandro Circati (2026) | Parma đến Benfica – 20 triệu EUR

Sau màn trình diễn ấn tượng tại World Cup 2026, trung vệ Alessandro Circati trở thành tâm điểm săn đón của nhiều CLB lớn. Benfica đã quyết định chi 20 triệu euro (chưa kể các khoản phụ phí) để sở hữu cựu tài năng Perth Glory. Với con số này, anh chính thức trở thành cầu thủ Úc đắt giá nhất mọi thời đại.

2. Harry Souttar (2023) | Stoke City đến Leicester City – 15 triệu GBP

Thương vụ chuyển nhượng diễn ra ngay sau kỳ World Cup 2022 thành công rực rỡ của Socceroos. Leicester City chấp nhận chi 15 triệu bảng kèm 5 triệu bảng phụ phí để đưa Souttar về từ Stoke City. Dù đối mặt với nhiều thử thách khi Leicester xuống hạng Championship, Souttar vẫn luôn giữ vai trò chốt chặn quan trọng ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

3. Nestory Irankunda (2026) | Watford đến Sporting CP – 13,6 triệu GBP

Thần đồng 20 tuổi Nestory Irankunda cập bến Sporting CP sau nhiều đồn đoán. Đội bóng Bồ Đào Nha bỏ ra 13,6 triệu bảng trả trước cùng 3,4 triệu bảng phụ phí, đồng thời thòng điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 80 triệu euro – thể hiện niềm tin lớn vào tiềm năng phát triển của anh tại đấu trường UEFA Champions League.

4. Lucas Herrington (2026) | Colorado Rapids đến Hull City – 12,6 triệu GBP

Herrington thiết lập kỷ lục là cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất lịch sử bóng đá Úc khi gia nhập Hull City với giá 12,6 triệu bảng (kèm 4,4 triệu bảng phụ phí). Mới ra mắt chuyên nghiệp chưa đầy hai năm, trung vệ 18 tuổi này đã khẳng định được năng lực chuyên môn vượt trội.

5. Aaron Mooy (2017) | Man City đến Huddersfield Town – 8 triệu GBP

Sau khi góp công lớn giúp Huddersfield thăng hạng Premier League theo hợp đồng cho mượn, Aaron Mooy được mua đứt với mức phí 8 triệu bảng (kèm 2 triệu bảng phụ phí). Đây từng là bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử Huddersfield Town.

Aaron Mooy trong màu áo Huddersfield. Ảnh: Getty.

6. Harry Kewell (2003) | Leeds United đến Liverpool – 7 triệu GBP

Thời điểm đỉnh cao, giá trị của Harry Kewell được định giá tới 40 triệu bảng. Tuy nhiên, do Leeds United lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng và Kewell kiên quyết chỉ muốn gia nhập Liverpool, thương vụ đình đám này khép lại với con số khiêm tốn 7 triệu bảng.

7. Cristian Volpato (2023) | AS Roma đến Sassuolo – 7,5 triệu EUR

Volpato chia tay AS Roma để tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên hơn tại Sassuolo với mức phí 7,5 triệu euro. Dù sở hữu tố chất kỹ thuật ấn tượng, những vấn đề ngoài sân cỏ gần đây đang ảnh hưởng đáng kể đến chỗ đứng của anh trên tuyển.

8. Mark Bresciano (2002) | Empoli đến Parma – 7 triệu EUR

Bresciano từng nắm giữ kỷ lục cầu thủ Úc đắt giá nhất khi cập bến Parma vào năm 2002. Anh sau đó trở thành một trong những tiền vệ duy trì phong độ ổn định nhất tại Serie A trong giai đoạn giải đấu này còn nằm ở đỉnh cao thế giới.

9. Mathew Ryan (2015) | Club Brugge đến Valencia – 7 triệu EUR

Phong độ xuất sắc tại giải VĐQG Bỉ đưa thủ thành số 1 của tuyển Úc sang La Liga chơi cho Valencia để thế chỗ Diego Alves dính chấn thương, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp đỉnh cao của anh.

10. Mark Viduka (2000) | Celtic đến Leeds United – 6 triệu GBP

Leeds United đã chi ra 6 triệu bảng để chiêu mộ chân sút Mark Viduka sau khi anh ghi 25 bàn qua 28 trận cho Celtic. Đây được coi là một trong những bản hợp đồng thành công nhất lịch sử Leeds, đưa họ tiến vào tới bán kết UEFA Champions League.

Tóm tắt Top 10 bản hợp đồng đắt giá nhất bóng đá Úc