Dòng chảy thông tin Danh sách các địa bàn áp dụng phụ cấp khu vực Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 15/2026/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, trong đó ban hành chi tiết các địa bàn áp dụng phụ cấp khu vực. Thông tư này có hiệu lực từ 1/7/2026.

Cụ thể, Thông tư 15/2026/TT-BNV Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLTBNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 5 tháng 1 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Tại Thông tư, mức phụ cấp khu vực thấp nhất là 0,1 và cao nhất là 1,0. Cụ thể, các khu vực tỉnh Lâm Đồng có phụ cấp:

Hệ số 0,1 là các xã: Liên Hương, Tân Minh, Hàm Tân, Sơn Mỹ, Vĩnh Hảo, Lương Sơn, Trà Tân, Hoài Đức, Đức Linh, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận, Tân Lập, Tân Thành.

Các phường: Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Viên – Đà Lạt;

Hệ số 0,2 gồm các xã: Tánh Linh, Suối Kiết, Hòa Thắng, Sông Lũy, Nam Thành;

Các phường: 1 Bảo Lộc, 3 Bảo Lộc, B’Lao, Xuân Trường – Đà Lạt, Cam Ly – Đà Lạt.

Hệ số 0,3 gồm các xã:D’Ran, Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Tân Hội, Di Linh, Hòa Ninh, Nghị Đức, Bắc Ruộng, Phan Sơn, Hải Ninh;

Các phường Lang Biang – Đà Lạt, 2 Bảo Lộc và Đặc khu Phú Quý.

Hệ số 0,4 gồm các xã: Ninh Gia, Đinh Văn Lâm Hà, Bảo Thuận, Gia Hiệp, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 2, Đạ Huoai 2, Tuy Phong, Hàm Thạnh.

Hệ số 0,5 gồm các xã: Ka Đô, Quảng Lập, Phú Sơn Lâm Hà, Nam Hà Lâm Hà, Nam Ban Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Phúc Thọ Lâm Hà, Hòa Bắc, Sơn Điền, Bảo Lâm 3, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đạ Huoai, Đạ Huoai 3, Cát Tiên, Đồng Kho, La Dạ, Đông Giang, Cư Jút, Đức Lập, Kiến Đức, Đơn Dương, Đinh Trang Thượng;

Các phường: Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa.

Hệ số 0,7 gồm các xã: Tà Hine, Tà Năng, Đam Rông (1,2,3,4),Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đắk Wil, Nam Dong, Thuận An, Đắk Mil, Đắk Sắk, Nam Đà, Krông Nô, Nâm Nung, Quảng Phú, Đắk Song, Thuận Hạnh, Đức An, Trường Xuân, Quảng Sơn, Quảng Hà, Tà Đùng, Quảng Khê, Quảng Trực, Quảng Tân, Tuy Đức, Quảng Tín, Nhân Cơ, Lạc Dương, Đạ Tẻh và Đảo Hòn Hải.