Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến nhân dân đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 17.

Trong đó, khối 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 1360 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 17.

40 nhà giáo được đề nghị nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

Khối Bộ, ngành và 02 Đại học Quốc gia có 166 nhà giáo được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 17 - năm 2026.

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 17, KHỐI 33 TỈNH, THÀNH PHÓ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ 17 - NĂM 2026 KHỐI BỘ



