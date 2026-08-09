Pháp luật - Đời sống “Đánh sập” đường dây ma túy từ kiểm tra hành chính Chỉ trong khoảng 8 giờ truy xét liên tục, Công an xã Đức Trọng đã bóc gỡ thành công một đường dây mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ hình sự 8 đối tượng, làm việc với hơn 30 trường hợp liên quan.

Công an xã Đức Trọng đã bóc gỡ thành công một đường dây mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ hình sự 8 đối tượng, làm việc với hơn 30 trường hợp liên quan

Từ dấu hiệu nghi vấn

Trong đấu tranh với tội phạm ma túy, nhiều chuyên án lớn không bắt đầu bằng những cuộc truy quét quy mô, mà từ việc phát hiện dù chỉ một dấu hiệu bất thường. Ngày 21/7, trong quá trình nắm tình hình, Công an xã Đức Trọng phát hiện căn nhà do T.H.K.N. (SN 1983) làm chủ có nhiều nghi vấn liên quan đến vi phạm pháp luật và đã tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới sàn nhà, gần vị trí N. đang ngồi có một lọ nhựa chứa các cục bột màu trắng cùng 2 gói ni lông chứa chất nghi là ma túy. Trong lúc kiểm tra, H.N.A. (SN 1983) trú xã Đơn Dương xuất hiện trước nhà N. với nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra người đối tượng A. lực lượng công an tiếp tục phát hiện thêm một gói ni lông chứa chất nghi là ma túy.

Điều đáng chú ý là chỉ trong thời gian ngắn sau đó, nhiều người khác tiếp tục tìm đến căn nhà của N. với mục đích mua ma túy và đều bị lực lượng chức năng phát hiện, khống chế. Những diễn biến liên tiếp ấy cho thấy, đây không còn là hành vi tàng trữ đơn lẻ mà có dấu hiệu của một điểm mua bán trái phép chất ma túy đang hoạt động.

Từ những chứng cứ ban đầu, Công an xã Đức Trọng nhanh chóng mở rộng xác minh. Các mũi công tác đồng thời truy xét nhiều đầu mối, xác định T.Đ.T. (SN 1998) có liên quan đến việc mua ma túy về bán lại cho người sử dụng. Tiếp tục kiểm tra nơi ở của L.B.P. (SN 1982), lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều gói ni lông chứa chất nghi là ma túy. Mạch điều tra không dừng lại ở đó. Từ lời khai và các chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an xã tiếp tục xác định N.H.B.T. (SN 1986) là người có liên quan đến việc cung cấp ma túy cho L.B.P. Qua đấu tranh, đối tượng đã giao nộp thêm 2 gói ni lông chứa chất nghi là ma túy.

Kết quả kiểm tra nhanh đối với 38 người liên quan cho thấy đều dương tính với chất ma túy

Đánh trúng nguồn cung để làm sạch địa bàn

Từ 10 - 17 giờ 30 phút cùng ngày, toàn bộ hoạt động truy xét được triển khai liên tục. Mỗi giờ trôi qua đều mang ý nghĩa quyết định, bởi nếu chậm trễ, các đối tượng có thể tẩu tán tang vật, xóa dấu vết hoặc bỏ trốn, khiến việc mở rộng điều tra gặp nhiều khó khăn. Kết quả điều tra ban đầu, Công an xã Đức Trọng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng, trong đó 6 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, 1 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và 1 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, 30 trường hợp liên quan được triệu tập làm việc. Kết quả kiểm tra nhanh 38 người đều dương tính với chất ma túy.

Điều đáng ghi nhận của vụ án là từ một dấu hiệu nghi vấn ban đầu, lực lượng Công an xã đã kiên trì lần theo từng đầu mối, bóc tách từng mắt xích để triệt tiêu nguồn cung ngay từ cơ sở. Đó cũng là minh chứng cho thấy, khi lực lượng công an chủ động nắm chắc địa bàn, xử lý quyết liệt và truy đến cùng các đối tượng cầm đầu. Mỗi cuộc kiểm tra hành chính không chỉ là hoạt động quản lý thường xuyên mà còn có thể trở thành điểm khởi đầu của một chuyên án góp phần giữ gìn sự bình yên cho địa phương.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Trung tá Hoàng Văn Phước, Trưởng Công an xã Đức Trọng đánh giá, qua vụ án cho thấy tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, phương thức hoạt động ngày càng tinh vi, lợi dụng các mối quan hệ quen biết để mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy. Vì vậy, Công an xã xác định phải chủ động nắm chắc địa bàn, phát hiện từ sớm, đấu tranh quyết liệt và truy đến cùng nguồn cung, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp. Cùng với đó lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và vận động Nhân dân tích cực tố giác tội phạm.