Đời sống Đánh thức sức sống cho công viên Sau hơn 1 năm sáp nhập, diện mạo nhiều đô thị đang có những chuyển biến tích cực. Cùng với việc chỉnh trang, đầu tư hạ tầng, nhiều công viên được làm mới không gian và tổ chức thêm hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, từng bước trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng và điểm hẹn quen thuộc của người dân.

Đông đảo người dân, du khách xem văn nghệ ở công viên Cầu vồng

Không gian âm nhạc Cầu Vồng - điểm hẹn văn hóa mới

Với sân khấu được trang trí rực rỡ, hệ thống ánh sáng nhiều màu sắc cùng các tiết mục âm nhạc, múa, dân vũ và nhảy, chương trình mang đến một buổi tối cuối tuần nhiều cảm xúc. Sự tham gia của các câu lạc bộ, nhóm nghệ thuật tạo nên không khí gần gũi, sôi nổi, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Đây là lần đầu chương trình được tổ chức tại công viên Cầu Vồng, thực hiện theo hình thức xã hội hóa. Bà Trần Thị Thành, khu phố 8, phường Phú Thủy chia sẻ: “Trước đây, công viên này gần như không có hoạt động gì. Hôm nay nghe có văn nghệ nên con chở tôi đi xem. Không chỉ thưởng thức văn nghệ, mọi người còn có thể dạo mát, thư giãn sau một ngày lao động. Hi vọng chương trình được duy trì để đáp ứng nhu cầu tinh thần của bà con”.

Không chỉ đơn thuần là hoạt động thưởng thức nghệ thuật, “Không gian âm nhạc Cầu Vồng” hướng đến tạo thêm điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ cho người dân và du khách. Đồng thời mở ra không gian để các lứa tuổi giao lưu, biểu diễn và gắn kết cộng đồng.

Theo NSND Minh Mẫn (nguyên Giám đốc Nhà hát Biển Xanh, nay là Bí thư Chi bộ khu phố 7), chương trình được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, thưởng thức nghệ thuật của người dân và du khách. Nội dung sẽ được xây dựng đa dạng, linh hoạt theo từng đêm, gắn với không gian ven biển và góp phần quảng bá hình ảnh địa phương.

Không chỉ là nơi thưởng thức âm nhạc, nơi đây còn là không gian giải trí tinh thần cho người dân địa phương và du khách

Chương trình dự kiến diễn ra vào tối thứ bảy hoặc chủ nhật hằng tuần, với nội dung thay đổi theo từng tuần, từ âm nhạc đường phố, ca múa nhạc, xiếc, tạp kỹ đến các hoạt động giao lưu của nhóm nhảy, dân vũ, câu lạc bộ văn nghệ. Các chương trình “Chúng ta hát - Chúng ta nghe” cũng dành cho nhiều đối tượng tham gia.

Từ một không gian công cộng, công viên Cầu Vồng được kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa mới của phường Phú Thủy, nơi người dân gặp gỡ, thưởng thức nghệ thuật và cùng kết nối cộng đồng.

Công viên Nguyễn Huệ khoác áo mới giữa lòng đô thị

Cùng với sự phát triển của địa phương, nhu cầu về những không gian xanh để thư giãn, rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng ngày càng trở nên thiết yếu. Công viên Nguyễn Huệ (phường La Gi) giai đoạn 2 sau khi hoàn thành, đưa vào sử dụng đã góp phần tạo diện mạo mới cho khu vực trung tâm, nâng cao chất lượng không gian công cộng.

Sân chơi mới cho người dân khu vực biển Lâm Đồng

Với diện tích khoảng 13.000 m², tổng mức đầu tư gần 29 tỷ đồng từ nguồn vốn xổ số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, công viên được thiết kế hài hòa giữa sân, đường nội bộ và cây xanh. Đá granite được sử dụng tại sân, vỉa hè, bậc cấp, vừa tạo vẻ khang trang, bền vững, vừa bảo đảm an toàn cho người sử dụng.

Hướng đến không gian xanh - sạch - đẹp, công viên có hơn 4.300 m² cỏ thảm cùng 40 cây xanh. Hệ thống thoát nước, cấp nước tưới tự động và chiếu sáng bằng công nghệ LED được đầu tư đồng bộ. Điểm nhấn là tháp đèn hình nấm cao 12 m, tạo dấu ấn kiến trúc cho khu vực vào ban đêm.

Ông Nguyễn Văn Ga, Tổ dân phố Tân An 3, cho biết: “Trước đây, công viên là nơi tập trung nhiều đối tượng cá biệt. Từ khi được sửa chữa, nâng cấp khang trang, sáng sủa hơn, buổi tối người dân đến vui chơi ngày càng đông”.

Đô thị La Gi về đêm

Từ Phú Thủy đến La Gi, các công viên đang dần trở thành không gian sinh hoạt cộng đồng, nơi người dân gặp gỡ, rèn luyện, thưởng thức nghệ thuật và thư giãn. Khi được đầu tư, khai thác phù hợp, những khoảng xanh đô thị không chỉ đẹp về cảnh quan mà còn trở nên gần gũi, có sức sống hơn.