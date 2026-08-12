Du lịch Đánh thức tiềm năng du lịch từ Công viên địa chất Đắk Nông Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông hội tụ những giá trị đặc sắc về địa chất, khảo cổ, thiên nhiên và văn hóa bản địa. Đây là lợi thế để Lâm Đồng mở rộng không gian du lịch, mang đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn về thiên nhiên, văn hóa và con người Tây Nguyên.

Thác Liêng Nung là một trong những điểm đến thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Những tiềm năng vùng đất núi lửa

Ẩn mình giữa những cánh rừng bazan, hệ thống hang động núi lửa phía Tây Lâm Đồng không chỉ là một kỳ quan địa chất hiếm có mà còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị về thiên nhiên, lịch sử, khảo cổ và văn hóa.

Từ bao đời nay, quần thể hang động đã hiện diện trong đời sống của cư dân bản địa với nhiều câu chuyện mang màu sắc huyền thoại. Những giai thoại ấy càng làm tăng sức hấp dẫn và chiều sâu văn hóa cho vùng đất núi lửa.

Thạch nhũ trên trần hang C6.1 (Ảnh tư liệu)

Không chỉ vậy, hệ thống hang động núi lửa còn là "bảo tàng" địa chất tự nhiên quý hiếm. Theo các nhà khoa học, toàn bộ khu vực được hình thành từ hoạt động của các hệ thống đứt gãy kiến tạo, tạo nên những dòng dung nham bazan và hệ thống hang động độc đáo.

Mỗi hang có đặc điểm riêng về chiều dài, cấu trúc, dấu tích dòng chảy dung nham, thạch nhũ và địa mạo, phản ánh lịch sử vận động của lớp vỏ trái đất qua hàng triệu năm. Nổi bật nhất là hang C7 - hang động núi lửa dạng ống, được xác định là dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Bên trong hang động núi lửa thuộc Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

Bên trong hang là không gian rộng lớn với 3 tầng địa mạo, những khối đá bazan xếp chồng tự nhiên, các dải nhũ đá và vòm hang cao vút tạo nên khung cảnh kỳ vĩ.

Trong quá trình khảo sát, các nhà khoa học còn phát hiện nhiều di chỉ khảo cổ, đặc biệt là bộ di cốt người tiền sử có niên đại khoảng 6.000 - 7.000 năm thuộc Văn hóa Hòa Bình.

Đây là một trong những phát hiện có ý nghĩa toàn cầu bởi rất hiếm nơi trên thế giới tìm thấy dấu tích cư trú của người tiền sử ngay trong hệ thống hang động núi lửa. Những phát hiện này mở ra nhiều hướng nghiên cứu về quá trình thích nghi và sinh tồn của con người trong môi trường núi lửa cổ.

Hành trình hấp dẫn trên bản đồ du lịch

Những truyền thuyết được lưu truyền, các giá trị địa chất, khảo cổ đã góp phần tạo nên bản sắc riêng cho Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - công viên địa chất toàn cầu duy nhất của khu vực Tây Nguyên.

Nghệ nhân thổi M’Ló (Ảnh: Võ Anh Tú)

Không chỉ dừng lại ở một di sản địa chất, những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đang định vị đây là không gian trải nghiệm, nơi du khách có thể cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người Tây Nguyên.

Một trong những định hướng quan trọng đó là phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông thành "Xứ sở của những âm điệu", nơi mà âm thanh của thiên nhiên và con người hòa quyện, tạo nên những giai điệu tuyệt vời.

Đây là vùng đất có bề dày lịch sử và kho tàng văn hóa phong phú của nhiều dân tộc cùng sinh sống. Những lễ hội truyền thống như: Lễ cúng bến nước, Lễ mừng lúa mới, Lễ hội cồng chiêng của người Mạ, M'nông, Êđê... vẫn được lưu giữ, trở thành sản phẩm du lịch giàu bản sắc.

Nghệ nhân Êđê với nghề dệt thổ cẩm truyền thống (Ảnh: Võ Anh Tú)

Bên cạnh đó, các nghề thủ công như dệt thổ cẩm, làm rượu cần cùng những phong tục, tập quán độc đáo mang đến cho du khách cơ hội khám phá đời sống văn hóa bản địa một cách chân thực.

Đặc biệt, Sử thi (Ot N'Drong) và Nghệ thuật trình diễn dân gian Nau M'Pring của người M'nông đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách.

Biến di sản thành động lực phát triển

Để những giá trị di sản thực sự trở thành động lực phát triển, nhiều chính sách hỗ trợ đã được tỉnh Lâm Đồng triển khai.

Người dân được đào tạo nghề, hỗ trợ mô hình sản xuất, phát triển homestay và xây dựng các sản phẩm du lịch. Hệ thống hạ tầng, dịch vụ du lịch từng bước được đầu tư, hoàn thiện, tạo điều kiện nâng cao chất lượng trải nghiệm và mang lại sinh kế bền vững cho người dân.

Toàn cảnh Cánh đồng lúa dưới chân núi lửa, đèo 25 xã Nâm Nung (Ảnh tư liệu)

Đáng chú ý, 3 tuyến du lịch của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông được thiết kế theo các chủ đề trải nghiệm, kết nối 13 điểm di sản địa chất, 10 điểm di sản văn hóa vật thể, 6 điểm di sản thiên nhiên cùng 3 di sản văn hóa phi vật thể và nhiều điểm đến cộng đồng.

Mỗi hành trình mở ra một không gian văn hóa đặc sắc, nơi thiên nhiên và con người cùng tạo nên sức hấp dẫn riêng của vùng đất phía Tây Lâm Đồng.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ của tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai ký kết hợp tác phát triển du lịch

Song song với phát huy nội lực, địa phương cũng tích cực mở rộng hợp tác trong mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO nhằm trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Với sự hội tụ của những giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo, đa dạng sinh học và văn hóa bản địa, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến của du lịch địa chất, du lịch trải nghiệm và du lịch văn hóa, góp phần đưa hình ảnh Cao nguyên M’nông đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.