Du lịch Đánh thức tiềm năng phát triển du lịch ở Trà Tân Xã Trà Tân (Lâm Đồng) được biết đến là địa phương phát triển công nghiệp. Thế nhưng, ít ai biết nơi đây còn sở hữu những vườn dâu da, chôm chôm, sầu riêng…trĩu quả, thơm ngon. Chỉ đến khi những clip, hình ảnh về cây dâu da sai trĩu cành được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều du khách mới tìm đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức trái cây tại vườn. Từ đó, tiềm năng phát triển du lịch của địa phương cũng dần được đánh thức.

Cây dâu da siêu trái tại Trà Tân

Anh Trần Vinh, kỹ sư, nhà thầu xây dựng ở xã Trà Tân, cho biết: "Gia đình tôi có vườn dâu da rộng khoảng 5 sào. Hai năm trở lại đây, mỗi mùa dâu chín, cây sai trĩu quả từ gốc đến ngọn, tạo nên khung cảnh rất đẹp mắt. Ban đầu, chỉ người dân trong xã đến tham quan, nhưng sau khi những hình ảnh, video về vườn dâu được chia sẻ trên Facebook, TikTok, YouTube, lượng khách tăng nhanh. Mỗi mùa dâu chín, gia đình đón hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm".

Cũng theo anh Vinh, hiện tại chỉ là điểm du lịch tự phát, chưa có định hướng rõ ràng, nếu xã có quy hoạch phát triển du lịch nông thôn, gia đình anh sẽ tiên phong đăng ký.

Khách tham quan và chụp ảnh vườn dâu da của gia đình anh Trần Vinh

Cách vườn dâu da của gia đình anh Vinh không xa là vườn chôm chôm của anh Đoàn Ngọc Sáng, vào mùa kết trái, khách du lịch tìm đến tham quan vườn và thưởng thức trái cây khá đông.

Mùa chôm chôm ở Trà Tân

Bên cạnh đó, cả 2 khu vườn gia đình anh Vinh và anh Sáng đều có lợi thế gần hồ nước ngọt Trà Tân nên sự liên kết trong tham quan vườn, câu cá hay chơi vịt đạp nước trên hồ để giải trí là phương án khả thi để làm du lịch sinh thái.

Một góc hồ Trà Tân

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trà Tân lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định ba trụ cột phát triển kinh tế của địa phương là công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Đồng thời, nghị quyết lựa chọn khâu đột phá của nhiệm kỳ là huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp phía Nam của tỉnh, đồng thời kêu gọi đầu tư phát triển các điểm du lịch nông thôn ở phía Tây của xã.

Những điểm sáng về du lịch dã ngoại hiện tại là tiền đề để Trà Tân có hướng đi hợp lý, khai thác được tiềm năng lợi thế trên địa bàn và huy động nguồn lực để phát triển.

Khách du lịch các nơi đến Trà Tân tham quan vườn dâu da và các vườn cây ăn trái trong vùng

Xã Trà Tân có gần 10.000 công nhân, kỹ sư, chuyên gia và doanh nhân đang sinh sống và làm việc ở các cụm công nghiệp trên địa bàn nên nhu cầu thư giãn, vui chơi giải trí, nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi là rất cần thiết. Để đáp ứng nhu cầu đó, Trà Tân đã rà soát và đưa vào quy hoạch 2 điểm du lịch sinh thái đầy triển vọng, đó là hồ Trà Tân và một phần thác Mai.

Hồ Trà Tân nằm dọc tuyến đường ĐT766, có diện tích khoảng 240 ha, trong đó mặt nước rộng 180 ha do Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý. Với diện tích mặt nước lớn, nơi đây có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch như câu cá giải trí, trải nghiệm các trò chơi dưới nước. Khu vực xung quanh còn có nhiều vườn cây ăn trái, thích hợp phát triển du lịch cắm trại, dã ngoại.

Sát hồ là điểm cao đồi Thôn 3 và đồi 110, có vị trí thuận lợi để phát triển các công trình lưu trú với tầm nhìn rộng, bao quát toàn cảnh hồ và vùng cây trái. Cùng với đập tràn và những vườn cây ăn trái trải dài, khu vực này tạo nên cảnh quan sinh động, thơ mộng, hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Chiều muộn trên hồ Trà Tân

Mặt khác, hiện nay Trà Tân có khoảng 12 km sông La Ngà chảy qua địa bàn. Ven sông, một số hộ trồng nhiều loại cây ăn trái nên rất phù hợp cho phát triển mô hình du lịch canh nông, du lịch sinh thái kết hợp với dã ngoại. Bên kia sông La Ngà là khu du lịch thác Mai ở thôn 3, Trà Tân (một phần thuộc xã Gia Canh, Tp. Đồng Nai) còn hoang sơ, thích hợp với loại hình du lịch sinh thái kết hợp với dã ngoại ngắm cảnh, cắm trại; có thể phối hợp với khu du lịch Thác Mai (xã Gia Canh) hình thành tour du lịch khám phá rừng tự nhiên.

Khách du lịch dã ngoại tại vườn chôm chôm ở Trà Tân