Dani Olmo tố trợ lý HLV Argentina nói dối sau va chạm ở chung kết World Cup 2026 Tiền đạo Dani Olmo thẳng thừng bác bỏ lời xin lỗi từ Roberto Ayala, khẳng định không hề khiêu khích đối phương trong sự cố sau trận chung kết World Cup 2026.

Tiền đạo Dani Olmo của đội tuyển Tây Ban Nha đã lên tiếng bác bỏ lời xin lỗi từ trợ lý HLV tuyển Argentina, ông Roberto Ayala, đồng thời cáo buộc vị chiến lược gia này nói dối về vụ va chạm xảy ra ngay sau trận chung kết World Cup 2026.

Trận chung kết khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về tuyển Tây Ban Nha, nhưng dư âm của trận đấu vẫn tiếp tục căng thẳng bởi những tranh cãi ngoài chuyên môn giữa hai bên.

Dani Olmo bác bỏ lời xin lỗi từ Roberto Ayala sau chung kết World Cup 2026.

Tranh cãi xung quanh lời giải thích của Roberto Ayala

Sự việc bùng phát từ đoạn phim truyền hình ghi lại cảnh ông Roberto Ayala dùng tay tác động mạnh vào vùng cổ của Dani Olmo trong lúc các cầu thủ Tây Ban Nha đang ăn mừng chức vô địch. Dù trợ lý HLV tuyển Argentina sau đó lên tiếng xin lỗi và thừa nhận hối hận, ông lại khẳng định hành động của mình chỉ là phản ứng trước một lời khiêu khích, đồng thời phủ nhận việc vung đấm vào đối phương.

Đáp trả tuyên bố này, Dani Olmo khẳng định việc đưa ra lý do biện minh cho thấy đối phương thiếu sự thành thật. Tuyển thủ thuộc biên chế Barcelona nhấn mạnh anh hoàn toàn không có bất kỳ lời lẽ hay hành vi khiêu khích nào hướng về phía ban huấn luyện Argentina.

"Một người xin lỗi nhưng lại biện minh cho hành vi của mình là phản ứng trước một lời bình luận thì chắc chắn không hề hối hận, vì ông ta đang nói dối. Tôi không hề nói gì với ông ta cả, nên ông ta không cần phải xin lỗi làm gì", Olmo phát biểu.

Bên cạnh việc bác bỏ cáo buộc, chân sút của tuyển Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh tới trách nhiệm đạo đức của những người hoạt động trong môi trường thể thao đỉnh cao đối với giới trẻ.

"Điều định nghĩa chúng ta không phải là sai lầm, mà là lòng dũng cảm để thừa nhận nó với sự khiêm nhường và tự trọng. Chúng tôi là tấm gương cho các thế hệ mới, và điều đó mang lại một trách nhiệm đạo đức cực kỳ to lớn", anh chia sẻ thêm.

FIFA mở cuộc điều tra kỷ luật

Về phía ban huấn luyện Argentina, ông Roberto Ayala vẫn bảo lưu quan điểm cá nhân khi thừa nhận bản thân đã để cảm xúc chi phối nhưng khẳng định tác động đó chỉ là một "cú đẩy nhẹ".

Mặc dù vậy, những tranh cãi này đã khiến Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chính thức bước vào cuộc. Cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu hiện đưa vụ việc vào diện điều tra kỷ luật sau khi ghi nhận nhiều hành vi thiếu kiềm chế từ các thành viên đội tuyển Argentina hướng về phía đối thủ sau tiếng còi mãn cuộc, điển hình là những phản ứng gay gắt từ tiền vệ Leandro Paredes.

Những diễn biến tiếp theo từ án phạt của FIFA sẽ quyết định mức độ trách nhiệm của các bên liên quan trong sự cố đáng tiếc sau trận tranh cúp vô địch thế giới.