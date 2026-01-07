Daniil Medvedev: Tsitsipas đủ đẳng cấp vô địch Grand Slam bất chấp cuộc khủng hoảng phong độ Sau khởi đầu thuận lợi tại Wimbledon 2026, Daniil Medvedev đã lên tiếng bảo vệ người đồng nghiệp Stefanos Tsitsipas trước những hoài nghi về sự nghiệp. Cựu số 1 thế giới tin rằng tay vợt người Hy Lạp vẫn sở hữu những vũ khí thượng thặng để sớm trở lại nhóm dẫn đầu.

Tại All England Club, nơi những giấc mơ quần vợt thường được thử thách bởi mặt cỏ trơn trượt và tốc độ bóng chóng mặt, Daniil Medvedev vừa hoàn tất chiến thắng thuyết phục trước Marin Cilic ở vòng 1 Wimbledon 2026. Tuy nhiên, thay vì chỉ nói về bản thân, tay vợt người Nga đã dành một phần quan trọng trong buổi họp báo để phân tích về sự sa sút kỳ lạ của một trong những đối thủ lớn nhất sự nghiệp: Stefanos Tsitsipas.

Sự sa sút của một biểu tượng Next Gen

Từng được coi là người kế vị xứng đáng cho kỷ nguyên "Big 3", Stefanos Tsitsipas đang trải qua giai đoạn đen tối nhất trong sự nghiệp chuyên nghiệp. Hai mùa giải gần nhất chứng kiến sự rơi tự do của tay vợt người Hy Lạp khi anh văng khỏi top 80 ATP và liên tục phải dừng bước sớm tại các giải Grand Slam danh giá. Đây là một thực tế nghiệt ngã đối với người từng là gương mặt thường trực ở các vòng bán kết và chung kết lớn.

Tsitsipas đang tìm mọi cách để lấy lại phong độ.

Dù vậy, dưới góc nhìn của một đối thủ lâu năm, Medvedev không cho rằng đẳng cấp của Tsitsipas đã biến mất. "Tôi sẽ không hề ngạc nhiên nếu cậu ấy vô địch một giải Grand Slam hoặc lọt vào bán kết ở bất kỳ thời điểm nào, dù là trong vài tuần, một năm hay thậm chí năm năm nữa", tay vợt người Nga khẳng định chắc nịch về tiềm năng của đồng nghiệp.

Phân tích kỹ thuật: Những vũ khí chưa hề mai một

Theo phân tích của Medvedev, nền tảng chuyên môn của Tsitsipas vẫn là niềm mơ ước của nhiều tay vợt. Khả năng giao bóng đầy biến ảo, những cú thuận tay mang thương hiệu "sát thủ" cùng kỹ năng xử lý trên lưới tinh tế vẫn là những giá trị cốt lõi giúp tay vợt Hy Lạp duy trì sự nguy hiểm. Điều mà Tsitsipas đang thiếu, theo Medvedev, chính là sự ổn định về tâm lý và niềm tin vào bản thân để kết nối các kỹ năng đó lại với nhau.

Sự sa sút hiện tại có thể chỉ là một khoảng lặng trong sự nghiệp dài hơi. Trong quần vợt hiện đại, việc một tay vợt rơi vào khủng hoảng phong độ rồi trở lại mạnh mẽ không phải là điều hiếm gặp. Medvedev tin rằng chỉ cần một cú hích đủ lớn, Tsitsipas sẽ sớm tìm lại vị thế vốn có của mình trên bản đồ quần vợt thế giới.

Mối lương duyên và sự tôn trọng giữa hai thái cực

Cuộc đối đầu giữa Medvedev và Tsitsipas luôn là một trong những điểm nhấn hấp dẫn nhất của ATP Tour trong thập kỷ qua. Với 15 lần chạm trán, Medvedev đang dẫn trước với tỷ số 10-5. Những màn so tài tại Australian Open hay Roland Garros không chỉ mang tính chuyên môn cao mà còn đầy rẫy những cung bậc cảm xúc, tạo nên một cặp kỳ phùng địch thủ tiêu biểu.

Daniil Medvedev từng có những màn đối đầu duyên nợ với Stefanos Tsitsipas.

Sự bảo vệ mà Medvedev dành cho Tsitsipas cho thấy sự tôn trọng sâu sắc giữa những tay vợt hàng đầu, ngay cả khi họ từng có những khoảnh khắc căng thẳng trên sân đấu. Nó phản ánh một góc nhìn chuyên nghiệp: phong độ là nhất thời, nhưng đẳng cấp của một tay vợt từng đứng trong top đầu thế giới là điều không thể phủ nhận dễ dàng.

Thử thách thích nghi với mặt sân cỏ

Bên cạnh câu chuyện về người đồng nghiệp, Medvedev cũng chia sẻ về những khó khăn đặc thù khi chuyển từ đất nện sang mặt sân cỏ. Đây được coi là giai đoạn thử thách nhất trong năm đối với mọi tay vợt do sự khác biệt hoàn toàn về cách di chuyển và độ nảy của bóng.

"Tôi luôn cố gắng tham dự giải sân cỏ đầu tiên càng sớm càng tốt vì quá trình thích nghi rất khó khăn. Không chỉ kỹ thuật, mà cả việc di chuyển và phòng tránh chấn thương cũng đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng", Medvedev chia sẻ. Sự thận trọng này giải thích tại sao anh luôn duy trì được sự tập trung cao độ ngay từ những vòng đấu đầu tiên tại Wimbledon, nơi mà bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể phải trả giá đắt.