Đời sống Đào tạo nghề gắn với sinh kế bền vững cho lao động nông thôn Xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và lợi thế sản xuất của địa phương, các lớp đào tạo nghề tại xã Cát Tiên đang mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập và góp phần xây dựng sinh kế bền vững cho lao động nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà con người Mạ thôn Buôn Go, xã Cát Tiên được học làm các sản phẩm mỹ nghệ từ mây tre, cói, dây nhựa

Đào tạo từ nhu cầu thực tiễn

Cuối tháng 6 vừa qua, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Buôn Go trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày với lớp sản xuất chế biến đồ mỹ nghệ. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, 45 học viên là đồng bào dân tộc Mạ chăm chú học từng thao tác đan lát. Những đôi bàn tay còn vụng về lúc ban đầu dần trở nên thành thạo khi biết lựa chọn nguyên liệu, uốn từng nan mây, kết từng sợi cói để tạo thành những chiếc giỏ, chiếc rổ thủ công mộc mạc.

Chỉ sau 2 ngày học, nhiều học viên đã hoàn thành những sản phẩm đầu tay. Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của từng người khi cầm trên tay thành quả do chính mình làm ra. Chị Điểu Thị Khởi (46 tuổi) chia sẻ: “Trước đây, tôi chỉ làm rẫy nên những lúc nông nhàn không có việc gì để tăng thêm thu nhập. Nay được học nghề đan lát, tôi rất vui vì có thể tranh thủ thời gian rảnh làm sản phẩm bán, có thêm thu nhập trang trải cuộc sống”.

Theo ông Điểu K Dũng, Trưởng thôn Buôn Go, lớp học không chỉ truyền dạy một nghề mới, mà còn là cơ hội để bà con gìn giữ nghề thủ công truyền thống của đồng bào Mạ. Đồng thời giúp người dân nhận ra rằng, những sản phẩm quen thuộc hoàn toàn có thể trở thành hàng hóa, mang lại giá trị kinh tế nếu được đầu tư về mẫu mã và đầu ra.

Đồng bào Mạ ở thôn Buôn Go, xã Cát Tiên tham gia lớp Sản xuất, chế biến đồ mỹ nghệ

Lớp sản xuất chế biến đồ mỹ nghệ là một trong những hoạt động đào tạo nghề được xã Cát Tiên triển khai từ nhu cầu thực tế của người dân và định hướng phát triển kinh tế địa phương. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục mở lớp trồng, chăm sóc cây ca cao với sự tham gia của 29 hội viên hội nông dân. Các lớp học đều được tổ chức ngay tại nhà văn hóa thôn hoặc địa điểm thuận lợi để người dân dễ dàng tham gia, tiết kiệm chi phí đi lại và có điều kiện thực hành ngay trên chính diện tích sản xuất của gia đình. Đối tượng tham gia ưu tiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người có công, người khuyết tật và các đối tượng chính sách.

Gắn đào tạo nghề với việc làm bền vững

Ông Hồ Quốc Phong - Bí thư Đảng ủy xã Cát Tiên cho biết: “Quan điểm của địa phương là đào tạo phải gắn với nhu cầu thực tế và khả năng tạo việc làm sau học nghề. Người dân học xong phải áp dụng được ngay vào sản xuất hoặc có thêm nghề để tăng thu nhập, từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh tế nông thôn bền vững”.

Theo đó, việc lựa chọn ngành nghề đào tạo được thực hiện trên cơ sở khảo sát nhu cầu học nghề của người dân, đồng thời bám sát định hướng phát triển kinh tế của địa phương. Học viên nghề đan lát không chỉ được hướng dẫn kỹ thuật lựa chọn nguyên liệu, tạo hình và hoàn thiện sản phẩm mà còn được trang bị kiến thức về tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Với nghề trồng, chăm sóc cây ca cao, nội dung đào tạo tập trung vào kỹ thuật chọn giống, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, sơ chế và liên kết tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị trên diện tích canh tác hiện có.

Xã Cát Tiên đặt mục tiêu trên 95% học viên hoàn thành khóa học và trên 80% học viên sau đào tạo có thể vận dụng kiến thức vào sản xuất, kinh doanh hoặc tự tạo việc làm. Cuối năm, địa phương sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả sau đào tạo, theo dõi việc áp dụng nghề trong thực tế và tiếp tục khảo sát nhu cầu để xây dựng kế hoạch đào tạo cho những năm tiếp theo.

Lớp học thu hút cả học viên nam tham gia

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương đang tiếp tục tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động sau khi kết thúc khóa học. Qua đó, tạo nền tảng quan trọng để công tác đào tạo nghề thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân và giảm nghèo bền vững trên địa bàn.