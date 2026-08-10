Dario Essugo bất ngờ đeo băng đội trưởng Chelsea trong trận giao hữu hòa Johor Darul Ta'zim Tiền vệ 21 tuổi Dario Essugo thể hiện sự trưởng thành vượt bậc khi được HLV Xabi Alonso trao tấm băng thủ quân Chelsea trong chuyến du đấu hè tại Indonesia.

Trong chuyến du đấu tiền mùa giải tại Jakarta (Indonesia), HLV Xabi Alonso đã đưa ra quyết định đầy bất ngờ nhưng chứa đựng nhiều thông điệp khi trao tấm băng đội trưởng Chelsea cho tiền vệ 21 tuổi Dario Essugo. Mặc dù trận đấu với câu lạc bộ Johor Darul Ta'zim kết thúc với tỷ số hòa 3-3, khoảnh khắc tài năng trẻ người Bồ Đào Nha dẫn dắt các đồng đội bước ra sân đã trở thành điểm nhấn đáng chú ý nhất.

Dấu ấn chiến thuật và sự xoay tua của Xabi Alonso

Chỉ một ngày sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước AC Milan, HLV Xabi Alonso đã thực hiện chính sách xoay tua triệt để khi thay đổi toàn bộ đội hình xuất phát. Dù ra sân với nhiều nhân tố trẻ, đội hình của Chelsea vẫn tràn đầy chất lượng với sự xuất hiện của những cái tên như Liam Delap, Nicolas Jackson, Estevao, Jamie Gittens, Tosin Adarabioyo hay Geovany Quenda.

Dario Essugo bất ngờ khi được trao băng thủ quân Chelsea.

Việc Essugo được lựa chọn mang băng thủ quân giữa dàn sao đắt giá thể hiện niềm tin lớn từ chiến lược gia người Tây Ban Nha vào sự chín chắn và bản lĩnh thi đấu của tiền vệ này. Sự điềm tĩnh cùng khả năng điều tiết ở khu vực giữa sân giúp tài năng người Bồ Đào Nha chiếm trọn sự tin tưởng từ ban huấn luyện.

Khát vọng bứt phá của bản hợp đồng 18,5 triệu bảng

Chia sẻ về vinh dự lớn lao này, tuyển thủ U21 Bồ Đào Nha không giấu được sự xúc động. Bất ngờ là cảm xúc đầu tiên, nhưng đi cùng với đó là niềm tự hào và động lực to lớn để anh tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân trong màu áo mới.

"Đối với tôi đó là một sự bất ngờ, nhưng tất nhiên cũng là niềm hân hoan. Tôi không nghĩ mình sẽ làm đội trưởng ở độ tuổi này tại một câu lạc bộ lớn đến vậy, vì thế tôi chỉ biết tận hưởng nó. Điều này là thông điệp cho tôi và toàn bộ các cầu thủ rằng tuổi tác không phải là vấn đề, mà điều quan trọng nằm ở sự trưởng thành," Essugo bộc bạch.

Gia nhập Stamford Bridge từ Sporting Lisbon với mức giá 18,5 triệu bảng vào năm ngoái, Essugo đã trải qua mùa giải đầu tiên tương đối trầm lặng. Anh chỉ có vỏn vẹn 3 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh và tổng cộng 5 lần xuất hiện trên mọi đấu trường. Tấm băng đội trưởng trong trận giao hữu tiền mùa giải chính là điểm tựa tinh thần quan trọng giúp tiền vệ 21 tuổi hướng tới cơ hội đá chính thường xuyên hơn.

Sẵn sàng cho mùa giải mới đầy biến hóa

Bên cạnh việc thử nghiệm các nhân tố nhân sự, HLV Xabi Alonso cũng đang tích cực vận hành linh hoạt cả sơ đồ 3 hậu vệ lẫn 4 hậu vệ nhằm xây dựng lối chơi đa dạng và khó lường cho The Blues. Sự cơ động của Essugo ở tuyến giữa được kỳ vọng sẽ giúp hệ thống chiến thuật này vận hành mượt mà hơn.

Chelsea sẽ thi đấu trận giao hữu cuối cùng gặp Real Sociedad vào thứ Bảy tới để hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng, trước khi chính thức bước vào chiến dịch Ngoại hạng Anh bằng chuyến làm khách tới sân của Fulham vào ngày 24/8.