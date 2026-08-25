Mẹ của ông Tô Anh Tuấn (Hà Nội) có 1.175 m2 đất được cấp Giấy chứng nhận năm 1997, trong đó có 625 m2 đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài và 550 m2 đất ao, thời hạn sử dụng lâu dài.

Nay gia đình ông Tuấn làm thủ tục thừa kế do mẹ ông đã qua đời, UBND xã chỉ công nhận 625 m2 đất ở, diện tích còn lại chuyển sang đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản, có thời hạn sử dụng được xác định.

Ông Tuấn hỏi, việc UBND xã xác định diện tích đất ao, có thời hạn sử dụng lâu dài trong thửa đất ở (đã được ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1997) là đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy sản, có thời hạn sử dụng được xác định như vậy có đúng không?

Gia đình ông có quyền yêu cầu UBND xã công nhận diện tích đất ao nằm trong khuôn viên của mảnh đất ở là đất ở hay không?

Gia đình có được làm thủ tục điều chỉnh thông tin về đất đồng thời với làm thủ tục đăng ký biến động đất đai (thủ tục thay đổi thông tin về người sử dụng đất do nhận thừa kế) hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể của địa phương đã ban hành theo thẩm để xem xét, giải quyết. Do đó, Bộ nêu một số nguyên tắc như sau:

Theo Điều 20 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai thì trường hợp Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình, cá nhân trước ngày 01/8/2024 mà ghi thời hạn sử dụng đất nông nghiệp là lâu dài hoặc không thể hiện thời hạn sử dụng đất thì khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, thời hạn sử dụng đất được xác định lại là 50 năm kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp hoặc cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, Chính phủ đã giao UBND cấp tỉnh quyết định về thẩm quyền và quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính về đất đai, trong đó có trình tự, thủ tục đăng ký biến động về đất đai.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời để ông được biết, nghiên cứu, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được thực hiện theo quy định của pháp luật.