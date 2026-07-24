Chính trị Đặt chất lượng các dự án luật, nghị quyết tại kỳ họp không thường lệ thứ Nhất lên hàng đầu Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra chiều 24/7 tại Nhà Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi, thống nhất chỉ đạo nội dung, chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất và cách thức tổ chức tiến hành Kỳ họp để các cơ quan liên quan kịp thời rà soát tình hình, tiến độ chuẩn bị các nội dung nhằm bảo đảm Kỳ họp diễn ra thông suốt với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Dự kiến, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất sẽ khai mạc ngày 3/8/2026, bế mạc ngày 24/8/2026; chia thành 2 đợt họp.

Phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét 31 nội dung, trong đó có 26 nội dung về công tác xây dựng pháp luật (thông qua 19 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến bước đầu 7 dự án luật); xem xét, quyết định công tác nhân sự và 4 nội dung quan trọng khác.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện trên các mặt công tác Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao công tác phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội và Đảng ủy Chính phủ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chính phủ và Quốc hội đã có sự phối hợp rất chặt chẽ, hiệu quả và toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Về xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Công tác phối hợp giữa hai cơ quan đã đóng góp rất tích cực vào việc triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững các cân đối vĩ mô và vận hành ổn định, thông suốt mô hình tổ chức bộ máy mới của hệ thống chính trị.

“Những kết quả đạt được này nhờ sự lãnh đạo trực tiếp, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Trung ương, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; tinh thần đồng hành chia sẻ, phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ và Quốc hội, nhất là người đứng đầu hai cơ quan, trong đó đặc biệt là đồng chí Chủ tịch Quốc hội; sự nỗ lực, trách nhiệm cao của các thành viên Chính phủ, các đồng chí thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội và sự ủng hộ giám sát, đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Về công tác chuẩn bị nội dung phục vụ Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ và các bộ, ngành đã khẩn trương, tích cực chuẩn bị các dự án luật, nghị quyết quan trọng với nhiều chính sách mới, có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế-xã hội để kịp thời trình Quốc hội, góp phần thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, xử lý những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn đồng thời quyết liệt thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và xử lý các văn bản quy phạm pháp luật sẽ hết hiệu lực trước ngày 1/3/2027.

Mặc dù Kỳ họp có thời gian ngắn nhưng khối lượng hồ sơ, tài liệu cần chuẩn bị rất lớn; do đó Chính phủ đang tích cực chỉ đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương tiếp thu ý kiến của Trung ương, Bộ Chính trị để hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trân trọng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan của Quốc hội và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ trong công tác thẩm tra, kịp thời trao đổi tháo gỡ những vướng mắc phát sinh để hoàn thiện hồ sơ trình Quốc hội, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao của các đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng cho biết đã trực tiếp chỉ đạo các đồng chí lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành tham gia đầy đủ các phiên họp theo phân công, trao đổi giải trình và cung cấp thông tin tài liệu kịp thời cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biểu Quốc hội. Các đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ngành có trách nhiệm theo dõi chỉ đạo sát sao, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, giải trình chỉnh lý các dự án luật, nghị quyết và kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị trong hoàn thiện các dự thảo, đặc biệt là đánh giá kỹ tác động đối với những chính sách mới, quan trọng liên quan người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Tuyệt đối không vì gấp rút mà ảnh hưởng đến chất lượng

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian chuẩn bị cho Kỳ họp rất gấp song yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng, tuyệt đối không vì gấp rút mà ảnh hưởng chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội.

Ghi nhận sự chủ động, quyết liệt của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các bộ, ngành trong công tác chuẩn bị Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội để bảo đảm chất lượng công tác thẩm tra ngay từ giai đoạn đầu.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ trong công tác xây dựng pháp luật với việc yêu cầu các bộ khi trình dự án luật phải đồng thời chuẩn bị nghị định, thông tư hướng dẫn, góp phần giúp đại biểu Quốc hội có đầy đủ cơ sở xem xét, đồng thời bảo đảm luật có thể triển khai ngay sau khi được ban hành.

Chủ tịch Quốc hội cũng dẫn lại ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thể chế không còn là điểm nghẽn, vấn đề quan trọng hiện nay là tổ chức thực hiện. Vì vậy, việc ban hành đồng bộ các nghị định, thông tư và tổ chức quán triệt từ Trung ương đến địa phương phải được đặc biệt coi trọng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, bảo đảm tài liệu được gửi đúng thời hạn qua hệ thống Quốc hội số để đại biểu có đủ thời gian nghiên cứu. Đối với những dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, có thể bố trí gửi tài liệu theo đợt phù hợp nhưng vẫn phải bảo đảm tiến độ.

Nhấn mạnh chất lượng các dự án luật, nghị quyết phải đặt lên hàng đầu, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội cần tăng cường phối hợp các bộ, ngành trong quá trình thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý để bảo đảm các dự án luật thật sự chặt chẽ, khả thi và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trường hợp dự án chưa đạt yêu cầu thì kiên quyết trả lại để tiếp tục hoàn thiện. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và trách nhiệm, hoàn thành đúng chương trình, đạt hiệu quả cao nhất, góp phần tổ chức thành công Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.