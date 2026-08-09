Người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận khi đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện.

Gia đình ông Phạm Hoàng Thái Sơn (Đồng Nai) có thửa đất được thông báo thu hồi để thực hiện dự án. Đến năm 2025, dự án vẫn chưa thực hiện, gia đình ông làm đơn kiến nghị để cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Sau đó, gia đình ông Sơn nhận được văn bản trả lời nhưng không có thời gian và hướng dẫn cụ thể để thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Sơn hỏi, thửa đất hiện tại của gia đình có được thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Mốc thời gian nào thì gia đình sẽ được thực hiện thủ tục nêu trên?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung phản ánh của ông là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền để thi hành Luật Đất đai để xem xét, giải quyết; do đó, Bộ không có cơ sở để trả lời. Bộ nêu một số nguyên tắc như sau:

Theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 151 Luật Đất đai năm 2024 thì người sử dụng đất không được cấp Giấy chứng nhận khi đất đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện.

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 151 Luật Đất đai năm 2024 thì không chứng nhận quyền sở hữu tài sản khi tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa hoặc đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có các thông báo, quyết định này mà không thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến ông được biết và nghiên cứu thực hiện. Trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, trường hợp ông không đồng ý với kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thì có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai theo quy định tại Điều 237 Luật Đất đai và Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011.