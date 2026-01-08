Năm 2024, gia đình bà Nguyễn Thị Thu Hằng (Hà Nội) được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho thửa đất có 180 m² đất ở và 89 m² đất trồng cây hằng năm.

Tháng 12/2025, gia đình chuyển mục đích sử dụng 89 m² đất trồng cây hằng năm sang đất ở (trong hạn mức) và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền 365 triệu đồng.

Tháng 02/2026, thửa đất trên được tách thành 02 phần: 125 m² gia đình tiếp tục sử dụng và 144 m² đã chuyển nhượng cho người khác.

Hiện nay, bà nộp hồ sơ đề nghị tính lại tiền sử dụng đất để hưởng chính sách miễn, giảm theo Nghị quyết số 254/2025/QH15. Tuy nhiên, UBND xã hướng dẫn chỉ tính lại đối với phần diện tích 125 m² gia đình đang trực tiếp quản lý, phần đã chuyển nhượng không được tính lại.

Bà Hằng cho rằng hướng dẫn này chưa phù hợp với tinh thần bảo đảm quyền lợi cho người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ tài chính tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất.

Bà Hằng hỏi, việc tính lại tiền sử dụng đất trong trường hợp này sẽ áp dụng cho toàn bộ thửa đất ban đầu hay chỉ áp dụng đối với phần diện tích đất còn lại mà gia đình đang quản lý? Cách thức xác định nghĩa vụ tài chính được thực hiện ra sao để bảo đảm quyền lợi người dân?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 18 thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ:

"Điều 12. Xử lý chuyển tiếp về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nghị quyết số 254/2025/QH15 có hiệu lực thi hành.

… 2. Xử lý chuyển tiếp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc các trường hợp quy định tại Điều 6 Nghị định này từ ngày 01 tháng 8 năm 2024 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2026 theo quy định tại khoản 10 Điều 4 Nghị quyết số 254/2025/QH15:

… đ) Trình tự, thủ tục tính tiền sử dụng đất hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này như sau:

Hộ gia đình, cá nhân nộp văn bản thể hiện đề nghị tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này chậm nhất trước ngày 01 tháng 01 năm 2027 đến bộ phận một cửa liên thông; bộ phận một cửa liên thông cấp giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; chuyển văn bản này đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để thực hiện việc xác định hạn mức giao đất ở của thửa đất được lựa chọn để tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất; chuyển thông tin đến cơ quan thuế. Không áp dụng tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều này đối với trường hợp người sử dụng đất nộp văn bản đề nghị từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 trở về sau.

Cơ quan thuế thực hiện việc tính hoặc tính lại tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này; ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc thông báo điều chỉnh thông báo nộp tiền sử dụng đất gửi cho người sử dụng đất; đồng thời gửi thông tin đến Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định".

Căn cứ quy định trích dẫn nêu trên, cơ quan thuế thực hiện tính lại tiền sử dụng đất dựa trên hồ sơ do UBND xã chuyển đến cơ quan thuế.

Với vướng mắc nêu trên, đề nghị bà liên hệ với UBND xã để được giải đáp.