'Đất đã được sử dụng ổn định' được hiểu như thế nào?

Việc xác định sử dụng đất ổn định theo quy định tại khoản 38 Điều 3 Luật Đất đai được thực hiện theo quy định tại tiểu mục (ii) điểm b2 khoản 3 mục II nội dung C Phần V của Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP.

Ông Nguyễn Minh Hiệu (Hà Nội) hỏi, "Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ…" theo Điều 140 Luật Đất đai năm 2024 được hiểu như thế nào cho đúng:

Trường hợp 1: Được hiểu theo quy định khoản 38 Điều 3 Luật Đất đai năm 2024, sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét việc sử dụng đất ổn định (nếu hiểu theo nghĩa này, đề nghị sửa Luật Đất đai tại Điều 140 theo đúng từ ngữ quy định của luật tránh gây hiểu sai).

Trường hợp 2: Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định nghĩa là người được giao đất vẫn đang sử dụng thửa đất đó đến khi được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Luật chưa có quy định về từ ngữ "đất đã được sử dụng ổn định").

Ông Nguyễn Văn A được UBND xã giao đất không đúng thẩm quyền có giấy bàn giao đất của UBND xã (UBND xã giao một khoanh đất cho khoảng 20 hộ có sơ đồ giao, không thu tiền sử dụng đất). Hằng năm, sau khi được giao ông Nguyễn Văn A nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (đất ở) cho thửa đất trên.

Tuy nhiên, sau khi được giao do không đủ tài chính xây nhà nên ông A sử dụng đất để trồng cây lâu năm. Đến năm 2023, ông Nguyễn Văn A xây nhà ở và công trình phục vụ đời sống trên thửa đất trên.

Đến nay ông A làm hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không? Số tiền nộp quy định tại điều khoản nào của Luật?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo phản ánh của ông thì thửa đất đang sử dụng có nguồn gốc giao trái thẩm quyền do đó việc xem xét cấp Giấy chứng nhận được thực hiện theo quy định tại Điều 140 Luật Đất đai năm 2024.

Việc xác định sử dụng đất ổn định theo quy định tại khoản 38 Điều 3 Luật Đất đai được thực hiện theo quy định tại tiểu mục (ii) điểm b2 khoản 3 mục II nội dung C Phần V của Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ.

Liên quan tới nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất được có nguồn gốc giao trái thẩm quyền quy định tại Điều 140 Luật Đất đai thì việc xác định nghĩa vụ tài chính cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể (thời điểm sử dụng đất, mục đích sử dụng đất …); do đó, Bộ Nông nghiệp đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được hướng dẫn, giải đáp theo quy định của pháp luật.