Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ của nông, lâm trường quốc doanh về việc giao đất để làm nhà ở hoặc làm nhà ở kết hợp với sản xuất nông, lâm nghiệp trước ngày 01/7/2004 thì thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 137, điểm b khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai 2024 và Điều 26 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP.

Bà Trọng Bảo Yến (Quảng Ninh) nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại UBND xã.

Qua kiểm tra hồ sơ và thực tế cho thấy diện tích đất gia đình bà đang sử dụng thuộc phạm vi đất được UBND tỉnh giao cho lâm trường theo quyết định ngày 24/4/1997. Trên cơ sở đó, từ năm 1997, lâm trường giao khoán cho gia đình bà Yến sử dụng với diện tích khoảng 1,1 ha, trong đó hồ sơ giao khoán có xác định phần diện tích đất xây dựng cơ bản khoảng 500 m².

Hộ gia đình đã xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ, sinh sống ổn định, liên tục từ năm 1997 đến nay, không có tranh chấp, không bị xử lý vi phạm và không có nhà đất ở nào khác trên địa bàn.

Tuy nhiên, theo hồ sơ quản lý đất đai hiện nay, diện tích đất nêu trên vẫn nằm trong ranh giới đất được Nhà nước giao cho công ty lâm nghiệp quản lý theo quyết định ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh.

Mặc dù vậy, xét về bản chất và quá trình sử dụng đất, UBND phường nhận thấy trường hợp này có đầy đủ các yếu tố để xem xét theo khoản 2 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024, cụ thể: Đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường giao trước ngày 01/7/2004; trong hồ sơ giao khoán có xác định phần diện tích đất xây dựng cơ bản, thể hiện yếu tố đất ở hình thành từ đầu; quá trình sử dụng đất của hộ gia đình là liên tục, ổn định, công khai, không có tranh chấp và không vi phạm pháp luật đất đai.

Đồng thời, qua các kết luận thanh tra đối với công ty lâm nghiệp cũng cho thấy tồn tại thực tế về diện tích chồng lấn giữa đất do doanh nghiệp quản lý và đất do hộ gia đình sử dụng, đây là yếu tố thực tiễn cần được xem xét để giải quyết dứt điểm các tồn tại lịch sử trong quản lý đất đai.

Trên cơ sở đó, có thể việc xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Yến theo hướng áp dụng khoản 2 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 là có cơ sở pháp lý và phù hợp thực tiễn, góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân, đồng thời phù hợp với chủ trương xử lý các tồn tại lịch sử về đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường.

Bà Yến hỏi, vậy trường hợp của gia đình bà có thuộc khoản 2 Điều 137 Luật Đất đai hay không? Nếu thuộc thì thực hiện như thế nào?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 2 Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ của nông, lâm trường quốc doanh về việc giao đất để làm nhà ở hoặc làm nhà ở kết hợp với sản xuất nông, lâm nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất".

Tại Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"Điều 181. Đất do các công ty nông, lâm nghiệp quản lý, sử dụng

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau đây:

a) Tổ chức rà soát hiện trạng sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp đang quản lý, sử dụng đất mà có nguồn gốc nông, lâm trường trên địa bàn về vị trí, ranh giới quản lý, sử dụng đất; diện tích đất đang sử dụng đúng mục đích; diện tích đất sử dụng không đúng mục đích; diện tích đất không sử dụng; diện tích đất đang giao, giao khoán, khoán trắng, cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, bị lấn, bị chiếm, đang có tranh chấp;

b) Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp tại địa phương, bao gồm: xác định diện tích đất công ty nông, lâm nghiệp được tiếp tục sử dụng; diện tích đất bàn giao về địa phương để giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này và để phát triển kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật;

c) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với phần diện tích đất công ty nông, lâm nghiệp được tiếp tục sử dụng theo phương án đã được phê duyệt;

d) Tổ chức việc thu hồi đất để giao Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất để quản lý phần diện tích đất của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương không thuộc điểm c khoản này;

đ) Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của địa phương và tình hình sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp để tiếp tục rà soát, thu hồi phần diện tích đất giữ lại của các công ty nông, lâm nghiệp theo phương án sử dụng đất đã được phê duyệt nhưng không trực tiếp sử dụng mà cho thuê, cho mượn, giao khoán hoặc khoán trắng cho người khác sử dụng trái pháp luật để quản lý theo quy định của pháp luật, thực hiện chính sách hỗ trợ đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo quy định tại Điều 16 của Luật này và để phát triển kinh tế - xã hội.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng quỹ đất do các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao về địa phương vào mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; lập phương án sử dụng đất đối với diện tích đất quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này như sau:

a) Công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp mà có nguồn gốc là đất được giao, giao khoán, khoán trắng, thuê đất, mượn của nông, lâm trường trước ngày 01 tháng 02 năm 2015 theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất đang sử dụng nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp cho cá nhân quy định tại Điều 176 của Luật này, thời hạn sử dụng đất tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; phần diện tích vượt hạn mức (nếu có) thì ưu tiên giao cho đối tượng theo quy định tại các điểm c, d và đ khoản này hoặc phải chuyển sang thuê đất;

b) Công nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất mà có giấy tờ của nông, lâm trường quốc doanh về việc giao đất để làm nhà ở hoặc làm nhà ở kết hợp với sản xuất nông, lâm nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định tại khoản 2 Điều 137 của Luật này;…".

Tại Điều 26 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ (được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025) quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nguồn gốc nông, lâm trường trên cơ sở phương án sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ của nông, lâm trường quốc doanh về việc giao đất để làm nhà ở hoặc làm nhà ở kết hợp với sản xuất nông, lâm nghiệp trước ngày 01/7/2004 thì thuộc trường hợp được cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 137, điểm b khoản 2 Điều 181 Luật Đất đai năm 2024 và Điều 26 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến bà để biết, nghiên cứu, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền ở địa phương để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.