Thửa đất của gia đình bà Dương Thị Tố Hiền (Đà Nẵng) được mua theo diện bán thanh lý hóa giá nhà vào năm 1991 của HĐND xã, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1995, loại đất: thổ cư, diện tích 330 m2, đã xây nhà trên đất.

Đến nay, khi xác nhận lại diện tích đất ở thì UBND xã cho rằng giấy tờ mua bán thanh lý hóa giá nhà của gia đình bà Hiền không đúng quy định vì xã không có thẩm quyền giao đất.

Bà Hiền hỏi, các giấy tờ theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 137 Luật Đất đai nhưng trước đây cấp không đúng thẩm quyền, không đúng quy trình pháp luật thì có được sử dụng để làm căn cứ xác nhận lại diện tích đất ở không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Việc áp dụng chính sách để xem xét, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương, do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến về nguyên tắc như sau:

Tại Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 quy định việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Theo đó, tại điểm n khoản 1 Điều 137 quy định: "Giấy tờ khác về quyền sử dụng đất có trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tiễn của địa phương".

Tại Điều 138 Luật Đất đai năm 2024 quy định việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền. Theo đó, đối tượng điều chỉnh của Điều này là "Việc cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 của Luật này, không thuộc trường hợp quy định tại Điều 139 và Điều 140 của Luật này thì được thực hiện theo quy định như sau:".

Tại điểm a khoản 6 Điều 141 Luật Đất đai 2024 quy định: "Diện tích đất ở được xác định lại theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nếu tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận trước đây có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6 và 7 Điều 137 của Luật này mà không thuộc quy định tại khoản 4 Điều 137 của Luật này;…".

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị bà nghiên cứu các quy định nêu trên và gửi kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi có đất để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.