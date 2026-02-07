Đất nhận thừa kế có được giảm tiền chuyển mục đích sử dụng?

Ông Tạ Quang Minh (Quảng Ngãi) đang sử dụng một thửa đất được nhận thừa kế hợp pháp. Thửa đất có diện tích 1.365 m², trong đó có 200 m² đất ở. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp ngày 06/4/2026.

Thửa đất được ông Minh nhận thừa kế nguyên trạng, chưa từng thực hiện tách thửa hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

Hiện nay, ông có nhu cầu chuyển thêm 200 m² đất sang mục đích đất ở. Khi liên hệ thực hiện thủ tục, ông được cán bộ địa phương cho biết, trường hợp đất đã qua chuyển nhượng hoặc tặng cho thì không được hưởng chính sách giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết số 254/2025/QH15.

Ông Minh hỏi, cá nhân nhận quyền sử dụng đất thông qua thừa kế hợp pháp, sau đó thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, thì có thuộc đối tượng được xem xét áp dụng chính sách giảm tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 254/2025/QH15 hay không? Cán bộ địa phương trả lời như vậy có phù hợp với quy định hiện hành hay không?

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

Tại khoản 12 Điều 3 Luật Đất đai số 31/2024/QH15, quy định:

"Điều 3. Giải thích từ ngữ

… 12. Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất".

Tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, quy định:

"Điều 10. Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

… 2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 121 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định sau đây:

… c) Trường hợp đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở được xác định khi công nhận quyền sử dụng đất mà chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền đất ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền sử dụng đất hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì tính tiền sử dụng đất theo mức thu bằng: 30% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất (sau đây gọi tắt là chênh lệch) đối với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng trong hạn mức giao đất ở tại địa phương; 50% chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức nhưng không quá 01 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương; 100% chênh lệch đối với diện tích đất vượt hạn mức mà vượt quá 01 lần hạn mức giao đất ở tại địa phương. Mức thu tiền sử dụng đất nêu trên chỉ được tính một lần cho một hộ gia đình, cá nhân (tính trên 01 thửa đất)".

Tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

"Điều 6. Tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15

1. Việc tính tiền sử dụng đất quy định tại Điều này được áp dụng một lần cho một hộ gia đình, cá nhân và được tính trên 01 thửa đất do hộ gia đình, cá nhân lựa chọn; lần chuyển mục đích sau trên thửa đất đó hoặc chuyển mục đích của thửa đất khác thì tính tiền sử dụng đất bằng 100% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhiều thửa đất (kể cả nhiều thửa đất trong phạm vi nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) được phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này thì hộ gia đình, cá nhân đó được lựa chọn 01 (một) thửa đất để áp dụng tính tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định này. Hộ gia đình, cá nhân cam kết về nội dung này và chịu trách nhiệm về cam kết của mình, thể hiện tại đơn đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất...".

Căn cứ các quy định nêu trên, việc tính tiền sử dụng đất theo quy định điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15, Điều 6 Nghị định số 50/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 được áp dụng một lần cho một hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật đối với thửa đất có nguồn gốc vườn, ao trong cùng thửa đất có đất ở; đất có nguồn gốc là đất vườn ao gắn liền với đất ở thuộc phạm vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị quyết số 254/2025/QH15 và tính trên 01 thửa đất do hộ gia đình và cá nhân lựa chọn.

Thuế cơ sở 2 tỉnh Quảng Ngãi trả lời để ông được biết, đề nghị ông căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên và hồ sơ cụ thể để thực hiện.