Đất nông nghiệp chưa sổ đỏ có được xây dựng trang trại?

Nhà ông Nguyễn Vỹ (Đà Nẵng) có 500 m2 đất hoa màu, đã có trích lục tên bố ông nhưng chưa có sổ đỏ. Ông Vỹ hỏi, ông có được xây dựng trang trại quy mô hộ gia đình trên mảnh đất đó không? Nếu có, ông cần làm những giấy tờ gì để không sai quy định? Bố ông có thể làm sổ đỏ được không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung kiến nghị của ông Vỹ không rõ về nguồn gốc sử dụng đất, do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có đủ cơ sở để hướng dẫn.

Đồng thời, ngày 31/01/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai đã quy định phân cấp thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất; quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai (tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP).

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị ông liên hệ với cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn, cung cấp thông tin theo quy định.

Việc áp dụng chính sách để xem xét, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất cần căn cứ vào từng trường hợp cụ thể và cần căn cứ vào hồ sơ quản lý đất đai tại địa phương, do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở để trả lời cụ thể. Bộ Nông nghiệp và Môi trường có ý kiến về nguyên tắc như sau:

Pháp luật đất đai hiện hành đã có quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân, đang sử dụng đất tại các Điều 137, 138, 139, 140 của Luật Đất đai năm 2024.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông nghiên cứu các quy định nêu trên và gửi kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền của địa phương nơi có đất để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

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