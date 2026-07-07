Ông Phạm Văn Kiệt (Cần Thơ) đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 31/12/2018, loại đất theo Giấy chứng nhận: LUC, diện tích: 2.435,3 m2.

Thửa đất nêu trên đã được ông Kiệt chuyển thành vườn để trồng các loại cây ăn trái lâu năm và đào ao nuôi cá cách đây hơn 05 năm, do trồng lúa không mang lại hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, ông chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận.

Thửa đất của ông Kiệt đang được Nhà nước dự kiến thu hồi để thực hiện dự án. Ông Kiệt hỏi, cây trồng và cá nuôi của ông có được bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định pháp luật khi Nhà nước thu hồi đất hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại khoản 3 Điều 91 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"Điều 91. Nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

3. Chủ sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật dân sự mà bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường thiệt hại; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh phải ngừng sản xuất, kinh doanh do Nhà nước thu hồi đất thì được xem xét hỗ trợ".

Tại Điều 105 Luật Đất đai năm 2024 quy định:

"Điều 105. Trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5 và 8 Điều 81, điểm b và điểm c khoản 1 Điều 82 của Luật này.

2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập trong thời hạn hiệu lực của thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật này.

3. Tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn.

Chủ sở hữu tài sản quy định tại khoản này được hỗ trợ để tháo dỡ, phá dỡ, di dời.

4. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác mà chủ sở hữu công trình xác định không còn nhu cầu sử dụng trước thời điểm có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền".

Do câu hỏi của ông là trường hợp cụ thể, đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được xem xét, hướng dẫn.