Tại khoản 6 Điều 135 Luật Đất đai năm 2024 đã quy định trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp Giấy chứng nhận.

Năm 1998, ông Trần Đức Hải (Quảng Ninh) được UBND xã giao đất quy hoạch dân cư tự xây và được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay trong năm này.

Năm 1999, ông Hải mời cán bộ địa chính đo đất cắm mốc rồi xây dựng nhà. Nay ông có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận mới.

Ông Hải liên hệ cơ quan đo đạc thì phát hiện ngôi nhà ông xây dựng không đúng vị trí ô đất quy hoạch được giao mà lại nằm một nửa ở vị trí ô đất được giao và một nửa ngoài quy hoạch (thuộc đất chưa sử dụng).

Ông Hải hỏi, ông cần thực hiện thủ tục gì để xem xét được cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc xin cấp chứng nhận cho phần diện tích xây dựng ngoài quy hoạch?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Theo nội dung phản ánh thì căn nhà của ông được xây dựng năm 1999 có phần diện tích nằm ngoài ranh giới so với diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1998.

Tại khoản 6 Điều 135 Luật Đất đai năm 2024 đã quy định trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất trên Giấy chứng nhận đã cấp thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp Giấy chứng nhận.

Tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ đã quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với Giấy chứng nhận đã cấp.

Tại Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai đã giao UBND cấp tỉnh quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét, giải quyết.