Đất thu hồi để thực hiện 2 dự án, tính bồi thường thế nào?

Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất từng dự án.

Gia đình ông Nguyễn Minh Đức (Hà Nội) có 236 m2 đất, toàn bộ là đất ở tại nông thôn (đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận). Tuy nhiên thửa đất thuộc quy hoạch 2 dự án, 101 m2 thuộc dự án mở rộng quốc lộ, 135 m2 thuộc dự án mở rộng khu công nghệ cao.

Ông Đức hỏi, với trường hợp trên thì gia đình ông sẽ được hỗ trợ đền bù tái định cư ra sao? Được tính gộp hay chia ra từng dự án?

Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Mẫu số 44 về Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ thì phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt cho người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất từng dự án.

Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2024; Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai; Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/01/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15.

Đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên và liên hệ với cơ quan có chức năng quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể.